«Парма» вновь кошмарит топов. Чем берёт команда Пашутина?

Меньше месяца прошло со старта нового сезона в Единой лиге ВТБ, но одна из самых ярких и интригующих команд уже известна — это пермская «Парма», которой уже четвёртый сезон руководит самый побеждающий тренер лиги Евгений Пашутин. Каждый сезон он строит команду практически с нуля и всегда даёт результат, не опускаясь ниже определённого уровня. Новый чемпионат не исключение. Хотя пермяки неважно начали сезон — с двух поражений.

Однако всё изменилось во встрече с ЦСКА. Изначально казалось, что действующий чемпион не испытает особых трудностей с пермяками, даже несмотря на то что очень часто матчи между этими командами становятся крайне плотными и неожиданными на итог. Это было связано с тем, что в первых матчах «Парма» выглядела не слишком сыгранной: могло показаться, что легионеры не настолько хороши, чтобы давать достойный бой. Но болельщики и эксперты ошибались.

Террелл Картер Фото: БК «Парма»

Центровой «Пармы» Террелл Картер в первых двух встречах суммарно набрал 14 очков и шесть подборов, и вполне логично закрадывались мысли, что уральцы не попали в легионера. Однако Картер в игре с ЦСКА в отсутствие Тони Джекири стал настоящим кошмаром для армейцев. Он не только забил несколько важных мячей из-под кольца, но и посадил на фолы Ливио Жан-Шарля (четыре в первой половине). В итоге в этой встрече центровой «Пармы» остановился всего в шаге от своеобразного трипл-дабла: он набрал 23 очка, сделал 11 подборов и девять раз вынудил оппонентов нарушить на себе правила. Также важную лепту в успех внесли Адамсы — Брендан и Джейлен, набравшие на двоих 44 очка. Пермяки не в первый раз за последние годы разобрались с ЦСКА в «Молоте», и появилась надежда, что кризис первых матчей миновал. Так оно и произошло.

В следующем матче «Парма» в гостях сравняла с землей «Самару», выиграв с разницей в 50 очков. У Картера вновь дабл-дабл — 12+11. И, кажется, команда Пашутина вошла во вкус.

15 октября пермякам предстояло принять на своём паркете «Локомотив-Кубань» в рамках нового внутрисезонного турнира. Несмотря на две громкие победы до этого, «Парма» всё равно шла андердогом перед стартовым спорным. Первая четверть прошла под диктовку краснодарцев, и показалось, что в тот день удача от пермяков отвернулась. Однако к концу первой половины игра выровнялась. После большого перерыва хозяева продолжили натиск. На старте заключительной десятиминутки Лев Свинин и Александр Захаров закрепили перевес «Пармы» дальними попаданиями, и в итоге это всё привело к ещё одной сенсационной победе!

Тайм-аут «Пармы» Фото: БК «Парма»

Х-фактором встречи стал уже упомянутый Лев Свинин, который провёл один из лучших матчей в карьере. Форвард набрал 15 очков и оформил три подбора, совершив всего лишь один промах с игры за 27 минут, а также привнёс в матч энергию и правильный импульс. Помимо этого, вновь стоит отметить Картера, на его счету 24 очка, семь подборов, три передачи, два перехвата и 28 баллов эффективности. После матчей с ЦСКА и «Локо» Террелл изменил мнение всех о себе и теперь представляется одним из главных игроков клуба.

В чём причины такого успеха команды Пашутина? В первую очередь в самоотдаче и дисциплине. Баскетбол — это не всегда про схемы, перемещения и индивидуальные перформансы. И для «Пармы» как раз подходит определение командной и вариативной игры, когда успех приходит после того, как используются сильные стороны и прикрываются слабые. И каждый сезон эти стороны меняются в зависимости от наличия тех или иных игроков. Но, несмотря на это, Пашутин всегда выстраивает боевую команду, которая по-настоящему кошмарит команды из «Большой четвёрки».

Прямо сейчас «Парма» на ходу, и от нее можно ждать чего угодно. Вот только получится ли растянуть этот запал на весь сезон? Впрочем, в способностях Евгений Пашутина сомневаться повода нет, он выжмет из команды максимум, а куда это её приведет — увидим.