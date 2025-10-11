Скидки
УНИКС — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Баскетбол Статьи

УНИКС обыграл Уралмаш в Единой лиге ВТБ: 11 октября 2025, баскетбол в России, Джален Рейнольдс вошёл в историю, легионер

«Уралмаш» почти сотворил сказку. Но УНИКС — лидер Единой лиги, а Рейнольдс — в истории
Никита Бирюков
УНИКС обыграл «Уралмаш» в Единой лиге ВТБ
Аудио-версия:
Красивый матч, с какой стороны ни посмотри!

«Уралмаш» пока на выезде играл лучше, чем дома. Уральцам предстояла невероятно сложная встреча в Казани с местным УНИКСом, который не сбавляет оборотов. Какой получилась лучшая вывеска субботы?

Единая лига — расписание всех матчей здесь

Защита стала определяющим фактором на первых минутах встречи — никому не удавалось совершить рывок. Так продолжалось на протяжении половины четверти, лишь после этого УНИКС стал выделяться. Маркус Бингэм набирал очки в проходе, Дишон Пьерр — с дальней дистанции, качественно действовал и Джален Рейнольдс. Буквально за короткий отрезок казанцы улетели вперёд — 16:6. Ростислав Вергун пытался своими тайм-аутами вернуть команду в нужное русло, однако особо не получалось, так как хозяева буквально рвали и метали. Четверть за хозяевами — 23:11.

Во втором отрезке «Уралмаш» играл на равных с соперником. Тимофей Герасимов собирал на себе фолы и часто выходил на линию штрафных, Хэйден Далтон расчехлил свою «трёшку», а Тайрелл Нэльсон находил моменты под кольцом. Правда, и УНИКС не сдавался: Пэрис Ли не только руководил нападением, но и реализовывал дальние броски, Пьерр брал на себя огромное количество попыток, с различной периодичностью поражая кольцо. В итоге команды разошлись миром во второй десятиминутке — 20:20.

УНИКС — «Уралмаш»

Фото: Единая лига ВТБ

К большому перерыву УНИКС вёл с разницей в 12 очков — команда чувствовала себя прекрасно, однако сразу же после выхода на паркет «Уралмаш» включил какую-то запредельную скорость. И сопровождалось это невероятным желанием! Нельсон, Герасимов, Ивлев, Карданахишвили сделали своё дело и буквально за четыре минуты сократили отставание до «-5». Казалось, что удачная «трёшка» Рейнольдса вернула казанцам уверенность в собственных силах, однако уральцы только начинали… Дальнее попадание от Новикова и два очка Карданахишвили в проходе позволили «Уралмашу» вплотную приблизиться к сопернику — 53:54. Гости совершили полный камбэк за четверть — 22:11.

В заключительной четверти накал страстей был запредельным. Команды на протяжении почти трёх минут не набирали очков, а после этого усилиями Пьерра и Кулагина казанцы рванули вперёд — 61:55. Даглас и Далтон сократили отставание до минимума — 60:61, но УНИКС сообразил две «трёшки», которые реализовали Рейнольдс и Кулагин, и снова выбился в лидеры. «Уралмаш» сократил отставание до «-3», тем не менее Бингэм и Пьерр сделали всё возможное, чтобы сегодня казанцы победили. Так и произошло — хозяева выиграли со счётом 76:70.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 70
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Брайс, Ли, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Лопатин
Уралмаш: Пынько, Петенев, Ивлев, Писклов, Новиков, Даглас, Далтон, Халдеев, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон, Акрамов

Самым результативным игроком стал Пьерр, набравший 19 очков и четыре подбора, но Дишон не блистал в плане реализации — 46,6%. Действительно лучшим на паркете был Бингэм, который записал в актив дабл-дабл: 16 очков, 15 подборов и три блок-шота. Маркус с огромным запасом лучший по эффективности — «+31». Ещё отлично себя показал Рейнольдс — 15 очков и три подбора. У «Уралмаша» сразу трое игроков записали на свой счёт по 13 очков — Нэльсон, Далтон и Даглас. Герасимов добавил от себя 10 очков, но этого не хватило, чтобы обыграть УНИКС.

Рэйнольдс стал первым в истории Единой лиги легионером, который набрал в нашем чемпионате как минимум 2500 очков. Своей точной «трёшкой» в третьей четверти Джален перешагнул этот порог, а теперь продолжает погоню уже за российскими игроками в списке лучших бомбардиров. Лишь восьми баскетболистам удалось перешагнуть этот рубеж, Рейнольдс стал девятым. Наши поздравления ему и шикарному УНИКСу, который после победы возглавил турнирную таблицу Единой лиги.

