МБА-МАИ снова удивила. Правда, в «Локо» был герой — с личными рекордами!

Воскресный день лучше всего начать с яркого противостояния, а чем МБА-МАИ — «Локомотив-Кубань» не громкая вывеска? Московский клуб является одним из лидеров Единой лиги, выиграв три матча кряду, краснодарцы всегда могут удивить. Всё самое интересное о встрече — в материале «Чемпионата».

МБА-МАИ с первых минут задала темп игре: команда летела в каждый быстрый отрыв, словно в последний. Александр Платунов разгонял каждую атаку и находил моменты для передач. Владислав Трушкин реализовал «трёшку» с третьей попытки, Андрей Зубков и Паша Исмаилов отличились с ближней дистанции. Хозяева рванули вперёд — 9:2. Антон Юдин не стал брать тайм-аут, дав команде шанс исправиться, и она им воспользовалась, понемногу отыгрывая отставание. Буквально за несколько минут «Локо» сравнял счёт — 13:13. Особенно отличился Винс Хантер, который не только выделялся в обороне, но и набрал 2+1 в атаке. Особо игра не шла у одного из лидеров МБА-МАИ Вячеслава Зайцева. Он смазал все три своих попытки с игры, а также дважды промахнулся со штрафной линии. Лишь случайный точный дальний бросок Певнева, так как игрок отдавал передачу, но мяч оказался в корзине, позволил хозяевам забрать первую четверть — 24:23.

На старте второго отрезка Максим Барашков поймал «горячую руку» — реализовал «трёшку» и оказался точен в проходе. Форвард уже записал на свой счёт 10 очков. МБА-МАИ оформила рывок 7:0, Юдину пришлось брать тайм-аут. И слова тренера сыграли свою роль, потому что после выхода на паркет игроки «Локо» набрали шесть безответных очков, заставив уже Василия Карасёва реагировать — пауза от хозяев. Шикарно проявлял себя Макар Коновалов, для которого эта встреча имела принципиальный характер, так как он ранее выступал за МБА.

Краснодарцы остановили пыл соперника, захватив лидерство — 34:31. Но у хозяев в нужный момент своё слово сказал Павел Савков — реализовал «трёшку» и послал в цель три точных штрафных. Только «Локо» снова подобрался к сопернику, как москвичи набрали шесть очков кряду. Лишь благодаря 2+1 от Темирова гости сократили отставание до минимума в четверти — 18:19.

После перерыва уже «Локомотив» взвинтил темп. Команда шикарно действовала в обороне, из-за чего появлялись моменты для быстрых отрывов. Патрик Миллер и Иван Самойленко пользовались ошибками соперника — 9:4 — рывок от гостей. Ближе к середине четверти игра превратилась в противостояние штрафных бросков с обеих сторон. В итоге Миллер набрал шесть очков кряду с линии. «Локо» вышел вперёд — 56:52. Зайцев с Зубковым сравняли счёт — 57:57, но «трёшка» Ройса Хэмма помогла гостям снова забрать лидерство. Точное дальнее попадание от Барашкова позволило МБА-МАИ сохранить оптимальный настрой перед стартом заключительной четверти. «Локо» выиграл третью десятиминутку со счётом 23:19.

Патрик собирал на себе огромное количество фолов, буквально поселившись на линии. Правда, МБА-МАИ находила моменты для ответа. В большинстве своём это были проходы под кольцо. «Локо» добыл себе преимущество в семь очков — 77:70, заставив Карасёва взять ещё один тайм-аут. Хозяева подобрались на расстояние трёх очков — 79:82, однако Хантер и Миллер сделали своё дело в атаке, а Хэмм повесил смачный блок-шот Певневу. Разницу в семь очков (86:79) отыграть крайне трудно, но МБА-МАИ попыталась! Буквально за 30 секунд игроки московской команды сообразили две атаки, в которых набрали четыре очка. Однако в самый важный момент матча Миллер взял игру на себя и завершил проход с сопротивлением соперника. 88:85 — победа за гостями.

Герой этой игры очевиден — Миллер. Патрик набрал 33 очка, четыре подбора и столько же передач, промахнувшись лишь пять раз с игры из 14 попыток. К тому же разыгрывающий реализовал 15 из 18 бросков со штрафной линии. Лидер «Локо» собрал на себе 14 фолов! Ко всему прочему эта встреча стала для Миллера лучшей в Единой лиге по результативности и эффективности («+45»). Шикарно себя показали Хантер — 10 очков и девять подборов — и Самойленко — девять очков и три перехвата. В составе МБА-МАИ выделялся Зубков, на счету которого 19 очков и семь подборов, а также Барашков — 17 очков, четыре подбора и три перехвата.

Команды на двоих набрали 57 фолов, что говорит о градусе и накале борьбы за каждый сантиметр на площадке. МБА-МАИ на старте сезона смотрится крайне убедительно, даже несмотря на это поражение. Москвичи боролись с клубом «большой четвёрки» до последних минут и, если бы не героическая игра Миллера, скорее всего, забрали бы победу, но сегодня Патрик был неотразим. У «Локо» присутствуют проблемы с подборами, так как соперник оказался лучше в этом компоненте — 32 против 42 отскоков у МБА-МАИ. Если сегодня удалось нивелировать эту проблему, то ЦСКА, «Зенит» и УНИКС могут наказать за не самую удачную игру под кольцом. Продолжаем следить за Единой лигой!