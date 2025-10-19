Новый контракт Дюранта — щедрая уступка. Чтобы ещё раз пойти за чемпионством

Кевин Дюрант снова пошёл против привычной логики звёздных карьер. Имея возможность без труда выбить максимум, он согласился на $ 90 млн за два года — хотя мог получить как минимум на треть больше. «Хьюстон» не просто удержал одного из лучших скореров поколения, а получил редкую роскошь: суперзвезду, которая думает о шансах на титул.

Его приезд в Техас уже изменил представление о команде. После громкого летнего обмена «Рокетс» из молодых да дерзких превратились в претендентов на нечто серьёзное. Дюрант стал недостающим пазлом — тем, кому можно доверить мяч в решающие секунды, когда всё зависает на грани. В прошлом сезоне «Хьюстону» отчаянно не хватало именно такого игрока. Теперь пробел устранён, но ещё важнее, что Кей Ди позволил клубу выстроить систему под себя — и под победу.

Двухлетний контракт по $ 45 млн за сезон на фоне его прежних соглашений выглядит почти сдержанно. Для человека с 26,6 очка в среднем, 43% из-за дуги за прошлый сезон и статусом 1 из 10 лучших в лиге — ход из ряда вон. Обычно в этом возрасте суперзвёзды срывают «последний куш». Дюрант же выбрал вариант, при котором команде хватит денег не только на него.

И здесь финансовая математика важна не меньше, чем баскетбол. По расчётам ESPN, «Рокетс» остаются примерно в $ 35 млн от второго налогового порога — а в переводе на язык НБА это свобода манёвра. Клуб может добавить недостающие детали — ветерана на скамейку, защитного центрового, ещё одного снайпера — и не угодить в налоговую петлю, что душит половину претендентов на титул. Такой баланс звёздности и гибкости — редкость в современной лиге.

Кевин Дюрант, предсезонка НБА Фото: Alex Slitz/Getty Images

Дюрант, по сути, заплатил за шанс — свой и команды. Кевин понимает: в 37 он уже не самый быстрый, зато по-прежнему лучше других читает игру и управляет ею. У чемпионства здесь будет иной смысл — не как в «Голден Стэйт», когда он пришёл в клуб с отлаженными механизмами, а как вершина переосмысления собственной роли. Он больше не центр внимания, но по-прежнему центр влияния.

«Хьюстон» же получает не только игрока калибра Зала славы, но и опорную точку для всего проекта. Алперен Шенгюн, Джабари Смит и Амен Томпсон теперь выходят на площадку рядом с человеком, который умеет выигрывать. И даже если остаётся вопрос, как часто он сможет играть без ограничений, одно его присутствие меняет командную культуру. Для франшизы, недавно слывшей хаотичной, это колоссальный шаг вперёд.

Этот контракт — способ удержать и баланс. Руководство не пошло ва-банк, не забило платёжку под завязку и не пожертвовало глубиной. Вместо этого «Рокетс» получили возможность для манёвров на два ближайших сезона: при необходимости можно усилиться к дедлайну, рискнуть, вложиться в результат. А если всё сложится, Дюрант завершит карьеру не на скамейке проигрывающей команды, а в составе, реально претендующем на титул.

Логичное продолжение его пути — и всё же неочевидное. За плечами громкие переходы, упрёки в «лёгких путях», споры о наследии. Сейчас он будто бы ставит точку в этих разговорах: уступив в деньгах, выиграл право контролировать собственный сюжет.

«Хьюстон» получил редкую комбинацию — статусную звезду без перегруза бюджета и пространство для усилений по ходу сезона. А Дюрант — шанс завершить карьеру на своих условиях, без поисков оправданий. Порой цена за титул — это не то, что ты берёшь, а то, от чего готов отказаться.