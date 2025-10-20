Яркие россияне и топ-легионеры. Выбираем героя третьей недели Единой лиги

Героем второй игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал форвард МБА-МАИ Павел Савков. Уже позади третья неделя чемпионата, на которой сыграно множество интересных матчей. Кто же оказался лучшим теперь?
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Антониус Кливленд — ЦСКА
ЦСКА на прошлой неделе провёл два матча: с «Пари НН» и «Енисеем». Встреча с нижегородцами получилась нервной и скомканной, но в самый ответственный момент Кливленд взял дело в свои руки и решил исход противостояния, набрав 12 очков, а также собрав шесть подборов и сделав три перехвата. Игра с «Енисеем» складывалась легко, но даже в ней Антониус показал, что уже является одним из важнейших для армейцев игроков, который делает разницу. 12 очков, три подбора и две передачи — вроде бы не самые впечатляющие цифры, однако действующий чемпион Единой лиги играет командно, поэтому выделяются сразу несколько игроков. К тому же Кливленд стал лучшим по показателю «плюс-минус» («+27»), что говорит о невероятной пользе.
Никита Михайловский — «Самара»
У защитника «Самары» в матче с «Зенитом» 15 очков, семь подборов и три передачи, что не помогло его команде хоть как-либо приблизиться к сине-бело-голубым. Но в игре с МБА-МАИ Михайловский был неотразим: 32 очка, 12 подборов и три передачи. Во многом благодаря действиям Никиты клуб с берегов Волги навязал борьбу москвичам. Да, «Самара» дважды проиграла, однако защитник смотрелся великолепно. Этого не отнять.
Джален Рейнольдс — УНИКС
Ранее в составе УНИКСа выделялся другой центровой — Маркус Бингэм, который на протяжении двух недель попадал в наш рейтинг. Похоже, Рейнольдса задело такое положение дел, после чего он выдал две выдающиеся встречи. С «Енисеем» Джален набрал 26 очков, сделал четыре подбора и отдал три передачи, промахнувшись лишь раз с игры, а уже в матче недели с «Локомотивом-Кубань» у него 21 очко, 11 подборов, три перехвата и два блок-шота. Такие выступления не могли пройти мимо нас, поэтому Рейнольдс в числе лучших.
Террелл Картер — «Бетсити Парма»
Второй игрок после Бингэма, который удостоился чести попасть в рейтинг лучших Единой лиги во второй раз. Картер уже успел влюбить в себя фанатов «Пармы» своей эмоциональностью, но его искромётная темпераментность подтверждается делом: Террелл оформил дабл-дабл в игре с «Автодором» – 15 очков и 12 подборов, а также три передачи и два блок-шота. Ещё центровой шикарно проявил себя во внутрисезонном турнире, собрав линейку из 24 очков, семи подборов и трёх передач. Заслуженное второе попадание в наш рейтинг.
Владислав Емченко — «Зенит»
На прошлой неделе «Зенит» провёл лишь один матч в Единой лиге с «Самарой», одержав уверенную победу. В этой встрече многие проявили себя отменно, но именно Емченко отвечал за розыгрыш, разгонял быстрые отрывы, отдавал красивейшие передачи и сам создавал яркие моменты на паркете. 23 очка, два подбора и семь передач при безупречной реализации (100% с игры) говорят об исключительном перформансе, который точно заслуживает отдельного упоминания.