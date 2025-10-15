Скидки
Реал Мадрид — Партизан Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Баскетбол Статьи

Песня о России на матче Евролиги в Белграде: Црвена Звезда — Жальгирис, баскетбол и культурные традиции сербских фанатов, видео

На секунду зал застыл. В Сербии прозвучала песня о России — ответ европейским провокаторам
Артемий Берстенев
В Сербии прозвучала песня о России
Аудио-версия:
Комментарии
Очередной пророссийский перформанс перед матчем Евролиги.

В Белграде снова прозвучала русская песня перед игрой Евролиги — без объявлений и прелюдий. Просто в один момент арену заполнил голос Павлины Радованович: «Россия, большая, великая… Носит тебя в сердце Сербия…» На секунду зал застыл, затем трибуны подхватили слова, а после – будто ничего и не произошло — начался баскетбол. Но все понимали: это была больше чем обычная музыкальная пауза.

Видео мгновенно разошлось по соцсетям. В каналах — восторг и неизбежное «по-братски». В литовских — наверняка раздражение и обвинения в провокации. Песни звучат не впервые, и подтекст давно всем понятен: Сербия не спрашивает разрешения, чтобы выразить симпатию к России.

Контекст громче любых лозунгов. Третий год российские клубы вне Евролиги — после начала военных действий любое упоминание о России превращается в сигнал. На Балканах же русские мотивы воспринимают не как политическую акцию, а как часть собственной культурной памяти. Поэтому песня с прямым признанием любви к России в Белграде — продуманный жест.

И соперник был особый: «Жальгирис» — лицо проукраинской позиции в европейском баскетболе с баннерами, лозунгами и акциями, ставшими привычным фоном каунасских матчей. Музыкальный ответ с сербской стороны считывается без труда: без агрессии, но с холодным расчётом — игра на нервах.

Такое уже случалось. 27 февраля 2025 года перед тем же противостоянием трибуны «Црвены Звезды» развернули гигантский российский флаг и запели «Катюшу». Это было шоу, смысл которого никто не скрывал. После матча клуб оштрафовали — формально за выкрики в адрес литовских соперников, хотя всем было ясно: раздражение вызвал именно перформанс. Тогда фанаты из Белграда попали в центр европейского внимания. Октябрьский повтор показывает: эффект оказался важнее риска.

В этом есть закономерность. Сербские болельщики давно используют музыку и символы как язык высказывания. Тем временем литовская реакция вполне ожидаема. Для «Жальгириса» такие эпизоды — заноза, портящая образ «стерильного» клуба. За прошлые случаи в прессе следовали обвинения, призывы к санкциям, жалобы на «политизацию спорта». Но в этом и кроется ловушка: сербы действуют, а литовцам приходится объясняться. Каждая новая сцена снова отводит им роль оправдывающихся.

Евролига тем временем делает вид, что ничего не происходит. Песни не подпадают под санкции — если будут наказания, то наверняка формулировки окажутся осторожными. Но чем дольше тянется пауза, тем выше шанс, что политика вернётся в регламент — отдельными пунктами о символике и плейлистах. Белград идёт на риск и, похоже, готов повышать ставки.

«Россия, моя любимая» — это не «Катюша» ни по времени, ни по интонации. Здесь без намёков: Сербия носит Россию в сердце. Такую композицию включают не ради атмосферы. В момент, когда звучат эти слова, спорт отступает на второй план. Русские мелодии на матчах с «Жальгирисом» не случай. Это способ напомнить Европе, что у неё несколько голосов.

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
88 : 79
Жальгирис
Каунас, Литва
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Миленович, Неделькович, Давидовац, Калинич, Изунду, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Радошич, Монеке, дос Сантос
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Комментарии
