Скандал на открытии сезона НБА: судьи облажались. Разбираем, где поломался матч

Как так вышло, что была допущена такая досадная ошибка?

Судейские промахи в баскетболе неизбежны, но бывают моменты и матчи, где цена невнимательности слишком велика. Открытие сезона НБА между «Хьюстоном» и «Оклахомой» должно было стать эффектным прологом, а превратилось в разбор эпизода, который вошёл бы в методички — подними кто-то из арбитров руку вовремя.

За 2,2 секунды до конца первого овертайма Кевин Дюрант, завладев мячом после неудачной атаки соперника, чётко показал жест тайм-аута. У его команды паузы были исчерпаны, а значит, по Правилу №12 — без исключений и оговорок — это автоматический технический фол: штрафной сопернику и владение, никаких апелляций.

Но бригада в составе Зака Зарбы, Эрика Далена и Джейсона Голденберга осталась безучастной. Игру остановила лишь сирена. Второй овертайм начался так, словно ничего и не было.

После матча Зарба объяснил: жест Дюранта не заметил никто из троих — вероятно, он выпал из поля зрения судей, сосредоточенных на борьбе за подбор и отсчёт времени. Формально логично, но вопросы остаются. Как вышло, что сигнал от одного из самых узнаваемых игроков лиги потерялся для трёх специалистов, смотревших с разных точек?

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

С внедрением видеопросмотров подобные истории почти исчезли, однако система не фиксирует запрос тайм-аута автоматически: судья обязан увидеть обращение сам. Проморгали — игра идёт дальше. Уязвимость очевидна: технологии всё ещё вторичны перед человеческим восприятием.

Невольно вспоминается финал NCAA-1993: Крис Уэббер просит тайм-аут, которого нет — свисток моментальный, Северная Каролина чемпионом. Сейчас — обратная ситуация: судьи не заметили то, что обязаны были остановить.

На исход встречи решение, точнее, его отсутствие, не повлияло: «Оклахома» выиграла 125:124 во втором овертайме. Но сам факт ошибки в матче открытия — неприятный прецедент. Лига, которая называет точность и прозрачность своим стандартом, вновь упирается в то, что человеческий фактор способен перевесить регламент.

Судейская комиссия, скорее всего, ограничится внутренним разбором и пояснениями. Публичных санкций не будет — так поступают всегда, когда результат не изменён. Однако эпизод уже под лупой: он наглядно показывает, что даже при идеальной организации НБА остаётся зависимой от мгновенных решений людей на паркете.

Напоминаем: правила работают лишь пока их видят и применяют. И уже в первые минуты нового сезона лига получила урок, насколько хрупка система, если один-единственный жест остаётся незамеченным.