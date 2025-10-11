Джеймс не играл в баскетбол на должном уровне два с половиной месяца и впервые пропустит старт регулярного сезона НБА.

Никогда ещё Леброн так не выпадал из игры. Что случилось с его здоровьем?

Леброн Джеймс вне игры уже два с половиной месяца — самая длинная пауза в его карьере . Впервые он пропустит матч открытия сезона. Для человека, который привык контролировать и время, и собственное тело, это звучит как тревожный звонок.

Причина — не растяжение, не ушиб и не пресловутый «дискомфорт». Диагноз: раздражение седалищного нерва, или ишиалгия — в профессиональном спорте временная неприятность легко превращается в затяжную проблему. «Лейкерс» и сам Леброн не скрывают: решение отложить возвращение принято осознанно. Впервые за долгие годы клуб и игрок предпочли репутационной цене заботу о теле, выдержавшем 22 сезона без серьёзных катастроф.

Сезон Травма Пропущенные игры подряд Примерная продолжительность (дней) 2018/2019 Растяжение левой паховой мышцы 17 33–37 2020/2021 Сильное растяжение правой лодыжки 20 36–40 2021/2022 Растяжение мышц живота 8 13–20 2014/2015 Проблемы со спиной/коленом/стопой 8 13–14 2025 (межсезонье) Ишиас (правая сторона) Пока без игр 71–80+ (продолжается)

Отсчёт пошёл ещё летом. По данным инсайдера Шэмса Чарании, первые сигналы появились в конце июля, во время индивидуальных тренировок вне командной программы. С тех пор — постоянный мониторинг, урезанные нагрузки, понижение активности. Месяц до тренировочного лагеря Леброн не работал с командой, а в сентябре, когда «Лейкерс» собрались, занимался по индивидуальному плану. К старту предсезонки стало ясно: привычный тренировочный объём недостижим. Клуб объявил, что он пропустит начало регулярного сезона и пройдёт повторную оценку через три–четыре недели.

Ишиалгия — не приговор, но и точно не пустяк. Седалищный нерв — крупнейший в теле: от нижних отделов позвоночника он проходит через ягодичную область вниз по ноге. Когда его корешок сдавливается — из-за грыжи, стеноза, мышечного спазма или смещения тканей, — возникает характерная боль: стреляющая, тянущая, жгучая. У спортсменов такие вещи нередко маскируются под «усталость спины» и недооцениваются. Проблема в том, что нерв нередко «откликается» с задержкой, а когда уже болит — стабильность вернуть сложнее, чем залечить мышцу или связку.

В 40 лет такие сбои обретают иной масштаб. Годы сверхнагрузок, тысячи часов бега, рывков, прыжков и контакта оставляют след в позвоночнике и суставах. Износ копится, регенерация замедляется. Тело, ещё недавно выносившее 38 минут на паркете, теперь нуждается в защите от собственной готовности.

Для баскетболиста это опасно не только болью. Под удар попадают устойчивость движений, взрывная сила, координация. Малейшая неровность в работе спины или бедра — и рушится весь баланс игры. Два с половиной месяца вне привычного тренировочного цикла означают потерю ритма и специфической выносливости. Вернуться без повторного риска возможно лишь через ступенчатую реабилитацию, где каждый шаг просчитан и выверен.

Медицинский штаб «Лейкерс» выстроил для звезды классический элитный протокол: противовоспалительные методы, физиотерапия, купирование спазмов, работа на стабилизацию корпуса, растяжение грушевидной мышцы и бережная нейромышечная активация. На определённом этапе возможны инъекции или эпидуральные блокады — к ним прибегают осторожно. Главная задача — вернуть нерву подвижность и уберечь его от повторного раздражения. Здесь считают не дни, а циклы: как откликается организм, насколько сбалансированы мышцы, стабилен ли позвоночник и готов ли к росту нагрузок.

Для «Лейкерс» потеря Леброна на старте — испытание, но не обвал. Перекраиваются стартовые пятёрки, смещаются акценты на других лидеров и молодёжь. Систему не ломают — её перенастраивают. Ключ — не допустить сценария, при котором игрок выходит с остаточными симптомами и через пару недель снова уходит в лазарет.

Сам Леброн остаётся внутри процесса — в работе со штабом и партнёрами. Он одержим контролем деталей, и это помогает: с дисциплиной в реабилитации у него всегда было образцово. Но теперь речь не о «мышечной травме», а о нервной системе — и здесь одной волей мало что решишь.

Прогноз сдержанный. В лучшем случае — возвращение к тренировкам в течение месяца. Базовый — полноценный выход на паркет ближе к декабрю с постепенным наращиванием минут. В худшем — хроническое течение и управляемые паузы весь сезон. В этом возрасте риск рецидива остаётся постоянным фоном.

Ситуация примечательна ещё и тем, что за всю карьеру Джеймс избегал серьёзных проблем с позвоночником. Его программа ухода за телом, инвестиции в восстановление и контроль нагрузок считались эталоном. Но даже безупречная система бессильна перед биологией: в 40 лет минимальная компрессия нерва требует почти «хирургической» точности в управлении нагрузкой.

Повторная оценка запланирована на конец октября — тогда станет ясно, насколько нерв успокоился и готов ли выдерживать ритм НБА. А пока факт неизменен: впервые Леброн Джеймс начинает чемпионат в списке травмированных — и это, пожалуй, самый показательный штрих текущего этапа его карьеры.