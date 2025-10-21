Кто возьмёт титул НБА в сезоне-2025/2026?

Новый сезон НБА-2025/2026 обещает массу интриг и свежих сюжетов. После триумфа «Оклахомы» — самой молодой чемпионской команды в истории лиги, одолевшей «Индиану» в семиматчевой финальной серии, — «Тандер» по-прежнему считаются главными претендентами на повтор.

«Денвер» с Николой Йокичем, выдавшим в прошлом сезоне карьерные 29,6 очка, 12,7 подбора и 10,2 передачи, занимает вторую строчку в актуальном силовом рейтинге НБА. На Востоке «Кливленд» и «Нью-Йорк» готовы громко заявить о себе, тогда как «Бостон» и «Индиана» после травм своих лидеров — Джейсона Тейтума и Тайриза Халибёртона — могут столкнуться с трудностями.

В преддверии старта сезона «Чемпионат» приглашает читателей принять участие в опросе и выбрать, кто, по вашему мнению, выиграет плей-офф предстоящего чемпионата. Если нужной команды нет в списке, предложите свой вариант в комментариях.

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.