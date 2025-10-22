НБА — старт дан! Первый матч был таким жарким, что могло дойти до трёх овертаймов!

Это был не старт сезона, а новая глава старого романа, который, казалось, выучили наизусть. Только роли разложились иначе: «Оклахома-Сити» — действующий чемпион, под сводами взмывает свежий баннер, а Кевин Дюрант возвращается туда, откуда когда-то ушёл в «Голден Стэйт» и навсегда вошёл в фольклор. Слишком точное совпадение — торжество памяти, знаки настоящего и человек, которому здесь не прощают даже шум вдоха в микрофон.

Когда трибуны зашипели и освистали Дюранта, он будто зеркально отразил их «бу». Не вызов — лёгкая насмешка над тем, что не забывается ни ими, ни им. Затем он уже стоял в шеренге и наблюдал, как «Тандер» получают кольца. Игра ещё не началась, а напряжение было как в финале.

Дальше — чистая хронология хаоса. «Оклахома» будто на автопилоте: защита гасит всё, Шей Гилджес-Александер легко уходит на дриблинге, Чет Холмгрен активно помогает. Но «Хьюстон» отказался быть декорацией. Алперен Шенгюн провёл вечер-визитку (для нас, конечно же, утро): 39 очков, 11 подборов и редкая отметка — первый центровой в истории НБА, оформивший в матче открытия 25+ очков, 5+ подборов, 5+ передач и 5+ трёхочковых. На фоне Дюранта он выглядел стержнем, вокруг которого уже можно строить.

К концу четвёртой четверти начался обмен попаданиями без страховки. Шей забрал концовку себе: 12 очков, четыре из пяти с игры, четыре из четырёх штрафных — будто реагировал не на соперника, а на паузы между свистками. На табло — равенство, и дальше — то, ради чего открытия сезонов становятся легендами.

Первый овертайм — почти фарс: промах Шея, подбор Дюранта, жест «тайм-аут», когда их у команды нет. Судьи не заметили — спасли от технического, который мог всё решить тут же. Ещё пять минут, ещё плотнее воздух.

Второй овертайм — экзамен на нервы. «Оклахома» выстраивает оборону по учебнику, но Дюрант получает свой момент. И всё упирается в последнюю атаку: фол на Шее за 2,3 до сирены — и, разумеется, от Дюранта, для которого это был шестой фол. Два безупречных штрафных, 125:124 — «Тандер». Без жестов и поз — просто работа чемпиона.

Этот матч был про смыслы. Гилджес-Александер подтвердил, что MVP — навык: управлять концовками с холодной точностью, как Кавай Леонард или Коби Брайант в лучшие годы. Шенгюн показал, что «Хьюстон» — проект с горизонтом. А Дюрант напомнил: прошлое не исчезает, если сменить форму. Он вернулся туда, где его имя всегда произносят с усмешкой, и проиграл, когда бывшая команда праздновала свой пик.

80-й сезон НБА стартовал не с речей и презентаций, а с охрипшего свиста арены, где старая обида встретилась с новой властью. Никакой драматургии и случайностей — просто лига снова включила максимальный градус с первой секунды.