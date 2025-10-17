Мощь в каждом эпизоде. У УНИКСа на горизонте — «золотой» сезон?

УНИКС давно считается одним из главных претендентов на медали в Единой лиге ВТБ. В последние пять сезонов команда пять раз оказывалась в топ-3 (два третьих места, два вторых и одно чемпионство). И всё же фаворитами многие эксперты по традиции считали и продолжают считать московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Но как знать, быть может, лихой старт казанского клуба изменит мнение части аналитического сообщества. Поводов для этого точно предостаточно.

Нынешний розыгрыш Единой лиги клуб из Татарстана начал с двух уверенных побед. В первом матче была разгромлена «Бетсити Парма» (103:83), в следующем — казанцы учинили разгром «Зениту» (104:77, в Санкт-Петербурге). Эти результаты позволили бело-зелёным не только возглавить турнирную таблицу, но и продемонстрировать силу и командную сплочённость. Хотя по окончании прошлого сезона части фанатов могло показаться, что едва ли можно ожидать чего-то подобного в новом розыгрыше чемпионата. Команду покинули многие лидеры — Девон Акун-Пёрселл, Луи Лабери, Исмаэль Бако, Маркос Найт. Не задержался в Казани и Дэрран Хиллиард. А ещё ушли россияне Артём Комолов и Александр Платунов.

Однако УНИКС сложа руки не сидел и активно работал на трансферном рынке. Важнейшим шагом стало продление контракта с главным тренером Велимиром Перасовичем. Также казанцам удалось заполучить троих россиян — Дениса Захарова, Ивана Белоусова и Руслана Абдулбасирова. Ну а настоящим успехом, как мы знаем сегодня, стало приобретение четырёх легионеров — Пэриса Ли, Дишона Пьерра, Маркуса Бингэма и Си Джей Брайса.

УНИКС Фото: БК УНИКС

Многие из них сейчас входят в топ-5 бело-зелёных по важнейшим статистическим показателям (очки, подборы, передачи, перехваты) и уже играют ключевую роль в победах казанского клуба. Разгром «Зенита» был во многом обеспечен как раз за счёт действий четырёх иностранцев. Брайс и Бингэм набрали по 22 очка, Ли принёс казанцам 18, а Пьерр добавил ещё 16. 78 очков из 104 — неплохо для новобранцев. Здорово смотрелись легионеры и в сложнейшем матче с «Уралмашем» (76:70). Почти половину всех очков команды набрали всё те же Пьерр и Бингэм — 35 (19 и 16 соответственно), а Маркус так и вовсе показал какие-то сумасшедшие цифры в графе «эффективность» — «+31».

Селекция казанцев, в общем-то, бросалась в глаза ещё до старта сезона. Вот что, к примеру, говорил игрок «Уралмаша» Александр Петенев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым 2 сентября: «Топовые команды всегда гремят хорошими подписаниями в плане легионеров. Приезжают люди из Евролиги, как в прошлом году тот же Бэйкон. В этом году из ключевых подписаний, которые прям в голове сидят, — это, наверное, Пэрис Ли. Думаю, это сенсационное подписание для УНИКСа. И вот на днях они же подписали Дишона Пьерра из «Фенербахче». Тоже очень хорошая сделка. Я смотрю Евролигу и видел, как Ли в АСВЕЛе играл. Очень хороший разыгрывающий, будет интересно выступать против него в защите, проверить себя».

В четырёх матчах на старте сезона УНИКС набрал суммарно 376 очков, 229 из которых записали на свой счёт Бингэм, Ли, Пьерр и Брайс. Это 60,85% от всех очков клуба. Из 143 командных подборов в активе этой четвёрки 79 (55,2%). Если взять четырёх новичков «Зенита», разница будет налицо. Да, не все иностранцы сыграли в четырёх матчах петербургской команды, но если взять Ливая Рэндольфа, который участие во всех играх принял, а также троих новичков-россиян (Андрей Мартюк, Владислав Емченко и Дмитрий Узинский), у которых также четыре матча, то в сумме у них набралось 164 очка. И это 45% от всех очков клуба (364 в четырёх матчах). Что касается подборов, то в активе этой четвёрки их 54 — 37,24% от общекомандных (145).

Как будут проявлять себя иностранные новобранцы УНИКСа дальше, пока вопрос, и не факт, что на дистанции они будут так же успешны. Однако если оперировать только имеющимися данными, можно смело предположить, что сезон для клуба сложится лучше, чем предыдущий. Бело-зелёные одержали четыре победы в четырёх матчах, что стало их лучшим стартом с 2022 года. Тогда казанцы забрали восемь матчей подряд, а потом и вовсе завоевали чемпионство. Будет интересно посмотреть, сможет ли УНИКС тот громкий успех повторить.