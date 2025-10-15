«Зенит» покуражился на славу, а «Пари НН» потрепал нервы ЦСКА. Итоги дня Единой лиги

«Зенит» и ЦСКА в минувшее воскресенье провели невероятно яркий матч, который завершился победным броском Антона Астапковича. Теперь сине-бело-голубым предстоял выезд к «Самаре», а ЦСКА впервые в сезоне сыграл дома, в «Мегаспорте». Как завершились встречи — в материале «Чемпионата».

Команды очень активно начали встречу: «Самара» почти за три минуты в игре вышла вперёд (10:6) благодаря «трёшке» Глеба Шейко, пяти очкам Никиты Михайловского и «двушке» Дмитрия Чебуркина. У «Зенита» на старте выделялись Ливай Рэндольф и Владислав Емченко. Гости быстро сравняли счёт и после этого улетели вперёд — 16:12. Андрей Мартюк разбирался с соперниками в «краске» практически в каждой атаке. Правда, и «Самара» отлично действовала, отдавая предпочтение в нападении своим лидерам: Михайловскому и Чебуркину. Александру Секуличу даже пришлось брать тайм-аут, потому что Дмитрий разбросался не на шутку и набрал 12 очков. Тренер выдал эмоциональную речь, которая точно помогла команде. Ведь Рэндольф и Мартюк вышли после паузы очень заряженными и помогли «Зениту» выиграть четверть со счётом 28:26.

«Зенит» ни разу не бросил с дальней дистанции по ходу первой четверти — довольно несвойственно команде с берегов Невы. На старте второй десятиминутки команды буксовали в атаке, однако ближе к половине отрезка «Зенит» нащупал нить игры, захватив преимущество — 41:31. Владислав Коновалов вмешался в ситуацию на паркете своим тайм-аутом, но гости поймали кураж: слэм-данки и передачи на любой вкус, которые завершались успешным взятием кольца. Во главе всей этой красоты стоял Емченко. Влад завершил атаку с фолом, после этого промахнулся со штрафной линии, однако сам взял подбор и с отклонением реализовал сложнейший трёхочковый бросок. Красота, да и только! Ещё Рэндольф набирал очки любым удобным способом. «Зенит» уничтожил соперника в четверти — 34:10.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

После перерыва картина особо не изменилась, так как «Зенит» начал третью четверть с рывка 13:0. Коновалов был вынужден реагировать тайм-аутом, чтобы внести коррективы в игру своих подопечных. К слову, Рэндольф записал на свой счёт уже 24 очка. «Самара» пришла в чувство: команда стала качественнее действовать на обеих сторонах паркета, а Михайловский с Чебуркиным вели за собой клуб. Впрочем, это не мешало «Зениту» контролировать ход встречи. Четверть за гостями — 31:17.

Заключительная четверть стала простой формальностью, ведь «Зенит» вёл уже с преимуществом более чем в 30 очков. Гости спокойно довели дело до победы со счётом 113:64, забрав каждую четверть в матче в свой актив. Самым результативным игроком встречи стал Рэндольф — 31 очко и три подбора. Емченко набрал 23 очка и пять передач, а также ни разу не промахнулся с игры. Мартюк оформил дабл-дабл: 19 очков и 13 подборов, а Пойтресс добавил 16 очков. Усилий этого квартета хватило для победы. В составе «Самары» выделялись Чебуркин — 21 очко и Михайловский — 15 очков и семь подборов.

«Пари НН» великолепно начал встречу в Москве — с рывка 7:2, в котором Дмитрий Хвостов отметился «трёшкой», Кирилл Попов реализовал два штрафных, а Илья Карпенков набрал два очка с ближней дистанции. Но ЦСКА благодаря двум точным дальним попаданиям Ивана Ухова вернулся в игру, перехватив инициативу. Снайпер зарядил команду на ответные действия, благодаря чему армейцы заиграли с полной самоотдачей. Буквально за пару минут хозяева сперва повели 15:11, а затем и вовсе улетели далеко вперёд — 22:14. Особенно хорошо получалось у ЦСКА атаковать издали, так как «трёшками» ещё отметились Каспер Уэйр и Антониус Кливленд. Армейцы плохо начали, однако быстро исправились, выиграв четверть со счётом 27:16.

Нижегородцы отлично стартовали во втором отрезке: по «трёшке» в цель положили Хвостов, Попов и Шейн Гэтлинг. Правда, на этот раз армейцы отвечали тем же — дальними попаданиями отметились Никита Курбанов и Семён Антонов. Преимущество ЦСКА на протяжении большей части четверти составляло 10 очков. «Пари НН» пытался действовать разнообразно, но оборона армейцев приспособилась к темпу и манере игры соперника, отвечая на все действия. Александр Чадов хорошо показал себя в игре со своим бывшим клубом, набрав восемь очков буквально за пять минут на паркете. В целом у хозяев не было перекоса в сторону индивидуальных действий, а присутствовала командная игра. 29:19 — отрезок за ЦСКА.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

По ходу этой встречи мы уже привыкли, что нижегородцы шикарно стартовали в каждой из десятиминуток. В третьей четверти ситуация не изменилась — «Пари НН» оформил рывок 10:0 и заставил Андреаса Пистиолиса взять тайм-аут. На этом отрезке шикарно себя показали Попов с Платоновым. Нападение ЦСКА застопорилось во многом благодаря шикарным действиям в обороне гостей. Хоменко с Хвостовым взяли игру на себя и помогли нижегородцам приблизиться к армейцам на расстояние 10 очков. Шикарно прибавили и Хантер Дин с Гэйтлингом. «Пари НН» оставил за собой отрезок — 24:12.

ЦСКА вёл со счётом 68:59 до старта заключительной четверти. Вряд ли такого положения дел ждала команда после настолько уверенной первой половины, однако «Пари НН» показал, что не намерен отдавать матч просто так. Хоменко взял на себя роль лидера у гостей и справлялся с ней, так как подопечные Сергея Козина сражались на равных с армейцами в концовке встречи. Нижегородцы добрались до «-7», а нервы ЦСКА пошатнулись. После тайм-аута Пистиолиса Кливленд включил режим «героя», набрав четыре очка кряду. В концовке Антониус сделал важный перехват и отдал мяч на данк Астапковичу. ЦСКА дожал соперника, одержав победу со счётом 86:77.

Лидером по результативности стал Хоменко с 19 очками, шестью подборами и четырьмя передачами. Хвостов сегодня был хорош с дальней дистанции, в итоге набрав 11 очков и три подбора. Хоть в составе ЦСКА никто и не заработал огромное количество очков, но зато сразу четыре игрока перешагнули порог 10. Ярче остальных проявили себя Кливленд — 12 очков, шесть передач и три перехвата, а также Жан-Шарль — 12 очков и шесть подборов. Командными усилиями армейцы забрали сложнейшую победу.