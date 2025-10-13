В НБА теперь трое россиян. Но не нужно обольщаться, по сути — всего лишь один

Вчера «Оклахома-Сити» подписала соглашение с российским центровым Виктором Лахиным. И тут же можно было бы громко объявить: «В НБА теперь трое россиян». Формально — да. На бумаге в лиге значатся Егор Дёмин, Владислав Голдин и Виктор Лахин. Но в практической плоскости НБА статус определяют не флаги в профиле, а строки в контракте. И арифметика выходит совсем другая: один пока что прочно стоит в системе, двое — балансируют на грани.

Дёмин — тот самый «настоящий». Восьмой пик драфта, защищённый многолетний договор по Rookie Scale с прогнозируемыми выплатами и гарантированным местом в составе. Около $ 7 млн в первом сезоне и долгосрочные обязательства «Бруклина» превращают его не в эпизод летней истории, а в полноценного игрока ротации. Под него строят планы, ему отведут минуты, с ним целенаправленно работают. В НБА именно это и означает реальный статус: ты не временный, ты внутри системы.

Егор Дёмин Фото: Evan Bernstein/Getty Images

Голдин — в другой зоне. Его соглашение с «Майами» — двустороннее, инструмент гибкости, позволяющий клубу маневрировать. Формально он в ростере, фактически — в основном в фарм-системе G-лиги, и вызов в основу — не гарантия, а шанс. Такие договоры — обиходная валюта лиги: ими закрывают дыры, страхуют глубину, дают молодым окно возможностей. Но закрепиться через них непросто. Для Голдина это попытка застолбить место, а не подтверждённый статус.

Владислав Голдин Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Контракт Лахина с «Оклахомой» — Exhibit 10 , то есть приглашение в тренировочный лагерь без реальных гарантий. Клубы подписывают такие контракты пачками, чтобы удержать права в фарм-системе. Если впечатлит — соглашение могут конвертировать, но чаще Exhibit 10 заканчивается стандартным отчислением и потенциальным бонусом за работу в G-лиге. Это своего рода пропуск за кулисы. Для Лахина это шаг не в лигу, а рядом с ней.

Виктор Лахин (слева) Фото: Jacob Kupferman/Getty Images

Издалека картинка сочная: три фамилии, три команды — будто целое поколение возвращает Россию в НБА. Изнутри же статусы разнятся радикально. Реальные гарантии есть только у Дёмина, лишь его место зафиксировано документально. Голдин и Лахин — временные участники процесса, каждый день заново доказывающие право остаться.

Контракты в НБА придумывали не ради галочки. Rookie Scale — вложение с горизонтом: клуб берёт игрока на баланс и несёт за него ответственность. Двустороннее соглашение — проверка без серьёзных обязательств. Exhibit 10 — пропуск на просмотр, где риски у команды символические. Лига ничего не маскирует: одни — стратегический актив, другие — резервная опция.

Отсюда и разница между лозунгом и реальностью. «Трое россиян в НБА» звучит эффектно, но точнее будет сказать иначе: Дёмин действительно в лиге, Голдин — на стыке двух уровней, Лахин пока лишь внутри структуры клуба. Их положение — следствие разных инструментов системы, а не равных стартовых условий.

При этом у всех троих — истории с перспективой. Дёмин — кандидат на роль лица «Бруклина». Голдин — «большой», которого «Майами» аккуратно подводит через G-лигу, с комплиментарным запасом от главного тренера «Хит» Эрика Споэльстры. Лахин — претендент, которому надо доказать, что он больше чем эпизод. Траектории различны, контекст один: подпись под договором — ещё не билет в НБА.

Американская лига не размывает термины. Каждый тип соглашения — юридическое зеркало твоего статуса. Exhibit 10 — возможность постучать, двусторонка — шанс приоткрыть дверь, Rookie Scale — знак, что ты уже прошёл внутрь. Поэтому за сегодняшним «тремя россиянами» скрывается простое содержание: по-настоящему у России сейчас один игрок НБА, а двое лишь пытаются туда пробиться.

Это не умаление чьих-либо достоинств, а наведение резкости. Медиа любят круглые цифры, но у лиги другой счёт. Дёмин — часть экосистемы, Голдин и Лахин — элементы отбора. Всё остальное — глянцевый ярлык на цифре 3, за которым стоит факт: сейчас в НБА реально играет один россиянин, двое — в очереди, где каждый день весит больше, чем заголовок.