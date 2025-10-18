Клуб НБА подписал баскетболиста, а спустя пару часов — отчислил. Это нормально?

Такие истории случаются нечасто: важна не сама новость, а то, как она подана. Ночью «Чикаго» объявил о подписании Мэка Маккланга, трёхкратного чемпиона конкурсов данков. Спустя три часа — официальное отчисление. Ни комментариев, ни объяснений. На первый взгляд, чистый абсурд. На деле — обыденная процедура, доведённая в НБА до автоматизма.

Речь об Exhibit 10 — краткосрочном соглашении, которое позволяет клубу удержать игрока на своей орбите, не занимая место в основном ростере. Подписав такой контракт, «Чикаго» получил право направить Маккланга в фарм-команду «Винди-Сити Буллз», где он и продолжит сезон. Формально — отчисление, фактически — перевод на уровень развития. После выкупа прав у его прежнего клуба, «Осеола Мэджик», переход будет оформлен полностью. Плюс, отработав в G-лиге не меньше 60 дней, игрок получает предусмотренный бонус.

Для Маккланга это привычная траектория (аналогичная история, с разницей в сутки, недавно случилась у Виктора Лахина и «Оклахомы»). В G-лиге он заметная величина: зрелищность в связке с результатом, прошлым сезоном — 25,7 очка и 5,7 передачи в среднем, первое место в конференции и статус одного из самых востребованных игроков вне основного чемпионата. А вот в НБА его путь пока мозаичный: короткие соглашения с «Лейкерс», «Филадельфией» и «Орландо» не привели к закреплению. Эти подписи и отчисления не о неудаче, а о жизни на границе двух уровней.

Видео можно посмотреть на канале NBA G League в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И у «Буллз» просто нет для него окна. Периферия и так плотно укомплектована: Джош Гидди, Коби Уайт, Айо Досунму, Тре Джонс, Кевин Хаертер, Джевон Картер. Любое усиление здесь оправданно лишь как стратегический резерв. В этом и логика хода: клуб оставляет игрока внутри системы, не расходуя активы основного состава. Для Артураса Карнишоваса и его штаба это способ удерживать глубину без потери манёвренности.

Параллельно произошла ещё одна рокировка: из состава исключён японский защитник Юки Кавамура, подписанный по двухстороннему контракту. Медосмотр выявил проблемы с правой ногой — он пропустил тренировочный лагерь. При этом за Летнюю лигу Кавамура успел обратить на себя внимание скоростью и уверенностью. Освободившееся место, по данным Шэмса Чарании, займёт Трентин Флауэрс.