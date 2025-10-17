Обновлённый Дончич или невероятные Шей с Йокичем. Кто станет MVP в новом сезоне НБА?

Всего ничего остаётся до старта нового сезона в НБА. А это значит, что наступила пора для смелых предположений! Эксперты загадывают, кто станет чемпионом, попадёт в плей-офф, превзойдёт ожидания или, наоборот, не оправдает их. «Чемпионат» предлагает вам поучаствовать в этих обсуждениях и высказать своё мнение. А точнее, выбрать игрока, который станет лучшим в НБА в регулярном чемпионате – 2025/2026.
В перечень номинантов вошли 10 лучших, по нашему мнению, баскетболистов НБА. Стоит отметить, что Джейсона Тейтума мы обделили лишь по той причине, что он рискует пропустить сезон-2025/2026 практически целиком – такой неутешительный прогноз связан с разрывом ахиллова сухожилия в одном из матчей прошедшего плей-офф. А если в список не попал другой ваш фаворит, обязательно поддержите его комментарием.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.
Никола Йокич
Никола Йокич в 2025 году остался без наград: уступил Шею Гилджес-Александеру в борьбе за MVP, потом проиграл его «Оклахоме» во втором раунде плей-офф, так ещё и сборная Сербии сенсационно вылетела с Евробаскета. Но проблема тут, конечно, не в самом Йокиче – в той же серии с «Тандер» он продемонстрировал исторический индивидуальный перформанс. Более того, неудовлетворительные результаты «Денвера» как будто бы затмили невероятную статистику сербского центрового: трипл-дабл в среднем за игру (29,6 очка, 12,7 подбора, 10,2 передачи) при 66% в графе true shooting. Зато теперь, когда в «Наггетс» произошла перестройка, его будущее выглядит куда более радужным. В команду подписали игроков, благодаря которым планируется избавить от вынужденной нагрузки Йокича-скорера и продолжить расширение потенциала Йокича-плеймейкера. Это должно положительно отразиться на конкурентоспособности «Денвера» и, соответственно, на шансах Николы на четвёртую в карьере статуэтку MVP.
Лука Дончич
Когда зимой Луку Дончича внезапно обменяли из «Далласа» в «Лейкерс», в его карьере начался переходный этап. Но продолжался он недолго: словенец уже освоился на новом месте, получил серьёзное продление контракта, похудел и зажёг на Евробаскете. И сейчас всё выглядит так, будто предательство «Маверикс» придало Луке дополнительную мотивацию. Он находится, пожалуй, в лучшей физической форме за всю карьеру – кто знает, может, именно благодаря этому Лука наконец-то прибавит в защите. Хотя игру Дончича характеризуют не проблемы в обороне, а атакующее превосходство, точные передачи и обилие подборов: с момента перехода в «Лейкерс» в феврале он был лидером команды по этим трём показателям (28,2 очка, 7,5 передачи, 8,1 подбора). Когда если не сейчас, стоит всерьёз побороться за звание MVP, которое столько лет оставалось для Луки недостижимым? Игрок такого калибра не может позволить себе не войти в число реальных претендентов на награду два года подряд.
Шей Гилджес-Александер
В прошлом сезоне Шей Гилджес-Александер выдал одну из самых успешных индивидуальных кампаний за всю историю НБА. Он стал лучшим бомбардиром (32,6 очка) и MVP регулярного сезона, самым ценным игроком финала Запада и финальной серии и, в конце концов, обладателем чемпионского перстня. С 2000 года никому в лиге не удавалось завершить сезон с таким списком регалий, и вот минувшим летом Шей встал в один ряд с Шакилом О’Нилом, Майклом Джорданом и Каримом Абдул-Джаббаром. В свои 27 лет он уже является элитным скорером, крутым плеймейкером и надёжным защитником, безоговорочно входя в число лучших из лучших на планете. Сможет ли канадец удержать планку? Или он только выходит на собственный пик? Покажут следующие восемь месяцев. Однако результат предыдущего сезона подтвердил – в «Оклахоме» у Шея есть всё необходимое для успеха.
Стефен Карри
Уже в марте 2026 года Стефену Карри исполнится 38 лет. Несмотря на это, в минувшем сезоне он без проблем отбегал 70 матчей, в которых в среднем играл по 32 минуты и реализовал аж 311 трёхочковых. Стеф преодолел отметку в 300 «трёшек» за сезон (4,4 в среднем – лидер лиги) в шестой раз за карьеру – ни одному другому игроку не удавалось сделать это хотя бы дважды. По итогам регулярки Карри попал во вторую символическую пятёрку, а в плей-офф вместе с Джимми Батлером затащил «Голден Стэйт» во второй раунд и помог отобрать одну победу у «Миннесоты». Если бы не травма Стефа, возможно, именно «Уорриорз» сыграли бы с «Оклахомой» в финале конференции. Но теперь Карри полностью восстановился и готов провести свой первый полноценный сезон с новым звёздным напарником. Обмен Батлера позволил Стефу обрести больше свободы в нападении, которой ему так не хватало после ухода из команды Клэя Томпсона. Так что этих парней не стоит недооценивать – даже несмотря на возраст.
Энтони Эдвардс
В прошлом сезоне мы уже видели, как Энтони Эдвардс внушительно прибавил в нападении. Он начал больше бросать и попадать из-за дуги, выдав рекордные для себя 39,5% точности и рекордные для всей франшизы «Тимбервулвз» 27,6 очка за сезон. Но после того как «Оклахома» не оставила его команде и шанса в финале Запада, Эдвардс проделал огромный объём работы. По его словам, в ходе межсезонной подготовки особый упор делался на плеймейкерские и защитные навыки: именно на то, чего Энту недоставало, чтобы всерьёз считаться игроком уровня MVP. Став более разносторонним баскетболистом – и поработав над публичным имиджем, он сможет сделать серьёзную заявку на то, чтобы в обозримом будущем стать лицом НБА. Эдвардс уже обладает крутым набором физических данных и является, пожалуй, лучшим атакующим защитником в лиге. Дальше – больше?
Джейлен Брансон
После того как Джейлен Брансон вывел «Никс» в финал конференции впервые с 2000 года, стал лучшим игроком клатча и попал во вторую символическую пятёрку НБА, оставить его вне нашего списка было бы просто несправедливо. В последние годы – в частности под руководством тренера Тибодо – он наконец-то обрёл уверенность и превратился в одного из лучших защитников Восточной конференции. С ролью полноценной звезды Брансон справляется прекрасно: много и хорошо бросает с ведения, стягивает на себя соперников, зарабатывает фолы. При этом в прошлом сезоне он впервые в карьере делал более 7,0 передачи за игру, став первым игроком в истории «Никс», который при этом набирал более 25,0 очка в среднем. Рано загадывать, изменится ли динамика с приходом в «Никс» Майка Брауна. Зато уже сейчас можно сказать, что для «Нью-Йорка» Брансон останется первой атакующей опцией.
Яннис Адетокунбо
Яннис Адетокунбо – лучший тяжёлый форвард в НБА на данный момент. С этим не поспоришь! Семь раз подряд он входил в четвёрку по итогам голосования за MVP (и в десятку – за DPOY), семь раз подряд попадал в первую символическую пятёрку. В последние два сезона Грик Фрик набирал по 30,4 очка при 6,5 передачи и около 12,0 подбора при более чем 60% точности с игры – он первый в истории НБА, кому удалось выдать такую статистическую линейку дважды кряду. Очевидно, что Адетокунбо остаётся в своём прайме, продолжает доминировать на обоих концах площадки и не планирует останавливаться. Чего, к сожалению, нельзя сказать о «Милуоки Бакс». Какой бы феноменальной ни была игра Янниса, его команда ни разу не прошла дальше первого раунда плей-офф за последние три года. И, что самое грустное, с каждым годом «Бакс» как будто бы всё больше отдаляются от полуфинала конференции. Но даже если в этом году у «Милуоки» снова не сложится, Адетокунбо, без сомнений, останется одним из лучших баскетболистов в лиге.
Виктор Вембаньяма
Завоевать первую в своей начинающейся карьере награду DPOY Виктору Вембаньяме помешал тромбоз глубоких вен плеча, диагностированный ему в феврале. Из-за болезни 21-летний француз пропустил концовку регулярного чемпионата. Зато межсезонье провёл настолько активно, что опасений на его счёт не осталось, наверное, ни у кого. Прожил две недели в шаолиньском монастыре, тренировался с Хакимом Оладжьювоном, а теперь признаётся, что находится в лучших физических кондициях за всю жизнь. Он полностью здоров, заметно увеличил мышечную массу, подрос до 226 см – да, серьёзно – и готов вернуться в бой. «Спёрс» также подготовились и наконец-то добавили составу габаритов, подписав Люка Корнета и Келли Олиника. Если за полгода кто-то забыл, насколько хорош был Вемби: отыграв всего 46 матчей, он всё равно стал лидером прошедшего сезона по общему количеству блоков (176). При этом в среднем он набирал 24,3 очка при 11,0 подбора за игру. Сейчас ему пророчат не только приз DPOY, но и потенциальное попадание в топ-3 в голосовании за награду MVP.
Кевин Дюрант
В свои 37 лет Кевин Дюрант остаётся одним из лучших скореров в истории НБА, занимая второе место по общему количеству набранных очков среди действующих игроков (30 571). Его сумасшедший атакующий арсенал – как раз то, что должно решить проблемы «Хьюстона» в хафкорт-нападении. Более того, присутствие Дюранта должно облегчить жизнь молодым Алперену Шенгюну и Риду Шеппарду на задней линии, чего уж говорить о ветеранском присутствии для остальной молодёжи «Рокетс». В своём дебютном матче за новую команду Кей Ди смотрелся более чем уверенно, и это вселяет надежду. У «Хьюстона» довольно сбалансированный состав, и на звезду не будет взвалено столько нагрузки на обоих концах площадки, сколько было в «Финиксе». Теперь он сможет оставаться в комфортной для себя роли лучшего игрока на паркете, помогая талантливым напарникам постепенно выйти на новый уровень. Главное, чтобы не помешали травмы.
Леброн Джеймс
Для Леброна Джеймса, которому в декабре исполнится 41 год, предстоящий чемпионат станет аж 23-м в карьере. Но даже разменяв пятый десяток, в НБА он остаётся игроком уровня топ-10. В прошлом сезоне Джеймс был одним из двух игроков, которым удалось в среднем набирать более 24,0 очка при 7,0 подбора и 8,0 передачи. Вторым был Никола Йокич. Эта статистика принесла Брону попадание во вторую символическую пятёрку, а также шестое место в голосовании за звание MVP регулярного сезона. Да, в отличие от того же Йокича, он вряд ли смог бы исполнять роль первой звезды в команде-контендере. Но для этого «Лейкерс» и подписали – а затем и продлили на три года – Луку Дончича. С учётом того, что сезон-2025/2026 может стать для Джеймса последним, не исключено, что ему захочется закончить на победной ноте. Однако как бы ни сложился грядущий сезон для «Лейкерс», Леброну он принесёт очередной абсолютный рекорд – на этот раз по продолжительности карьеры.