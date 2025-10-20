От Майкла Джордана до титулов ЦСКА. Какие связи Хиггинса прояснят для «Нетс» кейс Дёмина?

Порой новость, схожая на внутреннюю перестановку, меняет масштаб куда больше ожидаемого. Так вышло с заметкой Майкла Скотто в соцсетях: «Бруклин Нетс» пригласил в скаутскую службу Кори Хиггинса. На поверхности — рядовое кадровое решение. В глубине — шаг, который сшивает три слоя баскетбольной экосистемы: американскую инфраструктуру доверия, европейскую культуру труда и российский след ЦСКА. Всё это сходится в одной координате — там, где появляется ещё один человек, способный влиять на то, как в организации будут смотреть на… Егора Дёмина!

Хиггинс — фигура двух школ: академичной НБА и требовательной Евролиги. Его годы в ЦСКА (2015-2019) — опыт жизни в системе, где ценят устойчивость. Две Евролиги, финалы, серия титулов в Единой лиге ВТБ. Затем «Барселона», где он стал символом новой эпохи. Эти этапы заплели вокруг него плотную сеть тренеров, менеджеров и аналитиков по обе стороны Атлантики. Для скаута это капитал, который не покупают — его проживают.

В 2023-м «Барселона» рассталась с ним в рамках финансовой перезагрузки. Шуму это не наделало, однако именно с этого начался переход от роли игрока к позиции аналитика и оценщика. И переход закономерен: скаутинг требует не только зрения, но и памяти — той, что складывается из десятков игр против лучших и рядом с лучшими в Европе. «Бруклин» получил специалиста, который понимает, как выглядит «реальный уровень» в международном баскетболе.

Есть и другая плоскость — американская. Отец Кори Род — бывший игрок и управленец НБА, его крёстный — тот самый неповторимый Майкл Джордан. Это не декоративная деталь, а часть профессиональной ДНК. В лиге, где доверие строится на именах и репутациях, такие связи открывают двери быстрее любых рекомендаций. Для «Нетс» это особенно ценно: скаут с европейской насмотренностью и прямыми мостами к американскому истеблишменту способен соединять два мира без переводчиков.

Кори Хиггинс в составе ЦСКА, сезон-2018/2019 Фото: Getty Images

Именно здесь в кадр входит Егор Дёмин. Российский гард, выбранный «Бруклином» под восьмым номером на драфте, попадает в систему, где важно не только, что он умеет, но и кто способен верно расшифровать его потенциал. Хиггинс — человек, читающий игру между строк. Он понимает, как европейские цифры и стилистика переводятся на язык НБА, какие нагрузки ломают адаптацию, а какие — закаляют, и видел десятки случаев, когда переход между континентами требовал правильно выстроенного контекста.

У Хиггинса этот контекст собран идеально. ЦСКА дал ему понимание российских реалий и тренировочных привычек. «Барселона» — знание испанской школы и аналитических инструментов местной лиги. Американские корни — прямой доступ к механике НБА изнутри. В сумме это делает его редким специалистом в «трёх измерениях» баскетбола. Его выводы не догадки: он знает, как живут игроки за пределами официальных протоколов, чем различаются игровые ритмы и как тело отвечает на смену объёма работы.

Если смотреть на назначение Хиггинса с точки зрения выгоды для «Бруклина» и Дёмина, она измерима конкретикой. Во‑первых, клуб получает человека, способного сверять данные и отчёты напрямую через собственные контакты в Евролиге — быстрый доступ к проверенной информации без посредников. Во‑вторых, он понимает, как подвести молодого европейского игрока к темпу НБА: от режимов восстановления до структуры тренировок. В‑третьих, он умеет говорить на одном языке с агентами, тренерами и менеджерами по обе стороны океана. Вот такие практические инструменты ежедневной работы образовываются.

И ещё важно: Хиггинс не просто оценивает талант, он знает, что значит быть частью команды, где давление — норма. Это помогает судить не только по цифрам, но и по реакции на среду. В случае с Дёминым это критично: молодой игрок из России входит в НБА не «с улицы», а через организацию, которая строит развитие вокруг человека.

Кори Хиггинс в составе «Барселоны», сезон-2022/2023 Фото: Roberto Finizio/Getty Images

Хиггинс не станет личным наставником Дёмина и не возьмёт на себя его развитие день за днём, но его влияние неизбежно будет чувствоваться опосредованно. Он способен быть для клуба источником проверенных решений — там, где не гадают, а сверяют. Таких профилей мало: знатоки Европы нередко далеки от НБА, и наоборот. Хиггинс стоит между этими мирами — и в этом его ценность.

Этот найм не ностальгия по ЦСКА и не случайная отсылка к европейским титулам. Это шаг в русле стратегии «Бруклина»: расширять картину рынка и опираться на точность и данные. В такой логике приход экс-чемпиона Евролиги — инструмент. Его сеть контактов в России, Испании и США даёт клубу то, чего чаще всего не хватает, — глубину фактуры и доверие к источникам.

Для Дёмина это означает простую, но принципиальную вещь: его будут оценивать не по обложке. За каждым выводом стоит человек, который видел, как талант становится игроком не по хайлайтам, а изнутри раздевалки. В этом главная сила назначения — в точности мелочей, на которых решается карьера.

Назначение Кори Хиггинса — инвестиция в инфраструктуру будущего. Здесь сплетаются связи, титулы и опыт. И если в этой системе найдётся правильное место для развития Дёмина, это будет означать, что «Бруклин» научился не просто находить таланты, а строить вокруг них среду, где шанс превращается в результат.