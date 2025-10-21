«Бостон» без Тейтума, шансы Дёмина в «Бруклине» и «Кливленд» в финале? Превью Востока НБА

Уже совсем скоро стартует 80-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации — главной сцены для нашей любимой игры с мячом! Грядущий розыгрыш вновь полон интриг, претендентов на титул множество, как и принято в НБА 2020-х. А для нас наступает особенно волнительное время, ведь после долгого перерыва в лиге снова будут выступать наши баскетболисты.

Восточная конференция исторически уступает Западной, однако в этом году её уровень просел ещё сильнее. Тем не менее именно этот фактор позволяет интриге обостриться, так как у целого ряда команд появился шанс не просто побороться за плей-офф, но и пройти далеко, совершив серьёзный скачок в своём развитии. Посмотрим на все 15 команд Востока и попробуем разделить их на группы по силе и уровню амбиций в грядущем сезоне.

Фавориты

«Кливленд Кавальерс»

Эван Мобли Фото: Alika Jenner/Getty Images

Кенни Аткинсон в прошлом сезоне превратил этот, безусловно, талантливый состав в настоящую силу, команда долгое время шла на историческом уровне по многим статистическим показателям. Впечатление подпортили концовка регулярки и неудачный плей-офф. Но как и в сезоне-2023/2024, у «Кавальерс» была веская причина — травмы ключевых игроков.

Сейчас ситуация на Востоке такова, что «Кливленд» считается главным претендентом на выход в финал конференции. Таких предсезонных ожиданий у «Кавальерс» не было со времён Леброна Джеймса. Однако стартуют они не без трудностей: Дариус Гарлэнд и Макс Страс продолжают восстанавливаться после операций.

Лонзо Болл и Билли Донован Фото: Jason Miller/Getty Images

Главным событием межсезонья стало приобретение Лонзо Болла — и оно действительно интригует. Когда Лонзо здоров, он показывает высокий уровень игры на обеих сторонах площадки: надёжен в защите, умеет разгонять атаки и при этом стабильно попадает из-за дуги. Болл станет ключевым игроком в атаке, когда звёздным защитникам потребуется передышка, а также иногда будет выходить в сочетаниях вместе с Донованом Митчеллом и Дариусом Гарлэндом, когда команде придётся отыгрываться. Его защитные качества позволяют при необходимости эффективно действовать против более габаритных соперников, что создаёт простор для тактических экспериментов.

«Кавальерс» демонстрируют современный, умный баскетбол, который способен восхитить любого аналитика. Однако только выход в финал заставит широкую публику по-настоящему зауважать «Кливленд», ведь пока у многих остаётся ощущение, что это команда, ориентированная исключительно на успех в регулярном сезоне.

«Нью-Йорк Никс»

Джейлен Брансон Фото: Sarah Stier/Getty Images

В отличие от «Кавальерс», в драматичной неудаче в финале конференции «Никс» могут винить только себя. Руководство клуба сделало всё возможное: укрепило состав, провернуло ряд смелых и громких сделок. Средний уровень лучших игроков команды впечатляет и отчасти напоминает «Бостон» сезона-2023/2024. Но результат вновь оказался разочаровывающим.

Поражение было настолько болезненным, что руководство решило уволить Тома Тибодо — тренера, сумевшего вернуть «Никс» в элиту после многих лет управленческой неразберихи. Теперь команду возглавляет другой опытный специалист — Майк Браун.

Майк Браун Фото: Elsa/Getty Images

Весь сезон на «Никс» будут смотреть через призму этой тренерской перестановки. При этом удалось не только сохранить состав, но и усилить глубину ротации — подписания Джордана Кларксона и Гершона Ябуселе добавляют гибкости. Неясно, как долго клуб сможет удерживать нынешний костяк, поэтому побеждать нужно уже сейчас.

Одной из главных проблем команды при Тибодо была измотанность: тренер известен тем, что перегружает своих лидеров. На фоне ослабленного Востока Браун может позволить себе более бережно использовать ключевых игроков и подвести команду к плей-офф в более оптимальной форме, чем было привычно для «Никс» в последние годы.

«Орландо Мэджик»

Десмонд Бейн Фото: James Gilbert/Getty Images

«Орландо» поступательно развивался в этом десятилетии, но в прошлом сезоне команда сделала шаг назад из-за травм таких ключевых игроков, как Джейлен Саггс и Мо Вагнер. Тем не менее выйти в плей-офф всё же удалось (не то чтобы это было сложно на Востоке), где «Мэджик» остановились в первом раунде.

Руководство клуба в конце июня провернуло серьёзную сделку, отправив Коула Энтони, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и целую горсть драфт-пиков в обмен на Десмонда Бейна. Проблемы с дальним броском и атакой в целом были главной слабостью «Орландо» в последние годы, поэтому выбор такого игрока логичен. Но цена показалась очень высокой, и, если Бейн не поможет вывести команду на новый уровень, организации ещё долго расхлёбывать последствия этого обмена.

Хочется увидеть «Орландо» в сезоне без аномального количества травм, чтобы по-настоящему понять его потенциал. На бумаге «Мэджик» выглядят третьей по силе командой Востока — в таком статусе клуб из Флориды не был уже давно. Однако пока не ясно, они ближе к «Нью-Йорку» и «Кливленду», с которыми способны бороться на равных, или всё же к группе преследователей, о которых поговорим дальше.

Претенденты на прямой выход в плей-офф

«Атланта Хоукс»

Трей Янг Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

«Атланте» определённо надоело застревать в «лимбе» зоны плей-ин, где команда обитает из сезона в сезон, поэтому летом состав серьёзно обновился: пришли Никил Александер-Уокер, Кристапс Порзингис, Люк Кеннард и другие. Руководство по-прежнему верит в Трея Янга и окружило его целой группой шутеров, которым он может раздавать передачи на протяжении всего сезона.

Стоит отметить и перспективную молодую базу, которую удалось собрать «Хоукс»: Дайсон Дэниэлс, Закари Рисашер и восстановившийся после травмы Джейлен Джонсон. Состав выглядит глубоким и способным побороться за первую шестёрку.

У Янга уже солидный опыт игры в плей-офф и в напряжённых сериях. При всех своих недостатках он не теряется под давлением и умеет брать на себя ответственность в ключевые моменты. Не будет удивительно, если в очной серии «Атланта» сумеет переиграть какой-нибудь «Орландо» за счёт запредельной уверенности своей звезды, способной набирать очки в любых ситуациях. Так что ждите сюрпризов от «Хоукс» — они вполне могут пройти далеко.

«Детройт Пистонс»

Кейд Каннингем Фото: Sarah Stier/Getty Images

«Пистонс» совершили впечатляющий рывок в прошлом сезоне, пробившись в плей-офф сразу после одной из худших кампаний в истории НБА. Молодой костяк команды стремительно взрослеет, при этом сохраняется традиционный дух «Детройта»: баскетболисты действуют жёстко, плотно играют в защите, не боятся контакта и грамотно используют свои атлетизм и габариты.

Клуб продолжает придерживаться стратегии развития молодого ядра, дополняя его надёжными ветеранами. Этим летом в команду пришли Джавонте Грин, Карис Леверт и Данкан Робинсон. Особый интерес вызывает то, как будет выглядеть «Детройт» в полном составе — со здоровым Джейденом Айви. В прошлом сезоне он был одной из ключевых фигур прорыва «Пистонс», но получил серьёзную травму и пропустил концовку сезона.

Айви вернётся нескоро, однако, по прогнозам, это произойдёт задолго до старта плей-офф — и у него будет время набрать форму и обрести уверенность. У «Детройта» отличные шансы вновь выйти в постсезон, где команда способна создать немало проблем соперникам, особенно если Кейд Каннингем подтвердит статус звезды.

«Бостон Селтикс»

Джейлен Браун Фото: Maddie Meyer/Getty Images

После чемпионского сезона-2023/2024 многие задавались вопросом, как долго «Бостон» сможет удерживать свой уникальный по глубине и качеству состав. Однако поражение в финале конференции прошлого сезона и серьёзная травма Джейсона Тейтума вынудили руководство провести разгрузку платёжной ведомости, возможно, чуть раньше, чем предполагалось. В результате команду покинули Джру Холидэй, Кристапс Порзингис и Эл Хорфорд.

Тем не менее даже без Тейтума «Селтикс» выглядят конкурентоспособными. Особенно интересно будет понаблюдать, как справятся с возросшей ответственностью Джейлен Браун и Пэйтон Притчард. Браун способен выдать статистику на уровне одного из лучших баскетболистов конференции, а Притчард может окончательно закрепиться в статусе одного из самых надёжных скореров на задней линии — если не считать суперзвёзд лиги.

В ближайшие месяцы болельщики наверняка будут регулярно слышать те или иные новости о ходе восстановления Джейсона Тейтума. Пока не ясно, вернётся ли он на площадку в этом сезоне, но наверняка многое будет зависеть от выступлений команды. Если «Селтикс» останутся конкурентоспособными и уверенно зайдут в плей-офф, не исключено, что Тейтум попробует вернуться ближе к весне и — если здоровье позволит — снова поборется за чемпионство. Почему нет?

«Филадельфия Сиксерс»

Джоэл Эмбиид Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Возможно, мы все недооцениваем «Филадельфию», ведь по уровню состава эта команда обязана считаться одним из фаворитов конференции. Однако «Сиксерс» и ряд их лидеров уже столько раз разочаровывали и накопили столько «ред флагов», что говорить о каких-то надеждах и амбициях этой команды больше не хочется.

В каком сейчас состоянии Джоэл Эмбиид? Насколько надёжно его здоровье? Действительно ли Пол Джордж так резко сдал? Избежит ли Тайриз Макси серьёзных травм? Вопросов множество. И всё же — если для «Филадельфии» сложится наилучший сценарий, эта команда способна стать по-настоящему грозной силой.

Есть ощущение, что нынешний сезон может стать определяющим. Если снова проявятся те же проблемы, клуб, вероятно, ждёт серьёзная перестройка. Но шанс перевернуть ход истории у «Сиксерс» всё ещё есть. Одним из тех, кто должен в этом помочь, является Джаред Маккейн — второгодка, блестяще начавший карьеру, но выбывший из строя из-за тяжёлой травмы. Напомним, в дебютном сезоне он считался главным претендентом на звание лучшего новичка года, набирая больше 15 очков за игру. Интересно, каким он вернётся после восстановления.

«Милуоки Бакс»

Яннис Адетокунбо Фото: Justin Casterline/Getty Images

После чемпионского успеха в 2021-м состав «Милуоки» постепенно становился всё хуже. Руководство приняло несколько спорных решений в последние годы, особенно в отношении тренерской позиции, и вера в будущие амбиции этой франшизы продолжает уменьшаться. После того как Дэмьен Лиллард порвал ахилл, клуб расстался со звёздным разыгрывающим, чтобы подписать центрового Майлза Тёрнера — одного из лучших «растягивающих» больших в лиге.

На бумаге Тёрнер идеально подходит под игру Янниса Адетокунбо, но в целом нынешний состав не внушает большого оптимизма. Можно ожидать нескончаемый поток слухов и обсуждений о возможном обмене греческой суперзвезды — чего руководство «Бакс», разумеется, отчаянно хочет избежать.

Клуб делает всё, чтобы Яннис оставался доволен: подписывает его братьев, идёт навстречу любым пожеланиям грека. Однако при этом складывается впечатление, что, несмотря на все усилия удержать Адетокунбо, чемпионское окно для «Милуоки» уже закрылось — и пока не видно, за счёт чего оно может открыться вновь.

Борьба в зоне плей-ин

«Индиана Пэйсерс»

Паскаль Сиакам Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Невероятная сказка «Индианы» в прошлом плей-офф оборвалась в решающий момент, когда Тайриз Халибёртон получил ту самую травму в седьмом матче финала. Весь путь «Пэйсерс» напоминал скорее сценарий спортивной драмы, чем реальность: команда совершала немыслимые камбэки, реализовывала невероятные броски в концовках и держала болельщиков в постоянном напряжении. И развязка вышла тоже в духе драмы — с горьким финалом.

Многие до сих пор помнят слёзы Ти Джей Макконнелла после того поражения. Опытный разыгрывающий стал одним из символов волшебного сезона, поражая самоотверженностью и матч за матчем выдавая вдохновенные выступления. Но в его слёзах читалось понимание — второго такого шанса у «Индианы» может не быть ещё долго.

Команду покинул Майлз Тёрнер — системообразующий игрок, благодаря которому Рик Карлайл смог построить быструю атакующую модель с упором на трёхочковые. Заменить его почти невозможно. Однако на место основного центрового претендует, в частности, Джеймс Уайзмен — второй номер драфта 2022 года, который всё ещё пытается обрести себя в НБА.

Эндрю Нембард Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Будет интересно посмотреть, как Уайзмен воспользуется своим шансом. Не менее любопытно понаблюдать за ростом Эндрю Нембарда и Беннедикта Матурина — теперь именно на их плечах лежит бо́льшая часть атакующей нагрузки. А Паскаль Сиакам, похоже, будет готов провести самый результативный сезон в карьере.

У «Индианы» есть характер и гордость, команда будет бороться, но серьёзных перспектив в этом сезоне у «Пэйсерс» не просматривается. Обидно терять год после столь яркого взлёта. К тому же остаются вопросы, в каком состоянии вернётся Халибёртон и какой вообще будет команда вокруг него через год.

«Майами Хит»

Тайлер Хирроу Фото: Megan Briggs/Getty Images

Даже после обмена Джимми Батлера «Майами» не утратил свой боевой дух и по-прежнему выжимает максимум из состава, далёкого от статуса звёздного. Философия клуба, похоже, остаётся неизменной: вокруг «Хит» традиционно циркулирует множество слухов об обменах, однако руководство снова предпочло сохранить костяк и продолжить путь с прежними игроками.

И нельзя сказать, что ядро у команды слабое. Тайлер Хирроу вступает в лучший период своей карьеры, Бэм Адебайо стабильно остаётся одним из лучших «больших» в лиге, к ним добавились Эндрю Уиггинс и Норман Пауэлл. Глубина состава внушает уважение, а молодёжь, особенно Кел’эл Уэр, добавляет интриги. Любопытно, сможет ли он сформировать надёжный дуэт с Адебайо под кольцом.

Коллективная сила «Майами» не вызывает сомнений, но для реальных чемпионских амбиций команде не хватает одной звезды. Она может появиться в результате обмена — или же ею должен стать сам Тайлер Хирроу. В этом случае от «Хит» снова можно будет ждать сенсаций в плей-офф.

«Торонто Рэпторс»

Скотти Барнс Фото: Maddie Meyer/Getty Images

«Торонто» в последние годы методично строил команду на будущее, оставаясь при этом на приличном уровне и избегая полного провала. Возможно, именно это и затормозило развитие «Рэпторс», однако теперь ростер укомплектован, и все ждут следующего шага. Он мог произойти ещё в прошлом сезоне, но старт команда провалила — во многом из-за травм лидеров. Зато во второй половине регулярки «Торонто» выглядел значительно лучше, хотя особой турнирной мотивации уже не было.

Главный фактор успеха — в развитии Скотти Барнса. Каков его настоящий потолок? Станет ли он суперзвездой и лицом франшизы или ограничится уровнем игрока, регулярно попадающего на Матч всех звёзд? Ответ на этот вопрос во многом определит будущее всей организации.

«Чикаго Буллз»

Матас Бузелис Фото: Luke Hales/Getty Images

На бумаге «Чикаго» выглядит командой уровнем ниже всех, о ком шла речь выше, однако «Буллз» уже стали синонимом зоны плей-ин, поэтому помещать их в другую категорию было бы странно. Состояние одной из самых популярных франшиз в НБА служит наглядным примером того, почему застревание между перестройкой и борьбой за плей-офф — худший сценарий для любой организации.

И нет особых оснований полагать, что «Чикаго» способен сдвинуться с мёртвой точки. Состав недостаточно слаб, чтобы рассчитывать на дно таблицы и высокий пик на драфте, но и полноценная борьба за плей-офф выглядит задачей без особого смысла. Тем не менее, как почти всегда, «Буллз» продолжают давать болельщикам поводы для надежды.

Главная интрига — развитие игроков. Коби Уайт провёл лучший сезон в карьере, однако способен ли он сделать ещё один шаг вперёд и стать настоящей звездой? Джош Гидди, похоже, выиграл от смены команды и готов выйти на новый уровень. А Матас Бузелис, ярко проявивший себя во второй половине прошлого сезона, уже успел завоевать симпатии фанатов.

Комната ожидания драфта 2026 года

«Бруклин Нетс»

Майкл Портер Фото: Zhizhao Wu/Getty Images

«Бруклин» грубовато, но в целом успешно перешёл к полноценной перестройке, обменяв своих ключевых игроков и начав строить новую команду с нуля. Клуб удивил на драфте, использовав все пять своих выборов в первом раунде — рекорд лиги. У «Нетс» была возможность обменять часть пиков ради более высокой позиции, однако руководство выбрало иной путь — рискованный, но интригующий.

Особенно необычным выглядел выбор трёх игроков с похожими игровыми профилями — Егора Дёмина, Бена Сарафа и Нолана Траоре. Все они плеймейкеры с не самым стабильным дальним броском. Как их вообще совмещать? Однако Летняя лига и предсезонка добавили неожиданностей: Дёмин часто играл без мяча, открываясь под бросок, а ещё впечатляюще выглядел в защите, особенно страхуя партнёров под кольцом.

Егор Дёмин и Скотти Барнс Фото: Cole Burston/Getty Images

В такой роли ему, возможно, будет проще вписаться в систему и сочетаться с партнёрами, но возникает вопрос — не слишком ли это отдаляет Егора от его естественного стиля? Сможет ли он раскрыть свой потенциал, если его ограничат рамками вспомогательного игрока?

Даже если отбросить наши патриотические симпатии, очевидно, что Дёмин — один из ключевых элементов будущего «Бруклина». Многие эксперты критиковали «Нетс» за то, что выбрали его так высоко (восьмой пик), напоминая о его нестабильном броске и проблемах в защите на студенческом уровне. Но теперь всё зависит от него. Будем надеяться, что Егор сумеет посрамить скептиков. Пока же очевидно одно — перестройка в «Бруклине» будет долгой и непростой.

«Вашингтон Уизардс»

Александр Сарр Фото: Patrick Smith/Getty Images

Несмотря на два очень слабых сезона, в «Вашингтоне» впервые за долгое время чувствуется надежда. Это одна из самых многострадальных франшиз в истории лиги, но последние решения клуба вызывают всё больше одобрения. За несколько лет перестройки в составе накопилось 10 игроков, выбранных в первом раунде, и молодёжь окружена надёжными ветеранами вроде Си Джей Макколлума и Криса Миддлтона.

По сути, «Уизардс» идут по пути «Детройта», но, пожалуй, ожидать борьбы за плей-офф пока рано. В команде 12 игроков младше 24 лет — кто-то из них обязательно проявит себя. Особенно интригует Александр Сарр: уже сейчас он демонстрирует потенциал элитного оборонительного игрока, а если к этому добавить стабильное нападение, то может вырасти и в полноценную звезду.

Пример «Оклахомы» показывает, что долгая перестройка может неожиданно дать взрывной результат. В «Вашингтоне» надеются на нечто подобное, однако, вероятно, нужно подождать ещё пару сезонов.

«Шарлотт Хорнетс»

Ламело Болл Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

В «Шарлотт» перспективное молодое ядро было собрано уже несколько лет назад, однако команда не только не сделала шаг вперёд, но и с каждым сезоном откатывается всё дальше назад. Главная причина — травмы Ламело Болла, в последние годы он никак не может провести 50 игр за сезон.

Печально, что оба брата Болл, самые обсуждаемые молодые таланты баскетбольного мира второй половины 2010-х, столкнулись с серьёзными проблемами со здоровьем. А ведь потенциал у них был колоссальный, и Ламело уже успел стать участником Матча всех звёзд. Хочется верить, что ему удастся хотя бы частично реализовать свои возможности в НБА.

Руководство «Шарлотт» пытается сделать команду менее зависимой от Ламело, усилив заднюю линию опытными Спенсером Динвидди и Коллином Секстоном. На драфте клуб выбрал отличного шутера Кона Нуппеля — то, чего команде давно не хватало, ведь проблемы с реализацией трёхочковых у «Хорнетс» были хроническими. Однако без здорового и стабильного Болла рассчитывать на прорыв по-прежнему сложно.