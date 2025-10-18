ЦСКА пришлось нелегко в Сибири, «Парма» уверенно прибавляет. Итоги дня в Единой лиге

Сегодня, 18 октября, в Единой лиге ВТБ прошли три матча. «Енисей» принимал у себя действующего чемпиона ЦСКА, бедствующая «Самара» встречалась с МБА-МАИ, а «Автодор» сыграл с «Пармой». Два из трёх матчей завершились разгромом. Что же произошло?

Игровой день открылся в Красноярске. «Енисей» всё никак не мог одержать первую победу в сезоне, к тому же команду подкосили травмы — не играли Егор Рыжов, Дмитрий Сонько и Владислав Перевалов. ЦСКА же на тот момент допустил лишь одну осечку за сезон.

Красноярцы явно устали проигрывать. С первых минут они действовали с азартом, активно прессинговали соперника, шли в контакт и старались перехватывать мяч. В первой четверти хозяева выглядели достойно и бились с армейцами на равных. В итоге ЦСКА к большому перерыву допустил аж 11 потерь.

Несмотря на все усилия «Енисея», армейцы за счёт класса сохраняли небольшое преимущество. Видимо, в раздевалке Андреас Пистиолис нашёл нужные слова, потому что с начала третьей четверти ЦСКА резко прибавил и заиграл гораздо увереннее. Москвичи стали попадать трёхочковые один за другим, и при таком темпе обескровленный «Енисей» уже не мог ничего противопоставить сопернику.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

ЦСКА оторвался и довёл матч до уверенной победы, хотя по ходу первой половины подобного исхода ничто не предвещало. «Енисей» вновь смог показать качественный баскетбол лишь на отдельных отрезках — держать уровень на протяжении всей игры у команды по-прежнему не получается. Примечательно, что об этом прямо перед встречей говорил Йовица Арсич. Всё повторилось в точности.

В составе армейцев сразу пять игроков набрали больше 10 очков. У «Енисея» же особенно выделился Данило Тасич — он стал лучшим снайпером матча, набрав 20 очков, сделав пять подборов и пять передач. Баскетболисты ЦСКА реализовали 18 из 36 трёхочковых, тогда как красноярцы показали лишь 23,3% реализации дальних бросков.

Далёкий выезд для фаворита чемпионата прошёл удачно. А вот «Енисею» остаётся ждать возвращения травмированных, ведь с каждой игрой конкуренты уходят всё дальше.

«Самара» в этом сезоне выглядит боеспособнее, чем в концовке прошлого, когда клуб пережил настоящую катастрофу и массовый отток игроков. Тем не менее приволжская команда пока не знает побед, и этот день не стал исключением. Сегодня самарцы встречались с МБА-МАИ — одним из главных открытий старта сезона.

Нужно понимать, что даже при скромном составе «Самара» испытывает кадровые трудности. Из-за этого команде попросту не хватает ресурсов, чтобы конкурировать на уровне Единой лиги. Именно поэтому поражения с крупным счётом пока повторяются, хотя в этот раз всё выглядело не так безнадёжно.

Никита Михайловский и Паша Исмаилов Фото: Единая лига ВТБ

В первой четверти подопечные Дражена Анзуловича оформили мощный рывок и повели 12:3. Однако МБА-МАИ быстро вернулась в игру. Команда Василия Карасёва выгодно отличается высокой дисциплиной, а в этом сезоне ещё и получила необходимую глубину состава. Благодаря этому москвичи способны стойко переносить трудные отрезки и затем переламывать ход встречи.

Как и в первом матче игрового дня, ключевой стала третья четверть. МБА-МАИ полностью переиграла соперника и провела рывок 11:0. Самарцы пытались держаться, но делали это не за счёт командных действий, а благодаря блестящему индивидуальному выступлению Никиты Михайловского. Он набрал 30 очков и стал лишь 15-м российским баскетболистом в истории Единой лиги, кому удалось достичь подобного результата. Теперь Михайловский стоит в одном ряду с Алексеем Шведом, Сергеем Карасёвым, Антоном Понкрашовым и другими знаковыми для отечественного баскетбола фигурами.

Поразительно, что совсем недавно он выдал 26-очковый перформанс против «Автодора». Никита стал безусловным лидером команды — провёл на площадке 37 минут, что сопоставимо с нагрузкой суперзвёзд НБА, где четверти длиннее. Однако даже при такой игре Михайловского победить не удалось. Москвичи, несмотря на 17 потерь, довели дело до победы: МБА-МАИ продолжает радовать и оформляет уже четвёртую викторию в сезоне.

Одной из главных тем для обсуждения в этом сезоне стала «Парма». На старте чемпионата пермский клуб выглядит не просто как команда, уверенно претендующая на место в плей-офф, но и как коллектив, способный навязать борьбу лидерам. Подопечные Евгения Пашутина уже переиграли ЦСКА, а ранее победили «Локомотив» на предсезонном турнире.

При этом и «Автодор» показывает достойный баскетбол. Саратовцы стартовали с двух побед и явно прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Однако все три субботних матча сложились по одному сценарию, и встреча с «Пармой» не стала исключением. В первой половине соперники шли очко в очко, а на большой перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом — «+2». Интрига сохранялась.

Брендан Адамс Фото: Единая лига ВТБ

В третьей четверти пермяки быстро организовали рывок и сумели оторваться в счёте. В концовке тренеры выпустили резервистов, позволив им проявить себя. В третьем матче подряд ключевым фактором стал контроль мяча — «Автодор» допустил 17 потерь. И дело не столько в ошибках саратовцев, сколько в активной защите подопечных Пашутина. Они постоянно давят на мяче, не дают сопернику свободно дышать и вынуждают играть под давлением. Это уже можно назвать фирменным стилем «Пармы» в нынешнем сезоне.

Таким образом, «Парма» одержала третью подряд победу в Единой лиге и четвёртую во всех турнирах. Лучшим снайпером встречи стал Брендан Адамс, набравший 21 очко и реализовавший четыре трёхочковых. «Автодор» же ждёт возвращения своих легионеров — с их появлением команда сможет серьёзно прибавить. Но даже в нынешнем составе саратовцы выглядят неплохо и провалов пока не допускают.