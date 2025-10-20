Пять клубов НБА, которые провалили межсезонье в 2025 году

Иногда, чтобы оказаться на дне, не нужно падать. Достаточно остановиться, пока вокруг набирают скорость. В лиге, где каждый контракт — ход в затяжной шахматной партии, пять команд этим межсезоньем сыграли вслепую. И расплачиваются не только деньгами, но и годами, налоговыми порогами и упущенными шансами — тем, что ослабляет даже самые громкие бренды. Ниже — сухая арифметика: сроки, линии налога и цена бездействия.

«Голден Стэйт Уорриорз»

Бадди Хилд и Стефен Карри, предсезонка НБА — 2025 Фото: Getty Images

Когда-то у этой династии было всё: наследие, опыт, лояльность. Теперь она живёт по правилам музейного экспоната — дорого, изящно и неподвижно. Общий фонд зарплат — около $ 234 млн при потолке $ 154,6 млн, что выше даже второго апронa ($ 207,8 млн). Иными словами, «Голден Стэйт» не просто без гибкости — они в зоне, где любой обмен превращается в бухгалтерскую акробатику.

Причина банальна: клуб продолжает платить за прошлое. Стефен Карри ($ 59,6 млн), Дрэймонд Грин ($ 25,8 млн), новый контракт Батлера — и ростер становится пирамидой, где каждый доллар прикреплён к игроку, уже упёршемуся в собственный предел или близкому к нему. Межсезонье не принесло ни инструментов, ни выхода из ловушки: при налоговой петле даже минимальные сделки — роскошь. Пока другие усиливаются за счёт манёвренности, «Голден Стэйт» держится за статус-кво, которое с каждым годом тяжелее удерживать.

«Торонто Рэпторс»

Ар Джей Барретт и Иммануэль Куикли, предсезонка НБА — 2025 Фото: Cole Burston/Getty Images

Их визитка — рациональность. Сегодня это рациональность без горизонта. Бумаги выглядят прилично: около $ 198 млн — рядом с первой апронной чертой. Но за эти деньги «Торонто» получает команду без потолка и без дна: достаточно приличную, чтобы не провалиться, и недостаточно дерзкую, чтобы прорваться. Гарантии для Скотти Барнса и щедрые соглашения для второстепенных ролей захлопнули люки для манёвра. Состав молод, но без ярко выраженного лидера-скорера. Или таким будет Брэндон Ингрэм?

Тренерский штаб работает не с рычагами, а в рамках. Межсезонье прошло в ожидании — и в этом его поражение. Когда лига делает ставку на агрессивные обмены и короткие прыжки, «Рэпторс» предпочли стоять. Выход один: признать, что «середина» не даёт будущего, продавать активы и перезапускать систему, пока цифры окончательно не съели гибкость.

«Миннесота Тимбервулвз»

Донте Дивинченцо и Энтони Эдвардс, предсезонка НБА — 2025 Фото: Zoe Davis/Getty Images

Одни боятся риска. «Миннесота» любит его слишком сильно. Платёжка на 2025/2026 — $ 237 млн, одна из самых тяжёлых конструкций лиги. «Тимбервулвз» поставили на мгновенный результат, забыв, что амбиции налог не платят.

Контракты Эдвардса, Гобера, Рэндла, Макдэниэлса и Наза Рида перегрузили схему. Это долговая пирамида: если сезон не принесёт прорыва, каждый доллар окажется связан обязательствами. Апронная зона фактически запирает гибкие обмены, молодёжь борется за крохи минут в ростере, закованном цифрами. И даже если результат будет достойным, цена окажется неприлично высокой.

«Чикаго Буллз»

«Чикаго Буллз», предсезонка НБА — 2025 Фото: Jason Miller/Getty Images

Редкий случай, когда деньги тратят осмотрительно — но мимо цели. Общий бюджет — около $ 179 млн: цифра умеренная по меркам лиги, но вопрос не в объёме, а в отдаче. Структура зарплат — классическая ловушка середины: слишком дорого, чтобы перестраиваться, и слишком скромно, чтобы штурмовать вершину.

Ветеранские контракты, отсутствие ярко выраженного и стабильного плеймейкера и хаотичная логика подписаний превратили это межсезонье в пустоту.

«Буллз» не упали — они замерли. А для клуба тишина хуже кризиса. Единственный разумный путь — чистить кэп заранее, а не ждать, пока рынок прижмёт. «Чикаго» пора решать, кто даёт добавочную ценность, а кто — лишь привычная строка в платёжке.

«Сакраменто Кингз»

Деннис Шрёдер и Дуг Кристи, предсезонка НБА — 2025 Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

У многих болит настоящее, у «Кингз» — горизонт. Ход выглядит здраво сегодня, но сулит счёт завтра. Продление Кигана Мюррея (5 лет, $ 140 млн) дарит иллюзию устойчивости и одновременно приковывает к бюджету: уже сейчас обязательства на последующие годы переваливают за $ 200 млн.

Да, ставка сделана на своих, но вместе с ней ушла манёвренность. Любая попытка добавить внешнюю звезду упрётся в налоговые пороги, а рынок-2025 не балует качеством за умеренные деньги. Остаётся либо ждать внутреннего скачка, либо готовить болезненные обмены через год.

Эти пять кейсов объединяет не промах на рынке, а провал календаря и расчёта. В эпоху нового коллективного соглашения, где каждый апрон — это линия обороны, нельзя держать ростер по принципу «все свои». «Уорриорз» и «Тимбервулвз» увязли в кэп-болоте из-за тяжёлых чеков, «Рэпторс» и «Буллз» — из-за нежелания резать по живому, «Кингз» — из-за переоценки будущих звёзд.

Межсезонье-2025 стало экзаменом на умение считать не только деньги, но и последствия. Пока одни сводят налоги, другие уже строят весну.