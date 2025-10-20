НБА не пришла отжимать бизнес в Европе. Это всего лишь красивая страшилка

Ложь держится на той же подпорке, что и слоганы: звучит ударно — значит, живёт. «НБА идёт в Европу, чтобы уничтожить Евролигу» — именно такой случай: коротко, ярко, эмоционально, идеально для очередной волны негодования. Но если убрать драму, картинка простая: никакого захвата нет. НБА не пришла «за аудиторией» и не ставит целью «вытеснить клубы». Она просто активнее работает там, где присутствует уже много лет, — в баскетболе. А подмена «стратегической экспансии» колониальной лексикой говорит не о лиге, а о том, насколько слабое у нас понимание того, как устроен спорт в XXI веке.

Факты старше страхов. Лондонский офис НБА действует с 2009 года — это не штаб заговорщиков. Там функционирует инфраструктурный центр: фан-активности, партнёрства, образовательные программы. Матчи в Европе проводятся десятилетиями — Global Games, выставочные встречи, молодёжные инициативы. Всё на виду, в сотрудничестве с местными федерациями и клубами. Никаких тайных сделок, никаких попыток поглотить или перекупить — лишь последовательное развитие глобального продукта.

Камень преткновения у критиков один: они путают присутствие с посягательством. Когда Coca-Cola открывает завод в Европе, никто не кричит, что «уничтожают лимонад». Компания расширяет рынок — и выигрывают все, потому что растёт спрос. НБА действует по той же логике: выстраивает экосистему, которая поднимает интерес к баскетболу в целом. А интерес — валюта не нулевая, он циркулирует, а не делится на доли между Евролигой и НБА. Каждый, кто пришёл на «Маверикс» в Париже, с большей вероятностью включит и «Реал» против «Барселоны», а не наоборот.

Да, НБА — гигант по доходам: в сезоне-2024/2025 выручка может превысить $ 12 млрд. Медиаправа, стриминг, глобальные спонсоры — модель построена на монетизации внимания. Но сила лиги не в удушении конкурентов, а в умении работать с аудиторией. Это не война, это расширение масштаба. Когда НБА зажигает интерес зрителя в Германии или Испании, на этом выигрывает и Евролига: человек выходит за рамки одного шоу и остаётся в баскетболе. Поэтому разговоры о «конфликте» между НБА и Евролигой звучат странно. Они не пилят рынок — они его создают.

Чтобы понять, почему «захват Европы» несостоятелен даже в теории, достаточно взглянуть на архитектуру соревнований. НБА — закрытая франчайзинговая лига. Евролига — часть европейской клубной экосистемы, завязанной на национальные федерации, лицензии и локальные рынки. В эту ткань нельзя врезаться «сверху» — из-за несовместимости механизмов. У НБА нет мандата вмешиваться в регламенты стран, форматы турниров и календарь. Любая идея «европейского дивизиона НБА» упрётся в согласования с десятками институтов — от федераций до медиаправообладателей. Это самый настоящий бюрократический лабиринт, в который никто добровольно не пойдёт.

Адам Сильвер — комиссионер НБА Фото: Getty Images for Bloomberg Philanthropies

Евролига при этом вовсе не жертва. Она адаптируется: расширяет географию, обновляет формат, ужесточает финансовые стандарты. После 2022 года, когда российские клубы исключили, лига не рухнула, как пророчили паникёры, а перестроилась. Доходы просели, но аудитория удержалась, а цифровая вовлечённость выросла. Это и есть признак устойчивой системы. Её не «снесёшь» одним эффектным проектом из-за океана: Евролига вросла в европейскую спортивную культуру — с дерби, локальной идентичностью и традицией конкуренции, которую не купишь.

Корень проблем Евролиги — пёстрый европейский медиарынок. В одной стране — крупный контракт, в другой — символический; разные валюты, спонсорские стандарты, профили аудитории. Отсюда — разрывы бюджетов и ограниченная экспансия. Но лига отвечает делом: реформирует модель, консолидирует права, экспериментирует с форматом контента. Она работает, а не оправдывается.

Если смотреть без эмоций, видно: НБА не вторгается, а заполняет свободные ниши. Европейский спорт по-прежнему мыслит локально, НБА — континентами. В этом нет ничего предосудительного: спортивный мир давно мультирегионален, и повестку задаёт тот, кто умеет продавать. У НБА — мощный инструментарий, у Европы — культурная глубина. Вместе это формирует целостную экосистему, а не рынок хищников и жертв.

Страхи о том, что «Евролига потеряет аудиторию из‑за глянца НБА», рассыпаются при первом же факте. Исследования Nielsen показывают: там, где растут рейтинги НБА, растут и просмотры местных турниров. Это синергия — как в музыке: чем громче звучит глобальный жанр, тем охотнее слушают его локальные версии. НБА не отнимает внимание, а поднимает общий уровень вовлечённости. Франция — живой пример: после визита «Бруклина» и «Кливленда» в Париж доходы от матчей выросли примерно на 17% в сезоне-2023/2024, а посещаемость также значительно увеличилась. И где здесь разрушение?

Европейская антипатия к НБА понятна: континент не любит чужих правил. Но в спорте всё проще — выигрывает тот, кто делает продукт лучше. НБА повышает планку для всех и ускоряет индустрию. Это не противник Евролиги, а катализатор. Без конкуренции развитие замирает, с конкуренцией — ускоряется.

Главная ошибка — смотреть на баскетбол как на игру с нулевой суммой. Рынок расширяем: аудитория растёт, рекламодатели ищут новые форматы, спонсоры — новые ниши. Чем активнее НБА присутствует в Европе, тем больше общий пирог. Да, ломоть НБА толще, но и сам пирог становится больше. Отсюда вывод: Евролига не просто выживет — она может выиграть. Важно не охранять периметр, а продавать свою уникальность: живые клубные дерби, подлинную спортивную непредсказуемость — то, чего нет в стерильной франчайзинговой модели НБА.

Реальные риски для Евролиги — не за океаном. Они в слабом цифровом маркетинге, работе с молодёжью и умении упаковывать эмоции. Там, где цифра уходит в тишину, НБА говорит языком сторителлинга. Хотите оставаться актуальными — не «противостоять» НБА, а учиться у неё: не копировать, но осваивать инструменты — контент, технологии, медиапроизводство. Это и есть взросление.

НБА не строит империю — она масштабирует интерес. Европа не теряет, а получает новый двигатель роста. На этом фоне рассказы про «отжим бизнеса» выглядят бедной попыткой объяснить структурную отсталость мифом о внешнем враге. Мир спорта давно не делится на «мы» и «они»: есть те, кто умеет играть глобально, и те, кто по привычке принимает чужую популярность за угрозу. Настоящая угроза для Евролиги — не НБА, а нежелание перестать бояться.