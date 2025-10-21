Ждём последний сезон Леброна, а «Оклахома» снова чемпион? Превью Запада НБА

Разница в уровнях между Западной и Восточной конференциями и раньше была заметной, но теперь кажется, что дистанция выросла ещё сильнее. На Западе вновь ожидается настоящая «заруба», где даже очень сильные команды при неблагоприятных обстоятельствах могут остаться за бортом плей-офф.

Высокая конкуренция обычно приводит к плотности в итоговой таблице регулярного сезона, однако давайте попробуем разделить все коллективы на группы, учитывая их предполагаемую силу и амбиции. Новый сезон НБА уже на пороге!

Фавориты

«Оклахома-Сити Тандер»

«Оклахома» празднует чемпионство Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Сезон, в котором «Тандер» одержали 68 побед в регулярке и затем выиграли чемпионство, можно смело считать историческим. Но, согласитесь, не создавалось ощущения, что титул достался одной из величайших команд в истории лиги, правда? Всё потому, что путь в плей-офф оказался слишком уж тернистым — именно там проявились слабые стороны молодого ядра «Оклахомы».

«Тандер» великолепны в защите, однако в атаке у них нередко возникают трудности. Команда порой не соответствует стандартам современного баскетбола — вы наверняка помните, как часто у «Оклахомы» не шла игра с трёхочковыми. Неопытность особенно чувствовалась в концовках матчей, из-за чего серия с «Денвером» затянулась аж на семь игр.

Если учитывать финальную развязку, никто не знает, как могла бы сложиться седьмая игра, если бы не травма Тайриза Халибёртона. Именно поэтому «Оклахоме» нужен ещё один титул, чтобы окончательно развеять все сомнения. И у «Тандер» есть отличная возможность стать первой командой со времён «Голден Стэйт Уорриорз», которой удалось выиграть два чемпионства подряд.

Джейлен Уильямс Фото: Justin Ford/Getty Images

Состав сохранился почти без изменений, молодые баскетболисты получили бесценный опыт и должны прибавить, а сыгранность коллектива сейчас на совершенно ином уровне, чем год назад. Особенно интересно будет наблюдать за развитием Чета Холмгрена и Джейлена Уильямса — смогут ли они превратиться в настоящих суперзвёзд лиги?

Разумеется, удержать этот состав надолго не получится: молодые игроки растут, им придётся платить всё больше. Поэтому сейчас чемпионское окно «Тандер» открыто как никогда. Одной из интриг сезона станут возможные обмены и то, решится ли Сэм Прести использовать многочисленные драфт-пики, которые со временем становится всё труднее эффективно превращать в активы.

Год назад многие говорили, что «Бостон» способен построить новую династию, которых так давно не было в лиге. Пока не получилось. А вот у «Оклахомы» теперь тоже есть шанс, посмотрим, сумеют ли они его реализовать.

«Денвер Наггетс»

Никола Йокич Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Только-только начались разговоры о том, что «Денвер» впустую тратит «прайм» Николы Йокича, как серб снова доказал, что способен тащить даже проблемный состав — и ведь совсем немного не хватило, чтобы выбить «Оклахому» из плей-офф. Руководство «Наггетс» быстро отреагировало и провело обновление состава в обнадёживающем ключе. В команду вернулся Брюс Браун, один из ключевых элементов того чемпионского коллектива, а также команду пополнили великолепный «шутер» Кэмерон Джонсон и опытный центровой Йонас Валанчюнас.

Эти и другие шаги по перестройке состава заставили многих экспертов снова считать «Денвер» одним из фаворитов в борьбе за чемпионство, хотя всего полгода назад положение франшизы выглядело крайне шатким. Йокич вновь будет бороться за титул, и для его наследия невероятно важно завоевать хотя бы ещё одно чемпионство, чтобы окончательно закрепить своё место в пантеоне величайших игроков в истории.

Ожесточённая борьба за прямой выход в плей-офф

«Хьюстон Рокетс»

Кевин Дюрант Фото: Alex Slitz/Getty Images

После прихода Име Удоки развитие «Хьюстона» пошло семимильными шагами и, кажется, превзошло все ожидания. Однако успехи в регулярке не переросли в успехи в плей-офф. Возможно, именно это подтолкнуло руководство клуба ускорить процесс развития и приобрести Кевина Дюранта. Взамен команда рассталась с двумя, без сомнения, талантливыми, но нестабильными игроками — Джейленом Грином и Диллоном Бруксом. Возраст Дюранта может вызывать вопросы: ему скоро исполнится 37, однако по его игре этого совершенно не скажешь. Если он сумеет избежать серьёзных травм, то ещё несколько лет способен выступать на высочайшем уровне. При этом надежды «Хьюстона» вовсе не сводятся к нему одному.

Амен Томпсон в прошлом сезоне заслуженно вошёл в первую сборную защитников по итогам года, продемонстрировав выдающиеся оборонительные навыки. И, похоже, он ещё далеко не достиг своего потолка. Станет ли этот сезон для него прорывным? К тому же очень сильно прогрессирует Алперен Шенгюн, который на невероятном уровне провёл недавний Евробаскет. Команда у «Хьюстона» собралась очень приличная.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Крис Пол, Кавай Леонард и Джеймс Харден Фото: Ezra Shaw/Getty Images

И в русской, и в западной культуре всё заметнее набирает обороты мода скучать по 2010-м: тогда, мол, жизнь была проще, трава — зеленее, да и всё вокруг казалось светлее. В каком-то смысле «Лос-Анджелес Клипперс» — команда для тех, кто ностальгирует по НБА прошлого десятилетия. Тут и Кавай Леонард, и Брэдли Бил, и Джеймс Харден, и Крис Пол, и Николя Батюм, и Брук Лопес. Разве что Джон Коллинз разбавит атмосферу опытных миллениалов.

Для тех, кто переживает за наследие этих ветеранов, нынешний состав может стать красивой историей. Игроки с большим прошлым объединяются, чтобы наконец завоевать чемпионство, которое у Харденa, Пола и Батума так и не получилось взять. Для Криса этот сезон, скорее всего, станет последним, и в обсуждениях его карьеры отсутствие чемпионского перстня точно будет одной из центральных тем.

Смогут ли суперзвёзды прошлого поладить между собой? Хватит ли здоровья — вечный вопрос для «Клипперс» последних лет? И чем закончится разбирательство по делу Кавая и «серых» выплат? Вопросов масса, но очевидно одно — здесь собраны игроки с колоссальным опытом и глубоким пониманием баскетбола, что особенно важно в плей-офф.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Лука Дончич Фото: Kelsey Grant/Getty Images

После всех слухов о том, что Леброн Джеймс недоволен тем, что «Лейкерс» теперь делают ставку на Луку Дончича как на лицо франшизы, и после шуточного «Решения», оказавшегося рекламной акцией, Король всё-таки остаётся в НБА ещё на один сезон в составе «озёрников». Чем он удивит нас теперь?

Одной из главных тем межсезонья стала форма Дончича. Словенец заметно сбросил вес, серьёзно занялся физикой и провёл Евробаскет на фантастическом уровне. Что это, если не знак того, что Лука вступает в свой «суперпрайм» и наконец начнёт забирать те самые статуэтки MVP, которые ему прочат уже несколько лет?

Вообще, Лука и Леброн довольно быстро нашли взаимопонимание после громкого обмена, и многие уже тогда прочили «Лейкерс» чемпионство. Но травма Дончича и откровенно слабая (по его меркам) серия Леброна против «Миннесоты» отложили разговоры о титуле на год.

Джей Джей Редик Фото: Kelsey Grant/Getty Images

Удалось ли клубу решить главную проблему — позицию центрового? Для этого был подписан Деандре Эйтон. Имя громкое, однако всё же это тот самый бигмен, который в прошлом сезоне выглядел слабее своего новичка-сменщика Донована Клингэна. Похоже, «Лейкерс» попытаются провернуть ещё один обмен, возможно, вокруг Далтона Кнехта, который пока не убедил руководство в своей надёжности.

Леброн провёл, пожалуй, лучший сезон со времён той самой травмы, полученной от Соломона Хилла. Если он не сбавит темпа, а обновлённый, облегчённый Лука продолжит играть на пике, у команды действительно будет шанс на титул. Но вопросы к формированию состава остаются, а Джей Джей Редик, хоть и доказал, что способен быть толковым специалистом, в плей-офф уступил Крису Финчу в тренерских шахматах.

«Голден Стэйт Уорриорз»

Джимми Батлер Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Закат династии «Уорриорз» — процесс во многом естественный, и вряд ли здесь можно кого-то конкретно обвинять. Однако стоит признать: уровень управления клубом в последние годы заметно уступает тому, что был в 2010-х. Ошибки на драфте, неудачные обмены — из сезона в сезон состав «Голден Стэйт» выглядел всё менее впечатляюще.

Стефен Карри, как и другие звёзды своего поколения, не собирается завершать карьеру и по-прежнему подтверждает статус суперзвезды уровнем игры. Именно поэтому «Голден Стэйт» наконец решился на серьёзный шаг и пригласил к нему долгожданного партнёра-звезду.

Стив Керр Фото: Ellen Schmidt/Getty Images

Новым партнёром оказался Джимми Батлер — и это сработало. «Уорриорз» закончили сезон мощным рывком: 23 победы при девяти поражениях. В первом раунде плей-офф они уверенно прошли «Хьюстон», но уже в начале серии с «Миннесотой» травму получил Карри — и именно это стало главной причиной завершения их пути в минувшем сезоне.

Такой апгрейд и успешный финиш чемпионата с дуэтом Карри — Батлер внушают оптимизм болельщикам «Уорриорз». К тому же закончилась затянувшаяся история с Джонатаном Кумингой — он остаётся в команде ещё на два года. Болельщики также с интересом ждут прогресса Брэндина Подзиемски. А место основного центрового, судя по всему, займёт нидерландский семифутер Куинтен Пост — игрок с отличным дальним броском для своей антропометрии. Это позволит Стиву Керру чаще использовать любимую схему «файв-аут», при которой все игроки на площадке могут растягивать оборону соперника за счёт трёхочковых.

«Миннесота Тимбервулвз»

Энтони Эдвардс Фото: Ellen Schmidt/Getty Images

После того как «Миннесота» два сезона назад дошла до финала конференции, а Энтони Эдвардса начали сравнивать с Майклом Джорданом, волна восторга сменилась скепсисом — особенно после обмена Карла Энтони-Таунса на Джулиуса Рэндла. И действительно, адаптация Джулиуса проходила непросто, из-за чего команда оказалась на шестом месте в конференции.

Однако успешное выступление в плей-офф и очередной выход в финал Запада снова изменили настроение вокруг команды — «Миннесота» возвращает уверенность. Клуб сумел сохранить всех ключевых игроков, а этого уже достаточно, чтобы при нынешних финансовых реалиях оставаться среди претендентов.

Правда, Майк Конли заметно сдаёт — ему становится всё труднее держать уровень основного разыгрывающего команды с большими амбициями. Поэтому в центре внимания окажется в том числе молодой Роб Диллингэм. Шансов у него пока было немного, однако каждый раз, выходя в старте, он радовал игрой. Возможно, именно он станет тем самым скрытым икс-фактором, который придаст «Миннесоте» новое дыхание.

Выход в плей-офф вполне реален, но скорее через плей-ин

«Даллас Маверикс»

Купер Флэгг Фото: Alex Goodlett/Getty Images

После того как руководство «Далласа» провернуло одну из самых шокирующих сделок в истории НБА, болельщики были в ярости — на матчах звучали оскорбительные кричалки в адрес менеджмента. А затем один из лидеров команды, Кайри Ирвинг, в марте порвал «кресты», что окончательно поставило крест (простите за каламбур) на амбициях клуба в прошлом сезоне и, возможно, в нынешнем.

И ведь нельзя сказать, что у «Далласа» осталось много времени. Энтони Дэвис и Ирвинг уже не молоды, побеждать нужно прямо сейчас, однако никто не знает, когда именно Кайри вернётся. По прогнозам, где-то к весне, но кто даст гарантию, что он будет рисковать здоровьем? На фоне всех этих проблем судьба словно решила улыбнуться клубу: «Маверикс» получили первый пик драфта. И теперь, после такого противоречивого обмена, за них будет играть один из самых звёздных проспектов поколения — Купер Флэгг.

Энтони Дэвис и Кайри Ирвинг Фото: Candice Ward/Getty Images

Карьерный путь Флэгга пока складывается почти идеально, и мало кто сомневается, что он не сможет перенести свой универсальный талант в НБА. Но каков будет его реальный уровень уже в дебютном сезоне, какую роль ему доверят? Это, пожалуй, главное, что будет вызывать интерес к «Далласу» до возвращения Ирвинга.

Чтобы временно закрыть позицию разыгрывающего, клуб подписал Д’Анджело Расселла — игрока, который уже успел успешно поиграть с Энтони Дэвисом. Когда Кайри восстановится, Расселл, скорее всего, перейдёт на роль «шестого» игрока — ту самую, что идеально ему подходит в современной НБА. Однако хватит ли этого, чтобы пробиться в плей-офф на таком сильном Западе?

«Сан-Антонио Спёрс»

Виктор Вембаньяма Фото: Carmen Mandato/Getty Images

«Сан-Антонио» тем временем официально вступает в новую эпоху — эпоху своей французской суперзвезды. Легендарный Грег Попович из-за проблем со здоровьем покинул пост главного тренера, и его преемником стал молодой Митч Джонсон. Разумеется, он остаётся в постоянном контакте с Поповичем, который продолжает помогать советами и время от времени присутствует на тренировках.

Виктор Вембаньяма провёл лето в режиме максимальной самоотдачи. Он набрал мышечную массу, чтобы увереннее действовать под кольцом и снизить риск травм. Какого уровня игры теперь стоит от него ждать? Даже страшно представить.

Дилан Харпер Фото: Ethan Miller/Getty Images

Понимая, какой игрок у них в распоряжении, руководители «Спёрс» пошли на серию смелых и удачных сделок. Задняя линия теперь выглядит впечатляюще: ДеАарон Фокс, Стефон Касл, Девин Васселл и новичок Дилан Харпер.

Именно Харпер вызывает наибольшие вопросы. Ему предстоит бороться за минуты с игроками очень высокого уровня, но оставлять такого таланта без игровой практики — роскошь, граничащая с преступлением. Поэтому особенно интересно, как Дилан впишется в ротацию команды, которая, похоже, уже в этом сезоне нацелена на плей-офф.

Борьба за плей-ин

«Мемфис Гриззлиз»

Джа Морант Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Ещё пару лет назад «Мемфис» казался одной из самых амбициозных и перспективных команд Запада — представлялось, что у этой франшизы впереди долгая и успешная эра. Но за последние два сезона клуб будто сбился с курса. Началось всё со скандалов, связанных с Джа Морантом, а затем и руководство стало принимать откровенно спорные решения.

Концовку прошлого регулярного сезона «Мемфис» провёл крайне неудачно, и неожиданно — всего за девять (!) дней до окончания регулярки — руководство решило уволить Тейлора Дженкинса, которого ещё недавно считали одним из самых перспективных тренеров лиги. На его место назначили финского специалиста Туомаса Иисало. Эксперты полагают, что он привнесёт в игру «Гриззлиз» более размеренный стиль, тогда как команда традиционно славилась своим быстрым темпом и взрывными переходами под руководством Джа Моранта. Пойдёт ли такой подход на пользу и нужно ли будет перестраивать состав под новую философию — покажет время.

Обмен Десмонда Бейна позволил клубу собрать активы на будущее и при этом продлить контракт с Джареном Джексоном на пять лет. Даже несмотря на ограниченные перспективы, «Мемфис» вряд ли сдастся без боя: команда вполне способна побороться за место в зоне плей-ин. Ключевым фактором станет здоровье Моранта — и то, сможет ли он наконец провести спокойный сезон без скандалов и травм. Болельщики же надеются, что нынешний шаг назад в итоге приведёт к двум шагам вперёд в будущем.

«Нью-Орлеан Пеликанс»

Зайон Уильямсон Фото: Morgan Hancock/Getty Images

Несмотря на все проблемы, связанные с Зайоном Уильямсоном, «Пеликанс» в последние годы стабильно прогрессировали. Но в прошлом сезоне череда травм превратила их кампанию в катастрофу — «Нью-Орлеан» оказался на предпоследнем месте конференции. Впрочем, это дало возможность перезагрузиться: команда пополнилась молодыми игроками и рассталась с рядом ветеранов.

Опыт при этом в составе остался всё равно: были приглашены Джордан Пул, Саддик Бей и Кевон Луни. Именно вокруг них и Зайона будет строиться новая версия «Пеликанс». Да, ожидания от Уильямсона с каждым годом снижаются, однако надежда остаётся — ведь когда он здоров и в форме, он играет на уровне суперзвезды.

Для «Пеликанс» сейчас важно не только вернуться в плей-офф, но и сохранить здоровье лидера, а также дать новичкам возможность проявить себя. Запад не всегда будет столь насыщенным звёздами, и у «Нью-Орлеана» ещё появится шанс подняться выше — нужно лишь выдержать эту мини-перестроечную фазу.

«Финикс Санз»

Девин Букер Фото: Zhizhao Wu/Getty Images

Новый владелец «Финикса» Мэтт Ишбия, как и многие яркие миллиардеры, решившие ворваться в спорт, захотел сделать громкое заявление и сразу «поставил всё на кон». Он провернул сделки по обмену Кевина Дюранта и Брэдли Била — ход, который тогда казался дерзким, а теперь выглядит как катастрофа. Эксперимент провалился с треском, и теперь будущее клуба, недавно побывавшего в финале НБА, выглядит тревожно.

Хорошая новость в том, что «Финиксу» удалось избавиться от Дюранта и Била, разгрузив платёжку и открыв путь для обновления состава. Команду ждёт новая глава, и одним из её символов может стать Джейлен Грин — пожалуй, самый непредсказуемый игрок в лиге. В один день он выглядит как будущая суперзвезда, в другой — как человек, которого стоит посадить на скамейку и не выпускать в клатче.

Джордан Отт Фото: Kelsey Grant/Getty Images

Девин Букер, несмотря на разочарование от последних сезонов, решил остаться и продлил контракт ещё на два года. Это, скорее всего, последний аванс от звезды клубу — у «Санз» остаётся немного времени, чтобы доказать ему, что команда снова способна бороться за титул. Пока что эти перспективы выглядят смутно.

Отдельного внимания заслуживает новый главный тренер Джордан Отт. В прошлом сезоне он был ассистентом Кенни Аткинсона и отвечал за нападение «Кливленда», которое стало одним из лучших в истории лиги. Если Отт сумеет адаптировать свои идеи к нынешнему составу «Финикса», команда может стать одной из самых ярких в атакующем плане. Таланты-то есть!

«Портленд Трэйл Блейзерс»

Дени Авдия Фото: Alika Jenner/Getty Images

А вот в «Портленде» наметился ощутимый прогресс. Во второй половине прошлого сезона команда выглядела убедительно (23 победы при 18 поражениях), и в этом успехе есть несколько ключевых фигур. Первая из них — Дени Авдия. После перехода из «Вашингтона» он наконец получил возможность играть в свой баскетбол: с мячом в руках и возможностью креативить как для себя, так и для партнёров. Из типичного «шутера в углу» он превратился в универсального плеймейкера и одного из лидеров команды.

Эмоциональным моментом стало возвращение Дэмьена Лилларда. После тяжёлой травмы и расставания с «Милуоки» он снова дома — пусть и не сыграет в этом сезоне, но его влияние на раздевалку и молодых игроков вроде Шейдона Шарпа и Скута Хендерсона (которому особенно нужны советы ветерана) будет огромным.

Отдельно стоит отметить Донована Клингэна: новичок произвёл сильное впечатление в своём первом сезоне и теперь заслуженно закрепляется в роли основного центрового. «Портленд» в новом сезоне должен быть энергичной, боевой командой, способной держаться в зоне плей-ин хотя бы до весны.

Главное для них сейчас — развитие. Развитие игроков, системы и рост уверенности. А уже в сезоне-2026/2027, когда в строй вернётся Лиллард, можно будет задуматься и о более серьёзных целях.

«Сакраменто Кингз»

Домантас Сабонис Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Ещё совсем недавно «Сакраменто» переживал, казалось бы, начало новой эпохи. После великолепного сезона с третьим местом на Западе все ожидали продолжения подъёма, однако вместо этого команда увязла в серой зоне около плей-ин. Всё стало шатким и непредсказуемым. Демар Дерозан, переживший немало в своей карьере, назвал сезон-2024/2025 самым трудным в жизни — с постоянными колебаниями между надеждой и разочарованием.

И всё же нельзя сказать, что у «Кингз» нет ресурсов. Состав глубокий, команда усилилась опытными игроками — Деннисом Шрёдером и Дарио Шаричем, которые могут стабилизировать игру в нужные моменты. Но главный вектор надежд направлен на Кигана Мюррэя. Он уже показал себя как элитный снайпер, установив рекорд по трёхочковым среди новичков, и при этом обладает потенциалом стать надёжным защитником.

Проблема в том, что Мюррэй пропустит старт сезона из-за травмы. Без него «Сакраменто» придётся искать баланс, однако команда всё равно должна оставаться конкурентоспособной до самого конца регулярки. Попадание в плей-офф сейчас критически важно — в противном случае грядут серьёзные изменения. Даже Расселла Уэстбрука пригласили, чтобы помогал!

В ожидании трейда Лаури Маркканнена

«Юта Джаз»

Лаури Маркканен Фото: Alex Goodlett/Getty Images

«Юта Джаз» совершенно не спешит завершать перестройку или хотя бы ускорить её ход — всё развивается очень медленно и размеренно. Прошло уже достаточно времени, чтобы Лаури Маркканен, ещё недавно считавшийся одной из главных опор будущего франшизы, успел достичь 28 лет. Вряд ли он захочет и дальше проводить лучшие годы карьеры в команде без серьёзных амбиций, особенно после успешного Евробаскета, где Финляндия впервые в истории добралась до полуфинала.

При этом стоит признать, что у «Джаз» собралась действительно интригующая молодёжь: Кайл Филиповски, Эйс Бэйли, Коди Уильямс, Кейонте Джордж, Уокер Кесслер и другие. После ухода Джордана Кларксона, Коллина Секстона и, вероятно, скорого отъезда Маркканена у этого молодого костяка появится возможность спокойно развиваться и набирать опыт.

Следующей ступенью перестройки «Юты» станет удача на драфт-лотерее. Если клубу повезёт и они смогут выбрать будущую суперзвезду, тогда «Джаз» действительно начнут ускорять своё развитие и строить команду с реальными амбициями. Но когда это случится?