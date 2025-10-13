Скидки
Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026: рейтинг главных героев второй недели, Миллер, Бингэм, Савков, Астапкович, Картер, баскетбол

Личные рекорды, победные броски и дабл-даблы. Кто стал героем второй недели в Единой лиге?
Никита Бирюков
Кто стал героем второй недели в Единой лиге?
Выбор будет очень трудным!

Героем первой игровой недели в Единой лиге, по мнению читателей «Чемпионата», стал защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс, который реализовал победную «трёшку» в игре с «Локомотивом-Кубань». Завершилась вторая неделя чемпионата, подарившая нам немало ярких моментов. Кто же оказался лучшим?

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: главный герой второй недели Единой лиги сезона-2025/2026
Фото: Единая лига ВТБ
1 место

Антон Астапкович — ЦСКА

Матч «Зенита» с ЦСКА складывался так, что главными героями встречи должны были стать Александр Щербенёв и Андрей Воронцевич. Конечно, Антон Астапкович выделялся по ходу всей игры у армейцев, но его победная «трёшка» не могла обойти стороной никого. Эффектное и важнейшее попадание в ключевой момент встречи — уровень гроссмейстера. 15 очков, шесть подборов и восемь передач — тот перформанс, за который точно не стыдно, потому что форвард москвичей был полезен во всём.

Фото: Единая лига ВТБ
2 место

Патрик Миллер — «Локомотив-Кубань»

Лидер и капитан «Локо» провёл первые две игры ни шатко ни валко, однако в матче с «Пари НН» уже смотрелся неплохо. Правда, даже она не идёт ни в какое сравнение с тем, что Миллер вытворил во встрече с МБА-МАИ. Патрик набрал 33 очка, сделал четыре подбора и отдал пять передач при 64,2% реализации с игры — великолепный перформанс от звезды кубанцев, которого не смогла остановить одна из лучших на старте сезона оборон. Добавьте к этому то, что разыгрывающий обновил личные рекорды по результативности и эффективности («+45») в Единой лиге – и полу́чите одного из лучших игроков недели.

Фото: Единая лига ВТБ
3 место

Маркус Бингэм — УНИКС

Лидер УНИКСа — пока единственный игрок, который попал в эту рубрику дважды подряд, и не зря! Казанцы провели всего одну игру на этой неделе – с «Уралмашем», в которой Бингэм был лучшим на паркете. Как обычно, он почти не промахивался с игры и набрал 16 очков и 15 подборов. К своему дабл-даблу он добавил три ярких блок-шота и с огромным запасом лучший показатель эффективности («+31»). Без Маркуса УНИКС вряд ли бы добился победы в той игре с «Уралмашем» (76:70).

Фото: Единая лига ВТБ
4 место

Террелл Картер — «Бетсити Парма»

Американский центровой стал ключевым игроком в победном матче «Пармы» с ЦСКА. Он собирал на себе огромное количество фолов и разрывал «краску» соперника. К тому же Террелл давал команде эмоции, когда казалось, что надежды уже нет. В итоге он оформил дабл-дабл: 23 очка и 11 подборов и в концовке реализовал важнейшие броски. Матч с «Самарой» для подопечных Пашутина складывался просто, поэтому тренер не дал много игрового времени центровому (17 минут), но даже так Картер собрал дабл-дабл: 12 очков и 11 подборов.

Фото: Единая лига ВТБ
5 место

Павел Савков — МБА-МАИ

МБА-МАИ за неделю провела три встречи. В каждой из них выделялся Савков. Павел реализовал победную «трёшку» в игре с «Енисеем», набрал 15 очков в матче с «Пари НН», а также 11 очков при идеальной реализации бросков (100%) — с «Локомотивом-Кубань». Форвард показал себя с наилучшей стороны, внося колоссальный вклад в результаты команды. При этом за счёт своих внушительных габаритов Савков делает разницу не только в атаке, но и в обороне.

