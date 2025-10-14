Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Лучшие молодые игроки НБА — превью нового сезона-2025/2026, драфт 2024 года и потенциал второгодок

Они могут сильно удивить! 12 второгодок, за которыми стоит следить в новом сезоне НБА
Андрей Антсон
Бронни Джеймс, Матас Бузелис и Рид Шеппард
Аудио-версия:
Комментарии
И да — тут есть Бронни Джеймс.

Драфт-класс 2024 года стал, пожалуй, самым «нехайповым» за последние годы. Не было ни одной фигуры, вокруг которой строились бы ожидания, что этот баскетболист способен стать суперзвездой лиги. Не было ажиотажа — и в итоге о новичках в прошлом сезоне почти не говорили.

Драфт НБА Подробнее

Тем не менее история показывает, что даже в слабых драфт-классах всегда находится несколько имён, которые в итоге становятся важными игроками НБА, а кто-то со временем и вовсе попадает на Матч всех звёзд. Правда, существует и так называемый кризис второго года, с которым нередко сталкиваются новички после успешного дебютного сезона.

Именно поэтому за этим драфт-классом всё равно стоит следить. В новом сезоне кто-то из его представителей сделает серьёзный шаг вперёд, а кто-то, напротив, не оправдает ожиданий. Ниже — самые интересные игроки класса 2024 года, за которыми стоит понаблюдать отдельно.

Бронни Джеймс — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Бронни Джеймс

Бронни Джеймс

Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Самым «хайповым» новичком на самом «нехайповом» драфте стал баскетболист, выбранный под 55-м пиком. Весь мир следил за его дебютом, и ещё до того, как он вышел на паркет, вокруг него возникло множество критических высказываний о непотизме. Со временем этот негативный фон стал доминировать в обсуждениях, ведь Бронни действительно выглядел не как игрок уровня НБА.

В итоге Джеймса-младшего перевели в G-лигу, где он, надо признать, выступил весьма достойно — 21,9 очка при 44,3% попаданий с игры. Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик не раз отмечал, что сильная сторона Бронни — его защита. Если он сумеет развить себя как оборонительного специалиста, то вполне может получать больше игрового времени в НБА.

Закари Рисашер — «Атланта Хоукс»

Закари Рисашер

Закари Рисашер

Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Первый пик драфта 2024 года почти никем не обсуждался, хотя во второй половине сезона Закари выглядел очень уверенно, особенно в бросковой игре. Вряд ли из него вырастет суперзвезда, но сомнений в том, что он способен провести карьеру на уровне неоднократного участника Матча всех звёзд, довольно мало.

Интерес к Рисашеру усиливает и то, что многие эксперты ожидают от «Атланты» прорывного сезона. Конкуренция на Востоке сейчас не так высока, и у «Хоукс» есть все шансы громко заявить о себе. Пример «Индианы Пэйсерс» наверняка вдохновил многих.

Рид Шеппард — «Хьюстон Рокетс»

Рид Шеппард

Рид Шеппард

Фото: Alex Slitz/Getty Images

Третий пик драфта оказался жертвой неожиданного мощного прогресса «Хьюстона». Из-за этого команда серьёзно сосредоточилась на результате здесь и сейчас, поэтому не раздавала минуты просто так. В итоге Рид завершил сезон со скромными 4,4 очка в среднем за матч.

Приобретение Кевина Дюранта сделало «Хьюстон» ещё более ориентированным на немедленный успех. Однако в межсезонье глубина задней линии сократилась, и теперь на Шеппарда будет возложена куда более серьёзная роль. Он может стать важным скорером со скамейки и одним из ключевых игроков атаки, особенно когда Дюрант будет отдыхать.

Рон Холланд — «Детройт Пистонс»

Рон Холланд

Рон Холланд

Фото: Nic Antaya/Getty Images

203-сантиметровый защитник/форвард из «Детройта» в прошлом сезоне доказал, что является талантливым оборонительным игроком, отлично врывается под кольцо и эффективно завершает атаки. Главной же проблемой Рона оставался дальний бросок — всего 23,8% попаданий. Именно поэтому он не получал много игрового времени — 15,6 минуты.

Холланд заявил, что серьёзно поработал над этим компонентом и прибавил в массе, что делает его ещё более универсальным. Теперь его можно использовать и на позиции второго, и третьего, и даже четвёртого номера, учитывая рост и физику. В Летней лиге его бросок выглядел заметно лучше — 47% с игры. Конечно, такая точность в НБА вряд ли сохранится, однако, если он завершит сезон с показателем выше 30%, это уже станет огромным шагом вперёд.

Донован Клингэн — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Донован Клингэн

Донован Клингэн

Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Пожалуй, именно центровой «Портленд» Донован Клингэн вызывает наибольшую уверенность в том, что в следующем сезоне он действительно сделает шаг вперёд. Это связано с тем, что в прошлом сезоне он проводил свои 20 минут за матч на паркете очень качественно и на дистанции выглядел заметно эффективнее Деандре Эйтона.

Теперь Эйтона в команде больше нет, и Клингэн будет получать куда больше игрового времени. В теории «Блэйзерс» в состоянии прибавить и даже попытаться зацепиться за зону плей-ин, если действительно захотят. Но стоит ли им делать это сейчас — вопрос открытый.

Роб Диллингэм — «Миннесота Тимбервулвз»

Роб Диллингэм

Роб Диллингэм

Фото: Stephen Maturen/Getty Images

Как и Рид Шеппард, Роб Диллингэм оказался в команде, нацеленной на результат здесь и сейчас, из-за чего не получал много игрового времени. Однако в новом сезоне ситуация, скорее всего, изменится: Майк Конли заметно сдаёт и уже не совсем справляется с ролью основного разыгрывающего команды-претендента на чемпионство.

Когда Диллингэму давали шанс, он нередко впечатлял, набирая по 20 и более очков. Главная задача тренерского штаба теперь — найти способ компенсировать его физические недостатки, ведь при росте 185 см в современной НБА ему непросто защищаться против более габаритных соперников.

Коди Уильямс — «Юта Джаз»

Коди Уильямс

Коди Уильямс

Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Прошлый сезон для 10-го пика драфта 2024 года выдался трудным — всего 4,6 очка за матч при 32-процентной реализации бросков. Но летом Коди проделал серьёзную работу и в Летней лиге выглядел уверенно: 20,4 очка при 46% точности.

Заметно, что он изменил подход к питанию и тренировкам, набрал массу и стал физически крепче. Этого ему явно не хватало, особенно если сравнивать с его братом Джейленом Уильямсом, ныне чемпионом НБА. «Юта» никуда не спешит и, скорее всего, даст Коди ещё немало возможностей проявить себя.

Матас Бузелис — «Чикаго Буллз»

Матас Бузелис

Матас Бузелис

Фото: Luke Hales/Getty Images

Пока «Чикаго» продолжает пребывать в неопределённом состоянии — не решаясь, уходить ли в перестройку или бороться за плей-офф, — Матас Бузелис остаётся одним из немногих светлых пятен на этом довольно тусклом фоне. Болельщики «Буллз» возлагают большие надежды на 11-го пика драфта 2024 года.

Во второй половине прошлого сезона Матас стал одним из ключевых игроков команды, и нет сомнений, что этот прогресс продолжится. Да, «Чикаго», скорее всего, снова будет болтаться около зоны плей-ин, но зато болельщики смогут наслаждаться игрой литовско-американского таланта, если всё сложится удачно.

Кел’эл Уэр — «Майами Хит»

Кел’эл Уэр

Кел’эл Уэр

Фото: Elsa/Getty Images

«Майами» в очередной раз доказывает, что умеет раскрывать молодых игроков, чьи возможности не были очевидны сразу. Во второй половине прошлого сезона Уэр стал регулярным игроком стартового состава и теперь рассматривается как важная часть будущего команды.

Отдельно радует то, что тренерский штаб, судя по всему, видит в нём не сменщика и не конкурента Бэму Адебайо — сместить его было бы почти невозможно, — а именно партнёра по площадке. Интересно будет посмотреть, насколько высок потенциал у этого дуэта «больших».

Джаред Маккейн — «Филадельфия Сиксерс»

Джаред Маккейн

Джаред Маккейн

Фото: Michael Reaves/Getty Images

А вы помните, как меньше года назад Джаред Маккейн был одним из главных сюрпризов первой половины сезона? С 8 ноября по 4 декабря 2024 года он в среднем набирал 21,7 очка, три подбора и 3,2 передачи, реализуя 47% бросков с игры, 40% с трёхочковой и 85% — с линии штрафной. С такими цифрами он выглядел чуть ли не главным претендентом на звание новичка года, и многие уже начали жалеть, что его выбрали лишь под 16-м номером.

Однако в декабре защитник «Сиксерс» получил разрыв мениска и пропустил оставшуюся часть сезона. С тех пор произошло столько событий, что о Маккейне, похоже, подзабыли. Пора вспомнить о нём! Правда, недавно Джаред перенёс операцию на большом пальце руки и пропустит старт сезона, после чего будет постепенно возвращаться в строй. Хочется верить, что он сможет вернуться к прежней форме.

Джейлен Уэллс — «Мемфис Гриззлиз»

Джейлен Уэллс

Джейлен Уэллс

Фото: David Jensen/Getty Images

Если бы сейчас пересобрать драфт 2024 года, то, пожалуй, одним из тех, кто поднялся бы выше всего, стал бы Джейлен Уэллс. Его выбрали под 39-м номером, однако он довольно быстро превратился в одного из самых стабильных и надёжных новичков, показав, что был готов к НБА с самого начала.

Перспективы «Мемфиса» на следующий сезон остаются неясными, однако Уэллс, без сомнений, получит куда более важную роль после обмена Десмонда Бейна — особенно в атаке. В прошлом сезоне он набирал 10,4 очка за матч и теперь вполне способен выйти на уровень 15-17. Почему бы и нет?

Куинтен Пост — «Голден Стэйт Уорриорз»

Куинтен Пост

Куинтен Пост

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В последние годы «Голден Стэйт» регулярно приходится искать неочевидных игроков и превращать их в значимые фигуры ротации. Именно такой находкой стал нидерландский центровой Куинтен Пост — 213 см роста и при этом отличный дальний бросок. Игрок такого типа позволяет Стиву Керру сохранять на площадке любимую формацию «файв-аут», которая принесла «Уорриорз» в былые годы немало успехов.

Единственной проблемой остаётся то, что Куинтен долго восстанавливался после травмы лодыжки. Тем не менее Керр рассчитывает, что Пост станет основным центровым команды, нацеленной на возвращение в борьбу за титул. Возможно, именно этот игрок из страны, не самой привычной для баскетбольных звёзд, поможет «Уорриорз» вновь стать одной из самых опасных команд лиги.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android