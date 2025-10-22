Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026, Лос-Анджелес Лейкерс — Голден Стэйт Уорриорз: обзор матча от 22 октября, Лука Дончич набрал 43 очка, счёт

Стефена Карри чуть не сломали — а он эффектно поставил точку. У «Лейкерс» что — проблемы?
Артемий Берстенев
У «Лейкерс» что — проблемы?
Аудио-версия:
Комментарии
Лука Дончич продолжает собирать рекорды.

Лука Дончич открыл сезон так, как обычно закрывает третий или четвёртый месяц — заявкой на власть над игрой. Каждое его касание было будто пропуском в другую плоскость: шаг назад, финт, контакт, точный бросок. Всё выглядело естественно — кроме растерянных партнёров, словно актёров, забывших текст перед премьерой. Без Леброна Джеймса.

Здесь — расписание всех матчей НБА

Поначалу казалось, что это его день. Та самая лёгкость, которая делает трудные броски рутиной. Соперники понимали, что он всё равно попадёт, и ничего не могли поделать. К 43 очкам он добавил 12 подборов, девять передач и два перехвата — и шагнул в компанию из двух легенд: Коби Брайанта и Элджина Бэйлора. До него только они набирали свыше 40 в стартовом матче за «Лейкерс».

Но реальность быстро вернулась. Центровые снова теряли позицию, «вторые скрипки» роняли мяч, защита выглядела так, будто ещё на разминке. Дончич продолжал забивать, но это уже была тяжёлая смена. «Лейкерс» лепят ту же конструкцию, что когда-то душила «Даллас» образца 2022-2023 годов: суперзвезда делает всё, остальные просто присутствуют.

В середине второй четверти Маркус Смарт, новобранец «Лос-Анджелеса», напомнил, что баскетболу знакома физика: сцепился со Стефом Карри — миг, и тот уже на паркете. Стычка встряхнула арену, однако Карри отвечал не словами, а трёхочковыми — особенно под занавес встречи, где всё стало и так ясно.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тем временем Жонатан Куминга провёл, пожалуй, самый зрелый матч в карьере. После прошлогодней травмы — без суеты: летел в подбор, цеплялся в защите, отказывался от лишних изоляций. На фоне хаотичного «Лос-Анджелеса» его игра выглядела образцом того, что называют системой.

У «Лейкерс» её пока нет. Остин Ривз набирал, когда исход уже читался. Хатимура и Эйтон скорее обозначали присутствие. Смарт пытался залить энергией там, где нужна архитектура. 19 потерь и 8 из 32 из-за дуги — диагноз. Даже короткий рывок в четвёртой четверти, когда разница сократилась до шести очков, был похож на инсценировку надежды.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Карри хладнокровно закрыл концовку, Батлер добивал с линии (16 из 16!), а Дончич по инерции продолжал класть — будто не ради победы, а чтобы зафиксировать факт: большего он сделать не мог. Его рекордный матч — больше чем статистика. Это зеркало, где «Лейкерс» увидели себя без иллюзий: команду, которой и 43 очков звезды мало.

И лишь после всего вспоминаешь сухой итог: 109:119 — «Лейкерс» уступили «Голден Стэйт». Лука стал вторым в истории после Майкла Джордана с 40+ очками, 10+ подборами и 5+ передачами на старте сезона, однако его подвиг растворился в протоколе. Снова знакомый сюжет: один феномен на паркете и слишком много статистов вокруг.

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 26, Эйтон - 10, Хатимура - 9, Смарт - 9, Ларэвиа - 5, Хэйс - 4, Винсент - 3, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Колоко
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 31, Карри - 23, Куминга - 17, Хилд - 17, Грин - 8, Подзиемски - 7, Пэйтон II - 6, Richard - 5, Хорфорд - 5, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android