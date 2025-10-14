Молодёжку «Зенита» жёстко раскритиковали. Оцениваем, насколько это обосновано и уместно

Академия — зеркало большого клуба. О ней судят не по витринным регалиям, а по тем, кого она выпускает в большой спорт. В Петербурге вновь заговорили о том, как устроен молодёжный проект баскетбольного «Зенита». Тема не нова, но звучит всё настойчивее: что же происходит внутри системы, задуманной как кузница будущих игроков?

Работа с молодёжью — самая трудная и наименее благодарная часть профессионального спорта: её не измеришь одним сезоном и не сверишь с турнирной таблицей. Это длинная дорога. И «Зенит» прошёл уже достаточно, чтобы можно было судить по делам. Полноценная академия работает с 2019 года и за это время обзавелась современной инфраструктурой, квалифицированными тренерами и узнаваемой методикой.

Но главный критерий — переход игроков на взрослый уровень — по-прежнему в некоторых кругах вызывает вопросы. В первой команде воспитанников немного, а дебюты случаются редко. Для болельщиков и экспертов это становится сигналом: что мешает академии выдать свой первый по-настоящему громкий выпуск?

Проблема, впрочем, шире одного клуба. В российском баскетболе разрыв между молодёжными соревнованиями и Единой лигой ВТБ всё ещё огромен. Выйдя из юниорского возраста, игрок зависает между двумя мирами: в ДЮБЛ он перерос конкурентов, а во взрослом баскетболе остаётся слишком сыроват. Переходного звена, где можно довести талант до кондиции, по-настоящему не выстроено. Клубы вынуждены балансировать между результатом и развитием, а там, где каждый матч может стоить плей-офф, ставка на неопытных выглядит рискованно.

«Зенит» живёт в тех же условиях. Команда регулярно решает турнирные задачи, и в такой системе молодым пробиться непросто. Взрослая команда требует мгновенного результата, развитие — времени. Эти два процесса нередко идут параллельно и редко пересекаются.

И всё же говорить о бездействии нельзя. В последние годы «Зенит» выстроил вертикаль от детских групп до «Зенита-М» и молодёжной команды, стабильно выступающей на высоком уровне. Проводятся мастер-классы, к работе подключены специалисты по физподготовке, психологи, аналитики. Создана среда, в которой можно расти. Вопрос лишь в том, как превратить эту экосистему в лифт, поднимающий таланты до главной сцены.

Главное сегодня — не условия, а переход. Когда именно молодые получают свои минуты? Как клуб представляет этот маршрут? Система может быть безупречной на бумаге, но взрослый баскетбол начинается не в учебном классе, а в тот миг, когда тренер первой команды выпускает парня на площадку хоть на пару атак. И именно тогда проверяется, выдержала ли подготовка столкновение с реальностью.

Многие наставники честно признают: дать юниору шанс — тяжело. Давление результата, уровень оппонентов, плотный календарь толкают к проверенному опыту. Поэтому клубы часто ждут, пока игрок «дозреет» за пределами родной системы — в арендах и других командах. Кто-то возвращается, кто-то — нет. Для академии это означает упущенную отдачу: её выпускники работают на чужую эмблему.

Надо помнить, что работа с молодёжью всегда с отсроченным эффектом. Академии мирового уровня созидаются десятилетиями, и их успех меряют не титулами, а количеством тех, кто дошёл до профи. Возможно, звёздный час «Зенита» в этом смысле ещё впереди: первое поколение, выросшее уже внутри новой методики, только подходит к взрослому баскетболу.

Петербург умеет мыслить дальними горизонтами, и баскетбольный клуб не исключение. Шум вокруг молодёжного проекта — скорее знак здорового интереса, чем симптом кризиса. Любая большая структура обязана периодически пересматривать подходы. Если звучат вопросы — значит, к проекту относятся серьёзно.

Развитие не движется по прямой. Временная пауза — это не застой, а этап, когда внутри системы выстраиваются нужные связи. Важно не терять цель: не «иметь академию», а считать её стратегическим приоритетом. У «Зенита» есть ресурсы и условия, чтобы довести замысел до результата.

Критика, пусть и резкая, способна быть полезной: она напоминает о высоких ожиданиях. Сильные клубы на такое не обижаются — они корректируют курс. Молодёжный проект «Зенита» — не проблема, а задел, потенциал которого ещё не раскрыт. И, возможно, главные плоды будут видны не по сегодняшней таблице, а по тем, кто выйдет на паркет через несколько лет.

А счёт в этой истории, если уж говорить языком спорта, подводить пока рано.