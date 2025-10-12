Это было мощно и эффектно. «Зенит» с ЦСКА выдали триллер, где героем стал россиянин!

Дождались! Первое противостояние в новом сезоне между финалистами прошлого розыгрыша Единой лиги ВТБ — «Зенитом» и ЦСКА. К этому моменту каждая из команд подошла с одним поражением, поэтому желание победить принципиального соперника было ещё больше. Как проходила встреча, кто выглядел ярче остальных и кто добрался до знаковой отметки — в материале «Чемпионата».

«Зенит» выглядел лучше на старте встречи: Алекс Пойтресс броском сверху открыл счёт в матче, а затем Андрей Воронцевич послал мяч в цель с дальней дистанции. Но Ливио Жан-Шарль ответил четырьмя очками кряду, а слэм-данк Антониуса Кливленда позволил ЦСКА вырваться вперёд — 6:5. Правда, сине-бело-голубые не собирались останавливаться. Пойтресс дважды разобрался с соперниками в «краске», а Ливай Рэндольф отметился «трёшкой». За короткий отрезок «Зенит» оформил «+4». У армейцев разбросались снайперы: Каспер Уэйр и Иван Ухов, благодаря которым отставание было нивелировано, однако Александр Щербенёв и Владислав Емченко снова позволили хозяевам захватить лидерство. Закрыл четверть Семён Антонов. Капитан ЦСКА реализовал «трёшку», поставив точку в четверти — 24:25 — армейцы позади.

Не успела начаться вторая четверть, как Мело Тримбл набрал пять очков. «Зенит» держал на плаву Щербенёв, который реализовал уже третью для себя «трёшку». А сразу после этого сине-бело-голубые усилиями Георгия Жбанова и Воронцевича улетели вперёд — 39:33. Нападение ЦСКА застопорилось. Но, как обычно это и бывает, сразу же после неудачного отрезка наступает удачный. Два очка от Жан-Шарля, два точных броска с линии от Кливленда и «трёшка» от Астапковича помогли армейцам сократить отставание практически до минимума — 40:43. Четверть за «Зенитом» — 18:16.

Похоже, в перерыве Андреас Пистиолис нашёл правильные слова для своих подопечных, так как ЦСКА вышел на вторую половину заряженным. Гости шикарно двигали мяч и пользовались ошибками соперника — рывок 7:0. Александр Секулич взял тайм-аут и был очень недоволен действиями игроков. Настолько, что кричал на скамейке — совсем не свойственно тренеру. И такой ход сработал! «Зенит» ответил своим рывком 9:0, в котором отменно смотрелась бывшая троица из «Локо»: Емченко, Щербенёв и Мартюк. Сразу же после этого игра выравнялась — команды обменивались результативными атаками. Концовку ЦСКА оставил за собой — 20:17.

К старту заключительной четверти счёт был равным — 60:60, от чего интрига возросла ещё сильнее. Капитан «Зенита» Воронцевич в самый нужный момент включился и забросил три «трёшки» подряд. Благодаря этому сине-бело-голубые рванули вперёд — 71:65. Однако Тримбл и Кливленд сумели ответить! Антониус делал на паркете всё, а Мело в нападении творил невероятные вещи. Особенно запомнился его магический бросок в проходе, который достиг цели по невероятной траектории. Армейцы перевернули матч — 82:78. В «Зенит» оставалось всё меньше веры, однако команда доказала обратное — набрала пять очков кряду, а быстрый отрыв от Емченко вывел сине-бело-голубых в лидеры — 83:82.

Тримбл промахнулся с дальней дистанции, после чего пришлось фолить на Воронцевиче. Первая попытка с линии улетела в молоко, что дало надежду ЦСКА, вторая — в цель. Пистиолис взял тайм-аут и призвал игроков не форсировать события. Мяч ввели из-за боковой, он оказался в руках у Уэйра, его опекал Жбанов, поэтому Каспер принял решение отдать его Ухову. На Иване уже висел игрок, из-за чего он передал его более свободному Астапковичу. Антон показал, что будет бросать, сделал шаг в сторону и отправил «трёшку». Через секунду все игроки ЦСКА ликовали от безумного попадания Астапковича! Победа армейцев со счётом 85:84.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал Щербенёв — 21 очко, три подбора и столько же передач. Шикарную игру провели Пойтресс с Воронцевичем, которые набрали по 16 очков каждый, а также Емченко, который руководил атакой, — 13 очков и пять передач. В составе ЦСКА сразу четыре игрока перешагнули порог 10 очков — Тримбл, Жан-Шарль, Астапкович и Кливленд, но ещё были те, кто чуть-чуть не добрался до этой отметки.

Конечно, героем встречи стал Астапкович. Антон только за первую четверть отдал пять передач и был крайне полезен на обеих половинах. Его 15 очков, восемь подборов и шесть передач помогли ЦСКА победить. Без любого из действий не было бы итогового результата. Конечно, энергия Тримбла тоже помогла, однако именно Астапкович был главным на паркете, а победный бросок стал вишенкой на торте.

В этой встрече лидер менялся целых 23 раза, что говорит о невероятной воле к победе каждой из команд, а Антонов преодолел порог 3000 очков в Единой лиге. Воронцевич с Щербенёвым сделали всё возможное, чтобы «Зенит» победил, но Астапкович решил иначе. Шикарный матч по всем параметрам!