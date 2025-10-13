Личные рекорды, победные броски и дабл-даблы. Кто стал героем второй недели в Единой лиге?

Героем первой игровой недели в Единой лиге, по мнению читателей «Чемпионата», стал защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс, который реализовал победную «трёшку» в игре с «Локомотивом-Кубань». Завершилась вторая неделя чемпионата, подарившая нам немало ярких моментов. Кто же оказался лучшим?
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
Антон Астапкович — ЦСКА
Матч «Зенита» с ЦСКА складывался так, что главными героями встречи должны были стать Александр Щербенёв и Андрей Воронцевич. Конечно, Антон Астапкович выделялся по ходу всей игры у армейцев, но его победная «трёшка» не могла обойти стороной никого. Эффектное и важнейшее попадание в ключевой момент встречи — уровень гроссмейстера. 15 очков, шесть подборов и восемь передач — тот перформанс, за который точно не стыдно, потому что форвард москвичей был полезен во всём.
Патрик Миллер — «Локомотив-Кубань»
Лидер и капитан «Локо» провёл первые две игры ни шатко ни валко, однако в матче с «Пари НН» уже смотрелся неплохо. Правда, даже она не идёт ни в какое сравнение с тем, что Миллер вытворил во встрече с МБА-МАИ. Патрик набрал 33 очка, сделал четыре подбора и отдал пять передач при 64,2% реализации с игры — великолепный перформанс от звезды кубанцев, которого не смогла остановить одна из лучших на старте сезона оборон. Добавьте к этому то, что разыгрывающий обновил личные рекорды по результативности и эффективности («+45») в Единой лиге – и полу́чите одного из лучших игроков недели.
Маркус Бингэм — УНИКС
Лидер УНИКСа — пока единственный игрок, который попал в эту рубрику дважды подряд, и не зря! Казанцы провели всего одну игру на этой неделе – с «Уралмашем», в которой Бингэм был лучшим на паркете. Как обычно, он почти не промахивался с игры и набрал 16 очков и 15 подборов. К своему дабл-даблу он добавил три ярких блок-шота и с огромным запасом лучший показатель эффективности («+31»). Без Маркуса УНИКС вряд ли бы добился победы в той игре с «Уралмашем» (76:70).
Террелл Картер — «Бетсити Парма»
Американский центровой стал ключевым игроком в победном матче «Пармы» с ЦСКА. Он собирал на себе огромное количество фолов и разрывал «краску» соперника. К тому же Террелл давал команде эмоции, когда казалось, что надежды уже нет. В итоге он оформил дабл-дабл: 23 очка и 11 подборов и в концовке реализовал важнейшие броски. Матч с «Самарой» для подопечных Пашутина складывался просто, поэтому тренер не дал много игрового времени центровому (17 минут), но даже так Картер собрал дабл-дабл: 12 очков и 11 подборов.
Павел Савков — МБА-МАИ
МБА-МАИ за неделю провела три встречи. В каждой из них выделялся Савков. Павел реализовал победную «трёшку» в игре с «Енисеем», набрал 15 очков в матче с «Пари НН», а также 11 очков при идеальной реализации бросков (100%) — с «Локомотивом-Кубань». Форвард показал себя с наилучшей стороны, внося колоссальный вклад в результаты команды. При этом за счёт своих внушительных габаритов Савков делает разницу не только в атаке, но и в обороне.