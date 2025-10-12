У Дёмина межсезонье — огонь. Встретил глобальных звёзд и заключил сделку с легендой НБА

У Егора Дёмина предсезонка в НБА — будто у опытного ветерана. В Макао он пересёкся с Винсом Картером и Яо Мином, попал в кадры с Джеки Чаном и подписал контракт с брендом Li-Ning, который представляет Дуэйн Уэйд. Там же успел обменяться приветствием с президентом Единой лиги ВТБ Сергеем Кущенко, человеком, который в своё время помогал строить «Бруклин» при Михаиле Прохорове.

Пока другие новички только приглядываются к лиге, Дёмин за пару недель сделал то, на что у многих уходит год. Сначала — тренировки с «Нетс», затем восстановление после травмы, после — стремительный выезд в Макао, где один уикенд превратился в материал для отдельной главы автобиографии: фото с Яо, советы от Картера, кадры рядом с Чаном и подпись под контрактом с Way of Wade. Для 19‑летнего москвича график плотный, но выглядит это не россыпью случайностей, а продуманной траекторией.

Дёмин — не типичный «европеец в Америке». Родился 3 марта 2006 года в баскетбольной семье: отец, Владимир Дёмин, выступал за юношескую сборную России, мама тоже была связана с баскетболом. В «Тринте» Егор рос на дисциплине и системе. Рано проявилось редкое качество — видеть развитие эпизода: он выделялся не очками, а тем, как делал партнёров сильнее.

В 15 лет Егор принял предложение «Реала» — для России уникальный случай. В Мадриде он учил языки, жил расписанием профессионала и тренировался под присмотром Серхио Родригеса — человека, прошедшего НБА, игравшего в ЦСКА и понимающего, как выращивать таких игроков. Этот этап добавил также зрелого понимания игры.

Егор Дёмин, сезон-2024/2025 Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

Переехав в NCAA, он выбрал университет Бригама Янга (BYU) — и не промахнулся. У Кевина Янга провёл сезон, доказав, что умеет управлять темпом и держать концентрацию все 40 минут. Итог: 10,6 очка, 3,9 подбора, 5,5 передачи, рекорд университета по ассистам для первогодки и попадание в All‑Freshman Big 12. Не громко, а убедительно.

Драфт‑2025 стал закономерным шагом. «Бруклин» взял его под восьмым номером, делая ставку на игровое мышление. Рост 206 см при размахе рук 209 — редкая антропометрия для разыгрывающего. На комбайне Дёмин выделялся не скоростью, а тем, как мыслит: читает защиту, находит правильные углы, работает с мячом экономно и чисто. Внутри клуба его видят будущим дирижёром атаки, а не очередным «европейцем с мягким броском».

Старт предсезонки вышел с паузой: повреждение подошвенной фасции выбило его из ритма. В «Нетс» без суеты — курс на долгую дистанцию. Пару дней назад он вернулся к контактной работе, в Макао тренировался на полных оборотах и визуально выглядел так, будто вопрос с возвращением снят. По некоторым прогнозам, к началу регулярки Егор будет готов.

Пока тело догоняло, карьера только ускорялась. Макао и NBA China Games стали для Дёмина неожиданной площадкой влияния. Фото с Яо Мином разлетелось из‑за контраста в росте. Однако здесь многие теряют смысл: Яо — человек, сделавший НБА по‑настоящему мировой, Дёмин — игрок, способный войти в следующую волну интернационализации. Слишком уж прозрачный контекст, чтобы списать на случай.

Яо Мин и Егор Дёмин Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Ещё рядом — Винс Картер, легенда «Нетс». Он часто работает с молодыми, и эта встреча — не про селфи, а про короткий мастер‑класс. Пара фраз, несколько жестов — и перед тобой опыт 22 сезонов, восьми Матчей всех звёзд и множества переломных моментов. Для Дёмина, нацеленного на длинную карьеру, такие диалоги ценнее громких интервью.

Винс Картер даёт наставления Егору Дёмину

Среди гостей был Джеки Чан — неформальный посол баскетбола в Азии. Его присутствие — символ сплава спорта, культуры и маркетинга. Кадр с Дёминым мгновенно облетел соцсети. Для игрока, который через пару дней подпишет контракт с китайским брендом, это выглядело как точка в тщательно выстроенном сценарии.

Егор Дёмин и Джеки Чан Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Затем Егор подписал соглашение с Way of Wade — брендом Дуэйна Уэйда под эгидой Li-Ning. Для него это фиксация статуса и совпадения взглядов. Уэйд собирает вокруг себя молодых и думающих, и Дёмин органично вписывается в эту орбиту. Агент Никола Филипович резюмировал: «Это не маркетинг, это партнёрство, основанное на общих принципах». Для «Нетс» шаг тоже показательный: азиатский бренд активнее заходит на американский рынок, а игрок получает опору в регионе, где баскетбол — давно часть массовой культуры.

Дуэйн Уэйд (слева) и Егор Дёмин (второй справа) Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Отдельная штриховка — Сергей Кущенко в Макао, бывший управленец «Бруклина» времён Прохорова. Он давно в международной повестке и регулярно появляется на таких событиях. Их короткое знакомство с Дёминым выглядело как встреча двух волн клубной истории: прежней управленческой и нового поколения игроков.

Сергей Кущенко и Егор Дёмин Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Сложить пазл несложно. За несколько недель Дёмин прошёл путь, который у других растягивается на годы: вошёл в систему «Нетс», восстановился после травмы, оказался в центре китайской баскетбольной сцены, заключил коммерческое соглашение и получил внимание медиа на трёх континентах. Без лишнего шума — просто благодаря умению быть вовремя и на своём месте.

Сегодня в НБА ценят не только бросок с девяти метров. В цене — мысль, чтение пространства, способность не терять себя между языками и континентами. Дёмин именно такой: его игра — про структуру, его решения — про расчёт, его путь — про продуманную логику развития.

Если посмотреть на весь ряд — от снимка с Яо до подписи под контрактом с Уэйдом, — возникает ощущение, что Егор уже усвоил главный принцип лиги: успех начинается не с первой игры, а с качественно подготовленной площадки. Его предсезонка — старт зрелой карьеры, в которой всё выстроено заранее.