Уход из «Зенита», пробитый потолок и обращение к ЦСКА. Интервью с Винсом Хантером

Американский центровой Винс Хантер давно известен любителям российского баскетбола. Этим летом он стал игроком «Локомотива-Кубань», а до этого выступал за «Автодор», УНИКС и «Зенит». «Чемпионат» поговорил с легионером об уходе из петербургской команды, эмоциональном плей-офф и перспективах «Локо» завоевать первое в истории чемпионство.

— Почему в межсезонье ты решил покинуть «Зенит»?

— От них не было предложения, а в таких случаях ты обычно отправляешься, куда сам посчитаешь нужным. Так что я сравнил все предложения, которые мне поступили, и постарался выбрать для себя наилучшую возможность.

Если честно, «Локомотив» выходил на меня каждый год, что играю в Европе. И на этот раз я понял, что именно предложение «Локо» больше всего отвечает моим целям и предлагает мне наилучшую ситуацию.

— Что именно тебя привлекло?

— Я знаю, что «Локомотив» каждый год борется за чемпионство, но команде всё время не хватает до него одного-двух шагов. Бывает, что просто удача отворачивается. Для меня это большой вызов — помочь команде завоевать долгожданное чемпионство. В каждой команде я боролся за золотые медали. Это для меня очень важный фактор при принятии решений.

— Правда, что тобой также интересовались европейские клубы, например, «Виртус»?

— Не буду говорить конкретно, но несколько европейских клубов, причём очень высокого уровня, на меня выходили. Однако я как следует подумал, посовещался с семьёй и принял решение остаться в России.

— Когда ты подписывал контракт с «Локо», краснодарский аэропорт ещё был закрыт. Сильно ли смущал тебя этот факт?

— Я играю в Европе уже 11 лет, и каких только поездок за это время ни видел. Сложная логистика для меня не особо важная вещь, хотя, конечно, где-то и мелькала мысль о бесконечных поездках. Но я знаю, что в «Локомотиве» уже научились с этим справляться, так что всерьёз не переживал.

Когда аэропорт открыли, я подумал: слава богу. Очень обрадовался. Понял, что это знак, свидетельство того, что моё решение продолжить карьеру в «Локомотиве» было правильным.

— Слышал ли ты раньше о главном тренере «Локомотива-Кубань» Антоне Юдине?

— Да, я знал, что он долго работал в ЦСКА, а это значит, что он умеет побеждать и наверняка постарается привить победную культуру в «Локо».

— Что скажешь о нём после того, как поработал с ним немного?

— Он обожает тренировки, очень серьёзно к ним относится. Каждую минуту мы проводим очень интенсивно, надо ценить тренера, который настолько любит заниматься командой.

Игроки БК «Локомотив-Кубань» Фото: БК «Локомотив-Кубань»

— Как оценишь других новичков команды?

— Я много против них играл — имею в виду Ройса Хэмма и Джеремайю Мартина. А когда столько лет против них играешь, то прекрасно знаешь, что они способны дать команде. У нас сейчас много таланта в команде, собрался очень хороший костяк.

— «Локо» всегда старается давать много игрового времени воспитанникам. Как тебе краснодарская молодёжь?

— Они стараются показать себя с лучшей стороны и, как мне кажется, хотят учиться. Мне 31 год, я, наверное, уже могу считать себя ветераном, и мне нравится видеть с их стороны такое отношение. Вижу, что они готовы в любой момент выйти на площадку — а это тоже важный вклад в командную игру. С таким настроем у них большое будущее.

— Как оценишь старт сезона для команды?

— Мы начали не так хорошо, как хотели — из-за травм, из-за того, что я в предсезонке пропустил несколько игр. Но мы прогрессируем с каждым матчем и, думаю, к концу сезона будем в полном порядке. Мы всё больше понимаем, как играть в одной команде, и скоро пазл начнёт складываться.

— В первых турах очень мощно выглядел УНИКС. Что скажешь о нём?

— Я не удивлён, что они так заиграли с самого старта. Велимир Перасович тренер качественный, он точно знает, что хочет видеть от команды, и умеет доносить идеи до игроков. Когда смотришь игру УНИКСа, точно знаешь, что они будут играть жёстко по всей площадке, и именно это мы видели в первых матчах. Будем смотреть, что сможем этому противопоставить. Очень сильно жду игры с ними.

— А как тебе обновлённый «Зенит»?

— На них смотреть интересно. Я стараюсь не пропускать ни одной трансляции Единой лиги ВТБ, чтобы понимать, кого как победить. И скажу, что «Зенит» — одна из наиболее укомплектованных команд чемпионата, с глубокой скамейкой. Много таланта, результативная атака. Будем думать, как эту атаку остановить.

— Сможет ли Ненад Димитриевич блистать в «Зените» так же, как он делал это в УНИКСе?

— Он в том сезоне задал такую планку, которой сложно достичь. То, что Нено тогда вытворял в УНИКСе, было поразительно. Я бы на его месте не зацикливался на том, чтобы непременно играть на том же уровне. Достаточно просто быть стабильным и получать хорошие минуты. Думаю, он и так способен давать команде очень много.

— Вопрос о ЦСКА. Что нужно, чтобы остановить их?

— Сложный вопрос, я много над ним думаю уже три года. У них очень хорошая команда — с сильным тренером, с налаженной «химией». По ним видно, что им нравится играть вместе, они прекрасно знают, кто на что способен. Можно сказать, что их пазл уже давно сложился. Но это не значит, что они непобедимы. Против них надо действовать стабильно, без провалов и чётко следовать плану на игру. Верю, что нам это по силам. Готовься, ЦСКА, мы тебя победим!

Винс Хантер Фото: БК «Локомотив-Кубань»

— В Единой лиге ВТБ есть кто-то, на кого ты выходишь с особым настроем?

— Даже не знаю. Есть команд шесть, может, восемь из верхней половины, у которых хочется выиграть особенно. Каждая команда из топ-4 — это точно принципиальный соперник. Но в целом даже не знаю, кого выделить.

Всегда интересно играть против кого-то твоего уровня, чтобы доказать — нет, я лучше. Поэтому обожаю играть против Джалена Рейнольдса. Это один из тех «больших», с которыми всегда получается классное противостояние. В ЦСКА отличные центровые — сильные, хорошо обученные. Вот, вспомнил! Новый парень из «Пармы», Террелл Картер — против него я ещё не играл, и это должно быть очень интересно. Мне понравилось, что он показал в первых турах Единой лиги ВТБ. Надеюсь, он это прочитает и узнает, что я по-настоящему жду встречи с ним на паркете.

— Полуфинал прошлого сезона «Локомотив» — «Зенит» получился очень богатым на эмоции. В твоей карьере были противостояния жарче?

— Я играл за «Панатинаикос» против «Олимпиакоса» — конечно же, я знаю, как оно бывает. Прекрасно себя чувствую, когда трибуны закипают. И когда можешь на это влиять — отличное ощущение. Может быть, в прошлом сезоне мы немного перегнули, но в целом я получил огромное удовольствие от той серии — она точно была одной из самых весёлых в моей карьере.

— В «Локомотиве» тебе часто припоминают потолок, который ты разрушил в подтрибунном помещении по ходу третьего матча той серии?

— Когда я только приехал, мы много шутили на эту тему. Было здорово вспомнить, какой накал сопровождал те матчи. Но всё, как мне кажется, было на позитиве, и где-то через неделю тема сошла на нет.

— Что тогда всё-таки произошло? Ты был настолько разъярён?

— Нет-нет. Конечно, ситуация меня разозлила. Идёт равная игра, как вдруг лучшего «большого» одной из команд выгоняют с паркета ещё до конца первой половины. Я бы не хотел такого, выступай за другую команду! Для тех, кто хочет видеть упорное соперничество, в этом нет ничего хорошего. Ни для болельшиков другой команды — вообще ни для кого нет. Не то чтобы я тогда был прямо разъярён до потери контроля, но расстроен был сильно. Возможно, не будь это плей-офф, я бы отпустил ситуацию. Но в тот момент чувствовал, что должен как-то обозначить своё отношение.

— В первом же сезоне за «Зенит» ты был признан лучшим защищающимся игроком лиги. На следующий год результаты упали. Что произошло?

— Каждый год — новая история. Что-то новое происходит постоянно. К этому надо быть готовым. На второй год у нас была уже другая команда, и каждому надо было принять новую роль. Так бывает. За 11 лет карьеры мне доводилось примерять на себя самые разные роли: иногда я начинал со старта, иногда играл меньше 10 минут со скамейки. Ценить надо каждый момент и принимать всё как урок.

Винс Хантер Фото: БК «Локомотив-Кубань»

— Как ты провёл лето?

— Моя жена ждала мальчика, и я старался уделять ей каждую свободную минуту. Когда появлялось время, тренировал молодёжь в школе, которую спонсирую — смотрел, как они тренируются и играют. Получается, паузы в зале не делал. Хотя нет, дней пять паузы было.

— Что сподвигло тебя на то, чтобы тренировать детей?

— Я всегда собирался этим заниматься, сколько себя помню. Точно знаю, что стану тренером после завершения игровой карьеры. Я должен передать дальше всё то, чему научили меня. У меня есть младший брат, который тоже хочет стать профессиональным баскетболистом, сейчас он учится в 10-м классе старшей школы. Именно он во многом помог мне не останавливаться. Сейчас я спонсирую школу, где он учится, и понимаю, что это прекрасная возможность сделать что-то хорошее. Когда был в его возрасте, мне было очень непросто. И теперь, когда вспоминаю ситуации, когда мне нужно было то или это, сразу примеряю это на себя и стараюсь прийти на помощь, сделать максимум того, что в моих силах.

— У тебя есть свой бренд спортивной экипировки. С какой целью его запустил?

— Хотел продвинуть свой бренд, чтобы люди могли увидеть, что, помимо экипировки, я предлагаю другие возможности. Для меня, правда, важнее, чтобы дети приходили заниматься баскетболом. Именно баскетбол помог мне стать тем, кто я есть, и я буду рад передать это дальше.

— Кто твой лучший друг в «Локо»?

— Даже не знаю, кого назвать. У меня со всеми одинаково — общаемся, шутим. Мне правда нравится, какая у нас собралась команда: легионеры, молодёжь — мне со всеми хорошо.

— Что делаешь в свободное время?

— Этого времени не так и много… Не могу же я сказать, что фильмы смотрю — они у меня и так всегда во вкладке открыты. Когда появляется время, играю в боулинг. Обожаю боулинг, особенно когда выбираемся всей семьёй. У меня хороший прогресс, было бы здорово стать мастером в этой игре.

— Что скажешь о главной русской надежде в НБА Егоре Дёмине?

— Да, слышал о таком, видел пару хайлайтов. Посмотрел, потому что было написано, что он русский. Но мне сложно сказать, я не слежу за НБА.

— Правда?

— Да. Мне больше нравится европейский баскетбол: я смотрю все матчи Евролиги. В прямом эфире увидеть не получается, но в записи смотрю всё. Ещё стараюсь смотреть итальянский чемпионат, испанский, французский. Ну и Лигу ВТБ. Получается, в данный момент я больше люблю европейский баскетбол.

— Как тебе Россия?

— Мне тут нравится. За четыре года ко всему привык, мне и моей семье тут комфортно — а это самое важное. Когда отправляюсь на матч, мне не надо никаких сюрпризов, а моим близким должно быть спокойно, и Россия мне это даёт.

— Что-нибудь продолжает тебя удивлять в России?

— Нет, мне кажется, всерьёз меня тут вряд ли что-либо удивит. Точнее, я продолжаю каждый день узнавать что-то новое, расширять кругозор, но думаю, что самые основные вещи мне уже давно знакомы.