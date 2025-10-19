УНИКС не щадит топов. «Локо» был близок к камбэку, но не справился с давлением

В игру лучше вошёл «Локомотив-Кубань»: краснодарцы усилиями Патрика Миллера и Винса Хантера набрали пять очков буквально за минуту. УНИКС не мог вскрыть оборону гостей, но 2+1 от Пэриса Ли и точная «двушка» от Си Джей Брайса позволили сравнять счёт в матче. Команды понимали всю серьезность происходящего, поэтому пытались доводить дело, так скажем, до верного. К тому же в обороне выкладывался каждый. Игра была равна, но в определённый момент УНИКС рванул вперёд — 16:7. На этом отрезке выделялись Джален Рейнольдс, Маркус Бингэм и Брайс. Главный тренер «Локомотива» Антон Юдин взял тайм-аут. Пауза помогла краснодарцам, так как команда заиграла совсем иначе: мяч стал двигаться быстрее и достигать кольца. 7:0 — рывок гостей, после которого Велимир Перасович вмешался в дело уже своим тайм-аутом. Рейнольдс взял на себя роль лидера под конец отрезка и с задачей справился, набрав четыре очка кряду. 22:18 — первая четверть за УНИКСом.

Рейнольдс не остановился и во второй десятиминутке, начав её со смачного слэм-данка. Правда, «Локо» благодаря двум очкам Хантера и «трёшке» Самойленко лучше начал четверть — 5:4. Тем не менее УНИКС выровнял ситуацию на паркете. Шикарно себя проявляли в обороне Бингэм и Дишон Пьерр, за атаку отвечал во многом Ли, который реализовал первую «трёшку» для казанцев в матче. Нападение «Локомотива-Кубань» застопорилось, и всё тот же Ли точным дальним броском практически с логотипа поставил точку в первой половине — 38:29.

УНИКС — «Локомотив-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

Оборонительные действия вышли на первый план после перерыва. Темп игры замедлился, а «Локо» прибавил на обеих концах паркета — рывок от краснодарцев 5:0. Однако на этом гости не остановились, набрав ещё четыре очка кряду. Счёт стал равным — 38:38, а УНИКС за пять минут не отметился результативными действиями. Лишь Бингэм своим точным штрафным положил конец череде промахов. Весь матч у казанцев не летело издали, но в самый важный момент по «трёшке» положили в цель Рейнольдс и Денис Захаров. Миллер и Хантер отвечали за набор очков у «Локо». Благодаря рывку на старте третьей четверти гости забрали десятиминутку – 21:11 и повели со счётом 50:49.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Рейнольдс сегодня был «в огне». Джален на старте заключительного отрезка поставил сверху через Данила Шеянова. Этим слэм-данком центровой поднял трибуны на ноги и придал своей команде уверенности. «Локомотив» вёл 54:53, а капитан команды Миллер получил повреждение. Ковыляя, Патрик отправился на скамейку запасных. Лидерство переходило от одной команды к другой, но после двух «трёшек» от Ли УНИКС завладел преимуществом — 61:57. На концовку Миллер вышел на паркет, однако нападение железнодорожников встало, а у казанцев, наоборот, дело пошло. Андрей Лопатин отправил в цель два дальних попадания и похоронил все попытки гостей приблизиться к хозяевам. В концовке всё свелось к огромному количеству фолов с обеих сторон, и УНИКС спокойно удержал преимущество – 74:63.

Центровой казанцев Рейнольдс рвал и метал в «краске», с ним ничего не смог поделать даже Хантер. Джален оформил дабл-дабл – 21 очко и 11 подборов, добавив к этому три перехвата и два блок-шота. Ли набрал 15 очков и отдал пять передач, у Брайса — 10 очков, четыре подбора и пять передач. Во многом благодаря действиям этого трио казанцы выиграли. В составе «Локомотива» лучшими были Миллер (16 очков и четыре передачи) и Хантер (14 очков, 12 подборов и четыре перехвата), который так же, как и его визави Рейнольдс, оформил дабл-дабл.

УНИКС смотрелся лучше на протяжении всего матча, провалившись лишь в третьей четверти, и в самый важный момент казанцы заметно прибавили. Чего нельзя сказать о «Локо», который после шикарного выхода с перерыва ослабил хватку и не сумел добиться весомого преимущества. Как ни крути, скамейка хозяев сыграла свою роль. Ведь у УНИКСа игроки запаса набрали 32 очка, а у гостей — лишь 15. Вот вам и более чем вся разница в счёте. К тому же в концовке небольшое повреждение Миллера повлияло на его действия в атаке — после этого он был уже не так активен, как раньше. Подопечные Перасовича – единственные, кто пока не проигрывал в чемпионате — пять побед подряд от УНИКСа, который пугает всех своей глубиной и невероятной обороной.