Дождались! Егор Дёмин дебютировал в предсезонке НБА — разбираем первую игру россиянина

«Бруклин», конечно, проиграл. Но это не так важно.

В протоколе просто появляется фамилия «Dёmin». Дебют, которого ждали неделями. Егор Дёмин оправился после травмы и впервые вышел на паркет в форме «Бруклина». Тихий, но важный момент — с оглядкой на карьерную траекторию.

Россиянин вышел во второй четверти и мгновенно вошёл в ритм, будто не пропустил ни тренировки. Первое владение — грамотная ротация, работа в защите, агрессивный проход. Следующее — резкий рывок без мяча и уверенный кат под щит. На фоне других новичков Дёмин выглядел более собранным и зрелым — и это бросалось в глаза.

Для парня, впервые ступившего на уровень НБА, он был удивительно спокоен. Мяч не избегал, «страховочных» передач не искал, решения принимал вовремя. Под прессингом «Торонто» действовал прагматично, не ломая структуру нападения. Для дебюта это признак понимания игры, а не просто реакций по обстоятельствам.

Отдельная глава — защита. Без лишних фолов, с верным выбором позиции, в тон командным схемам. Да, против мощных вингменов пока не хватает габаритов и силы в контакте, но это компенсируется чтением эпизодов и предвосхищением действий соперника. Для 19-летнего — редкая дисциплина.

И бросок — весомый аргумент в его пользу. Не зная статистики его попаданий в колледже, легко принять Егора за снайпера по одной технике. Форма чистая: высокая точка, короткое, экономное движение, без лишних деталей. Даже промахи выглядели «правильными» — вопрос времени и стабильности, а не механики.

За чуть больше 10 минут в первой половине — 11 очков. Не за счёт авантюр, а благодаря точному выбору момента. Пару раз он спокойно протащил мяч через первую линию прессинга там, где более опытные партнёры терялись. Инициативу не навязывал, но когда требовалось — создавал эпизод сам.

Дебют не был громким — и именно в этом его ценность. Он не пытался произвести впечатление, не подгонял игру под себя, не растворялся в контакте. Всё выглядело осмысленно и неброско. В НБА особенно ценят тех, кто стабильно делает простые вещи.

Итог зафиксировали уже после того, как Егор сел на скамейку: «Бруклин» уступил «Торонто» — 114:119, успев отыграться с «-18». Майкл Портер-младший набрал 34, Зайари Уильямс — 20. У «Бруклина» появился молодой игрок, который входит в систему не только за счёт таланта, но прежде всего благодаря пониманию баскетбола. С таких деталей начинаются карьеры, за которыми хочется следить.