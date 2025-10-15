Скидки
Реал Мадрид — Партизан Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол Статьи

Внутрисезонный турнир Basket Cup, Парма — Локомотив-Кубань: результат матча от 15 октября, как сыграли и какой счёт, аналитика

Кто теперь недооценивает «Парму»? Второй матч нового турнира принёс резкий поворот
Андрей Антсон
Обзор матча «Парма» — «Локомотив-Кубань» — 91:84
Аудио-версия:
Пермяки во встрече с «Локомотивом» доказали, что их не просто так пригласили на Basket Cup.

Сегодня, 15 октября, состоялся второй матч внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup — «Парма» принимала «Локомотив-Кубань». Игра получилась значительно более интригующей, чем первая встреча соревнований между «Уралмашем» и «Зенитом», где петербуржцы разгромили команду Ростислава Вергуна со счётом 93:62.

Внутрисезонный турнир — расписание

«Парма» и «Локомотив» не стали использовать этот матч, чтобы дать отдых лидерам: на площадке появились все, кто был готов играть. Разве что отличия в ротации по сравнению с предыдущими встречами всё же были. За этим мы, пожалуй, будем наблюдать каждый матч — интересно понять, насколько серьёзно команды относятся к турниру и как вообще стоит оценивать его значимость.

Организаторы стараются создать вокруг Basket Cup настоящий ажиотаж: приглашают известных гостей, ведут студии, запустили отдельный сайт, а на арене устраивают различные перформансы, чтобы развлечь зрителей. Но всё это лишь внешняя оболочка. Если команды не будут воспринимать турнир всерьёз, никакие шоу не удержат внимание публики. Сегодняшняя встреча, к счастью, показала, что есть повод для оптимизма.

Кирилл Темиров и Виктор Сандерс

Кирилл Темиров и Виктор Сандерс

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Вообще, участие «Пармы» в турнире у кого-то могло вызвать вопросы: претендентов на статус шестого клуба страны несколько, тогда как первая пятёрка всем очевидна. В этом смысле у пермяков могла быть дополнительная мотивация — доказать, что они заслуживают находиться здесь и соперничать с сильнейшими. Сегодня это ощущалось особенно отчётливо.

Первая четверть осталась за «Локомотивом»: в какой-то момент преимущество краснодарцев достигало 13 очков. Появилось ощущение, что второй подряд матч нового турнира может пройти без борьбы. При этом в составе кубанцев, испытывающих кадровые проблемы из-за травм, ярко проявили себя два россиянина — Кирилл Темиров (10 очков в первой четверти) и Илья Попов (восемь). Это было особенно приятно видеть.

Во второй десятиминутке инициатива перешла к «Парме», которая решила, что в более быстрой и немного хаотичной игре у неё будет больше шансов на камбэк. И ставка сработала: ближе к концу первой половины пермяки сравняли счёт — 44:44. Лишь точный трёхочковый бросок Ивана Самойленко в концовке позволил «Локомотиву» уйти на большой перерыв в роли лидера. Особенно впечатлил Темиров, набравший 19 очков за две четверти.

Брэндан Адамс и Патрик Миллер

Брэндан Адамс и Патрик Миллер

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Однако лидерство «Локомотива» продлилось недолго. После перерыва «Парма» продолжила действовать агрессивно и довольно быстро вышла вперёд. Третья четверть стала переломной — пермяки выиграли её со счётом 31:18. Краснодарцы испытывали серьёзные трудности в обороне.

Заключительная четверть, наоборот, получилась вязкой и наименее результативной в матче. Кирилл Темиров установил личные рекорды по набранным очкам (21) и по трёхочковым попаданиям (4), а Патрик Миллер оформил дабл-дабл — 12 очков и 10 передач. Но этого оказалось недостаточно: «Парма» удержала победу до финальной сирены.

Илья Попов и Террелл Картер

Илья Попов и Террелл Картер

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

У пермяков стоит отметить Террелла Картера, который постепенно становится главным лидером команды в атаке, а также великолепный выход со скамейки Александра Захарова — 23 очка, включая три точных трёхочковых, и шесть подборов. Кроме того, «Парма» использовала довольно короткую ротацию: серьёзное игровое время получили всего семь баскетболистов, а ещё трое появились на площадке лишь эпизодически. Это лишний раз подтверждает, насколько серьёзно команда относится к турниру.

«Локомотив» даже превзошёл соперника по подборам (44 против 36), однако допустил слишком много потерь — 18. Пермяки же показали отличный командный баскетбол и хорошее движение мяча: 24 результативные передачи против 20 у соперника, хотя именно железнодорожники обычно славятся такой игрой.

Отдельно стоит отметить атмосферу на трибунах — по ходу встречи она стала по-настоящему живой. Это, конечно, не плей-офф, но напряжение и принципиальность были почти на том уровне. Ну а теперь интересно будет проследить за следующим сюжетом: сумеет ли «Парма» безоговорочно закрепиться в статусе шестой команды страны и стать коллективом, который в четвертьфиналах Единой лиги ВТБ способен навязать борьбу топам. В общем, могут ли пермяки пойти по стопам «Уралмаша»? После такого матча — вполне возможно.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
15 октября 2025, среда. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермь
Окончен
91 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Картер - 24, Захаров - 23, Свинин - 15, Адамс - 12, Адамс - 6, Сандерс - 6, Шашков - 3, Фирсов - 2, Ильницкий, Стафеев, Якушин, Егоров
Локомотив-Кубань: Темиров - 21, Хантер - 16, Миллер - 12, Робертсон - 12, Попов - 10, Хэмм - 7, Самойленко - 3, Коновалов - 2, Квитковских - 1, Коско, Рябков, Шеянов
