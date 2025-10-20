«Уралмаш» потрепал нервы «Зениту» в юбилейном матче Секулича в Единой лиге

Вряд ли кто-то из пары «Зенит» — «Уралмаш» ожидал на старте сезона проиграть три матча из пяти, но именно после завершения их очного матча такой исход для одного из клубов был неизбежен. Как проходил матч, кто ярче остальных заявил о себе и кто больше был достоин победы — в материале «Чемпионата».

Хозяева неудачно вошли в игру, начав матч с промахов и потерь. «Уралмаш» же пользовался ошибками соперника, убегая в быстрые отрывы, которые заканчивались точными дальними бросками. Хорошо себя показали Антон Карданахишвили и Александр Петенёв, затем в дело включился Тимофей Герасимов. Гости сильно рванули вперёд — 20:9. Залетало в кольцо практически всё у подопечных Ростислава Вергуна. Лишь под конец отрезка «Зенит» стал сокращать отставание усилиями Андрея Мартюка, Ливая Рэндольфа и Трента Фрейзера. В итоге «Уралмаш» забрал четверть со счётом 25:18.

Александр Секулич качественно провёл небольшую паузу между четвертями, потому что на второй отрезок его команда вышла с совершенно другим настроем. Мяч стал качественнее двигаться, у игроков появился огонь в глазах. К середине десятиминутки Владислав Емченко забросил «трёшку», которая вывела «Зенит» вперёд — 35:33. У «Уралмаша» игра шла в основном только у Герасимова, который раз за разом огорчал соперника. Причём Тимофей забивал на любой вкус. Но хозяева заметно прибавили, благодаря чему выиграли отрезок — 27:17.

После точной «трёшки» от Хэйдена Далтона на старте третьей четверти показалось, что «Уралмаш» сейчас начнёт удачный для себя отрезок, но «Зенит» нажал на педаль газа. Включился на полную Георгий Жбанов, который в этой десятиминутке реализовал три трёхочковых броска. В целом шикарно показали себя Емченко, Рэндольф и Пойтресс, которые взаимодействовали между собой на великолепном уровне. Правда, гости практически не отставали. Октавиус Эллис стал собирать на себе фолы, Гарретт Нэвелс поддержал своего напарника. Впрочем, атака «Зенита» была слишком хороша — четверть за хозяевами — 29:20.

В заключительном отрезке команды стали играть от обороны. Темп снизился, результативность упала, позиционные атаки вышли на первый план. «Зенит» контролировал игру, не позволяя сопернику совершать рывки вперёд, каждый раз отвечая на удачные действия игроков «Уралмаша». Хозяева удерживали преимущество как минимум в 10 очков и чувствовали себя очень комфортно до последних двух минут в матче. Сперва Карданахишвили положил в цель «трёшку», затем тем же отличился Нэвелс, Кардан и Даглас набрали ещё по два очка. И «Уралмаш» добрался до «-8». Всё тот же Нэвелс реализовал дальний бросок в переходной фазе, ещё сильнее приблизившись к «Зениту» — 84:89. Всё свелось к обмену штрафными бросками, но гостям не удалось додавить соперника, хотя они были очень близки. Хозяева победили со счётом 91:86.

У хозяев сразу пять игроков набрали как минимум 10 очков, но ярче остальных себя проявили Мартюк — 14 очков и семь подборов — и Пойтресс — 13 очков и восемь подборов. Именно благодаря игре этих двух на обеих сторонах паркета «Зенит» перевернул встречу в свою пользу. Тем не менее Жбанов, Рэндольф и Фрейзер тоже показали себя отлично. Герасимов закончил встречу лучшим по результативности — 21 очко и пять передач. Ему сегодня качественно помогали Карданахишвили, на счету которого 18 очков, три подбора и четыре передачи, а также Далтон — 13 очков и четыре подбора. На этом, к сожалению, всё… Прояви себя чуть лучше Нэвелс, Эллис или Даглас, игра могла бы сложиться совершенно иначе. Но «Зенит» оказался сильнее, как ни крути.

Для тренера «Зенита» Секулича данная игра стала 100-й в Единой лиге. Круглая дата, а ещё памятнее, что матч закончился победой. Сине-бело-голубые, кажется, нащупывают свою игру даже без таких мастеров дела, как Димитриевич и Робертсон. «Уралмашу» необходимо прибавлять. Не самый лучший старт от подопечных Вергуна в Единой лиге, но времени на исправление ошибок ещё предостаточно — всё впереди.