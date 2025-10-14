Лучший старт УНИКСа с 2022-го, «Уралмаш» вернулся на тропу побед. Итоги дня в Единой лиге

Сегодня, 14 октября, в Единой лиге ВТБ прошли два матча: «Енисей» на своём паркете принимал казанский УНИКС, а «Уралмаш» встречался с «Автодором». Обе игры развивались по разным сценариям, и всё отчётливее становится видно, в каком состоянии находятся команды на старте сезона.

Игровой день открылся матчем в Красноярске. Хозяева начали сезон неудачно — три поражения подряд, но при этом их игра вовсе не выглядела безнадёжной. Казанцы же, напротив, подошли к встрече с серией из трёх побед, включая разгром над «Зенитом». Сегодня кто-то из соперников неизбежно должен был прервать свою серию. Команда Йовицы Арсича с первых минут дала понять, что способна конкурировать с одним из флагманов российского баскетбола, навязав УНИКСу равную борьбу. По итогам первой четверти «Енисей» даже вёл — 20:19. Однако затем ошибки и неаккуратность в обращении с мячом позволили гостям перехватить инициативу и уйти на большой перерыв в роли лидеров — 41:35.

Матч «Енисей» — УНИКС Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Но, к сожалению для нейтральных зрителей, довольно равный матч потерял всю интригу буквально за несколько минут после начала второй половины. Сразу после перерыва на паркете появился Джален Рейнольдс, начавший встречу в роли запасного. Он быстро набрал девять очков и помог УНИКСу совершить рывок 14:2. Этот отрезок стал решающим — «Енисей» так и не смог оправиться, а итоговая разница в счёте оказалась разгромной.

Джален Рейнольдс провёл матч на звёздном уровне, заработав 26 очков. Также стоит отметить дабл-дабл Пэриса Ли — 15 очков и 10 результативных передач. Новичок Единой лиги с первых туров демонстрирует, что способен стать одним из лучших плеймейкеров чемпионата: сейчас он набирает в среднем 7,3 ассиста за матч и делит первое место в лиге по этому показателю с Патриком Миллером.

Таким образом, УНИКС продлил серию до четырёх побед, что является лучшим стартом сезона для казанской команды с 2022 года. То есть коллектив сейчас показал начало даже лучше, чем в чемпионский сезон. Но эта успешная череда встреч может прерваться уже совсем скоро — подопечные Велимира Перасовича сыграют с «Локо» уже 19 октября.

Матч в Екатеринбурге сохранял интригу почти до самого конца, да и на бумаге это противостояние выглядело непредсказуемым. Оба коллектива страдают от травм лидеров. «Уралмаш» после эмоциональной победы над «Локо» потерпел два поражения подряд, а «Автодор», несмотря на кадровые проблемы, подошёл к встрече с двумя победами в активе.

Начало игры получилось ошеломительным — «Уралмаш» повёл 15:0, предложив сопернику высокий темп, активное движение мяча и быстрые атаки. Казалось, что исход матча решён уже в первые минуты, но «Автодор» быстро вернулся в игру благодаря усилиям Терренса Эдвардса, набравшего 11 очков в первой четверти.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Тем не менее хозяева не растерялись после потери почти всего стартового преимущества и во второй четверти провели собственный рывок. Команда заметно работает над быстрыми переходами и позиционными владениями с большим количеством движения и передач, напоминая лучшие версии «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича. К большому перерыву «Уралмаш» уверенно вёл — «+13».

Во второй половине шла равная, цепкая борьба. «Автодор» в очередной раз показал, что не склонен сдаваться, даже уступая в классе. Гостям помогали точные трёхочковые, которые в какой-то момент позволили сократить отставание почти до минимума. Однако подопечные Ростислава Вергуна довели матч до логичной победы, удерживая лидерство на протяжении всех 40 минут.

Терренс Эдвардс стал лучшим в составе «Автодора», набрав 24 очка и сделав 10 подборов. Приятным сюрпризом стало выступление Григория Мотовилова: выйдя со скамейки, он провёл на площадке 30 минут, за которые набрал 19 очков и реализовал пять трёхочковых.

У «Уралмаша» два игрока отметились одинаковым показателем — по 18 очков набрали Антон Карданахишвили и Тимофей Герасимов. Два россиянина, два представителя национальной команды достойно проявили себя в отсутствие легионеров, которые пока восстанавливаются после травм или далеки от оптимальной формы.