Стефена Карри чуть не сломали — а он эффектно поставил точку. У «Лейкерс» что — проблемы?

Лука Дончич открыл сезон так, как обычно закрывает третий или четвёртый месяц — заявкой на власть над игрой. Каждое его касание было будто пропуском в другую плоскость: шаг назад, финт, контакт, точный бросок. Всё выглядело естественно — кроме растерянных партнёров, словно актёров, забывших текст перед премьерой. Без Леброна Джеймса.

Поначалу казалось, что это его день. Та самая лёгкость, которая делает трудные броски рутиной. Соперники понимали, что он всё равно попадёт, и ничего не могли поделать. К 43 очкам он добавил 12 подборов, девять передач и два перехвата — и шагнул в компанию из двух легенд: Коби Брайанта и Элджина Бэйлора. До него только они набирали свыше 40 в стартовом матче за «Лейкерс».

Но реальность быстро вернулась. Центровые снова теряли позицию, «вторые скрипки» роняли мяч, защита выглядела так, будто ещё на разминке. Дончич продолжал забивать, но это уже была тяжёлая смена. «Лейкерс» лепят ту же конструкцию, что когда-то душила «Даллас» образца 2022-2023 годов: суперзвезда делает всё, остальные просто присутствуют.

В середине второй четверти Маркус Смарт, новобранец «Лос-Анджелеса», напомнил, что баскетболу знакома физика: сцепился со Стефом Карри — миг, и тот уже на паркете. Стычка встряхнула арену, однако Карри отвечал не словами, а трёхочковыми — особенно под занавес встречи, где всё стало и так ясно.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тем временем Жонатан Куминга провёл, пожалуй, самый зрелый матч в карьере. После прошлогодней травмы — без суеты: летел в подбор, цеплялся в защите, отказывался от лишних изоляций. На фоне хаотичного «Лос-Анджелеса» его игра выглядела образцом того, что называют системой.

У «Лейкерс» её пока нет. Остин Ривз набирал, когда исход уже читался. Хатимура и Эйтон скорее обозначали присутствие. Смарт пытался залить энергией там, где нужна архитектура. 19 потерь и 8 из 32 из-за дуги — диагноз. Даже короткий рывок в четвёртой четверти, когда разница сократилась до шести очков, был похож на инсценировку надежды.

Карри хладнокровно закрыл концовку, Батлер добивал с линии (16 из 16!), а Дончич по инерции продолжал класть — будто не ради победы, а чтобы зафиксировать факт: большего он сделать не мог. Его рекордный матч — больше чем статистика. Это зеркало, где «Лейкерс» увидели себя без иллюзий: команду, которой и 43 очков звезды мало.

И лишь после всего вспоминаешь сухой итог: 109:119 — «Лейкерс» уступили «Голден Стэйт». Лука стал вторым в истории после Майкла Джордана с 40+ очками, 10+ подборами и 5+ передачами на старте сезона, однако его подвиг растворился в протоколе. Снова знакомый сюжет: один феномен на паркете и слишком много статистов вокруг.