21:30 Мск
Главная Баскетбол Статьи

Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026, Енисей — УНИКС, Уралмаш — Автодор: результаты матчей от 14 октября, как сыграли

Лучший старт УНИКСа с 2022-го, «Уралмаш» вернулся на тропу побед. Итоги дня в Единой лиге
Андрей Антсон
Итоги дня в Единой лиге
Очередной игровой вечер подошёл к концу.

Сегодня, 14 октября, в Единой лиге ВТБ прошли два матча: «Енисей» на своём паркете принимал казанский УНИКС, а «Уралмаш» встречался с «Автодором». Обе игры развивались по разным сценариям, и всё отчётливее становится видно, в каком состоянии находятся команды на старте сезона.

Единая лига — здесь полное расписание матчей

Игровой день открылся матчем в Красноярске. Хозяева начали сезон неудачно — три поражения подряд, но при этом их игра вовсе не выглядела безнадёжной. Казанцы же, напротив, подошли к встрече с серией из трёх побед, включая разгром над «Зенитом». Сегодня кто-то из соперников неизбежно должен был прервать свою серию. Команда Йовицы Арсича с первых минут дала понять, что способна конкурировать с одним из флагманов российского баскетбола, навязав УНИКСу равную борьбу. По итогам первой четверти «Енисей» даже вёл — 20:19. Однако затем ошибки и неаккуратность в обращении с мячом позволили гостям перехватить инициативу и уйти на большой перерыв в роли лидеров — 41:35.

Матч «Енисей» — УНИКС

Матч «Енисей» — УНИКС

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Но, к сожалению для нейтральных зрителей, довольно равный матч потерял всю интригу буквально за несколько минут после начала второй половины. Сразу после перерыва на паркете появился Джален Рейнольдс, начавший встречу в роли запасного. Он быстро набрал девять очков и помог УНИКСу совершить рывок 14:2. Этот отрезок стал решающим — «Енисей» так и не смог оправиться, а итоговая разница в счёте оказалась разгромной.

Джален Рейнольдс провёл матч на звёздном уровне, заработав 26 очков. Также стоит отметить дабл-дабл Пэриса Ли — 15 очков и 10 результативных передач. Новичок Единой лиги с первых туров демонстрирует, что способен стать одним из лучших плеймейкеров чемпионата: сейчас он набирает в среднем 7,3 ассиста за матч и делит первое место в лиге по этому показателю с Патриком Миллером.

Таким образом, УНИКС продлил серию до четырёх побед, что является лучшим стартом сезона для казанской команды с 2022 года. То есть коллектив сейчас показал начало даже лучше, чем в чемпионский сезон. Но эта успешная череда встреч может прерваться уже совсем скоро — подопечные Велимира Перасовича сыграют с «Локо» уже 19 октября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
67 : 93
УНИКС
Казань
Енисей: Артис - 17, Тасич - 14, Антипов - 11, Шлегель - 10, Ведищев - 5, Евдокимов - 4, Долинин - 4, Коулмэн - 2, Перевалов, Скуратов, Середа, Ванин
УНИКС: Рейнольдс - 26, Ли - 15, Д. Кулагин - 10, Брайс - 10, Бингэм - 9, Пьерр - 7, Лопатин - 4, Беленицкий - 3, Захаров - 3, Абдулбасиров - 3, Белоусов - 3, Илюк

Матч в Екатеринбурге сохранял интригу почти до самого конца, да и на бумаге это противостояние выглядело непредсказуемым. Оба коллектива страдают от травм лидеров. «Уралмаш» после эмоциональной победы над «Локо» потерпел два поражения подряд, а «Автодор», несмотря на кадровые проблемы, подошёл к встрече с двумя победами в активе.

Начало игры получилось ошеломительным — «Уралмаш» повёл 15:0, предложив сопернику высокий темп, активное движение мяча и быстрые атаки. Казалось, что исход матча решён уже в первые минуты, но «Автодор» быстро вернулся в игру благодаря усилиям Терренса Эдвардса, набравшего 11 очков в первой четверти.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Тем не менее хозяева не растерялись после потери почти всего стартового преимущества и во второй четверти провели собственный рывок. Команда заметно работает над быстрыми переходами и позиционными владениями с большим количеством движения и передач, напоминая лучшие версии «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича. К большому перерыву «Уралмаш» уверенно вёл — «+13».

Во второй половине шла равная, цепкая борьба. «Автодор» в очередной раз показал, что не склонен сдаваться, даже уступая в классе. Гостям помогали точные трёхочковые, которые в какой-то момент позволили сократить отставание почти до минимума. Однако подопечные Ростислава Вергуна довели матч до логичной победы, удерживая лидерство на протяжении всех 40 минут.

Терренс Эдвардс стал лучшим в составе «Автодора», набрав 24 очка и сделав 10 подборов. Приятным сюрпризом стало выступление Григория Мотовилова: выйдя со скамейки, он провёл на площадке 30 минут, за которые набрал 19 очков и реализовал пять трёхочковых.

У «Уралмаша» два игрока отметились одинаковым показателем — по 18 очков набрали Антон Карданахишвили и Тимофей Герасимов. Два россиянина, два представителя национальной команды достойно проявили себя в отсутствие легионеров, которые пока восстанавливаются после травм или далеки от оптимальной формы.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
87 : 77
Автодор
Саратов
Уралмаш: Карданахишвили - 18, Герасимов - 18, Далтон - 14, Нэвелс - 13, Даглас - 12, Ивлев - 6, Писклов - 2, Новиков - 2, Халдеев - 2, Пынько, Петенев, Акрамов
Автодор: Эдвардс - 24, Мотовилов - 19, Беслач - 13, Клименко - 10, Вольхин - 6, Евсеев - 5, Сущик, Пранаускис, Фёдоров, Яковлев
