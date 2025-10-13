Капитан ЦСКА добился особого достижения в Единой лиге. До него это удавалось лишь Шведу!

Вчера, 12 октября, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА капитан армейцев Семён Антонов добрался до отметки, которая ранее покорялась лишь одному Алексею Шведу.

Швед — олицетворение российского баскетбола. Защитник годами влюблял в себя зрителей своей искромётной игрой за ЦСКА, «Химки» и «Зенит». Он был многократным лучшим бомбардиром не только в Единой лиге, но и дважды добивался подобного в Евролиге, выиграв приз имени Альфонсо Форда в 2018 и 2021 году.

Об Алексее можно говорить много и долго: его стабильность в качестве снайпера, надёжность и невероятный профессионализм подчёркнуты красным маркером и идут с ним на протяжении всей карьеры Он прошёл громадный путь и добился всего своим упорным трудом. Его яркие дальние попадания и молниеносные проходы под кольцо навсегда будут в памяти болельщиков Единой лиги. На данный момент Швед набрал 4611 очков во всеми нами любимом чемпионате. Чтобы вы понимали разницу со всеми остальными, лишь вчера Антонов преодолел порог 3000 очков. После игры с «Зенитом» у Семёна на счету 3006 очков.

Алексей Швед Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но Антонов брал не этим… Семён — прежде всего оплот обороны и тот, кто придёт на помощь в самый трудный момент. Форвард не является первой скрипкой, однако без таких, как он, не бывает чемпионских команд. Когда понадобится, Антонов забьёт, отдаст передачу, возьмёт на себя лидера соперника.

Антонов стал вторым по результативности после небожителя, к которому многие годы никто точно не подберётся. И это, как ни крути, признак величия. Семён всегда стабилен, полезен и, кажется, играет уже вечность, а ему всего лишь 36 лет, что по нынешним меркам ещё не так уж и плохо.

Андреас Пистиолис главный тренер ЦСКА «Семён — наш капитан, он олицетворяет собой победную ДНК команды. Его преданность, самоотверженность, бескорыстие и дух победителя — качества, которые вдохновляют наш коллектив».

Опытный ветеран Антонов вписал своё имя не только в историю ЦСКА, но и всей Единой лиги. Он спокойно может играть ещё на высоком уровне два-три сезона, после чего повесит кроссовки на гвоздь. Решать, конечно, самому Семёну, однако замахнуться на новый рубеж в 3500 очков он точно способен при удачных обстоятельствах. По окончании карьеры Антонов обязательно будет вторым в списке лучших бомбардиров чемпионата, если не случится какой-нибудь страшной травмы. Чего мы не желаем никому и никогда! Пусть капитан ЦСКА и дальше радует нас своими, может, не самыми яркими, но не менее эффективными выступлениями.