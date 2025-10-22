Скидки
Судейская ошибка в матче открытия сезона-2025/2026 НБА между Оклахома-Сити Тандер и Хьюстон Рокетс: разбор эпизода, Кевин Дюрант

Скандал на открытии сезона НБА: судьи облажались. Разбираем, где поломался матч
Артемий Берстенев
Скандал на открытии сезона НБА
Как так вышло, что была допущена такая досадная ошибка?

Судейские промахи в баскетболе неизбежны, но бывают моменты и матчи, где цена невнимательности слишком велика. Открытие сезона НБА между «Хьюстоном» и «Оклахомой» должно было стать эффектным прологом, а превратилось в разбор эпизода, который вошёл бы в методички — подними кто-то из арбитров руку вовремя.

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 124
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Холмгрен - 28, Митчелл - 16, Уоллес - 14, Уиггинс - 10, Карузо - 8, Дорт - 6, Хартенштайн - 6, Уильямс - 2, Youngblood, Дженг, Barnhizer
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 39, Дюрант - 23, Томпсон - 18, Смит II - 16, Шеппард - 9, Окоги - 8, Адамс - 4, Капела - 4, Исон - 3, Харрис, Холидей, Дэвисон, Грин

За 2,2 секунды до конца первого овертайма Кевин Дюрант, завладев мячом после неудачной атаки соперника, чётко показал жест тайм-аута. У его команды паузы были исчерпаны, а значит, по Правилу №12 — без исключений и оговорок — это автоматический технический фол: штрафной сопернику и владение, никаких апелляций.

Но бригада в составе Зака Зарбы, Эрика Далена и Джейсона Голденберга осталась безучастной. Игру остановила лишь сирена. Второй овертайм начался так, словно ничего и не было.

После матча Зарба объяснил: жест Дюранта не заметил никто из троих — вероятно, он выпал из поля зрения судей, сосредоточенных на борьбе за подбор и отсчёт времени. Формально логично, но вопросы остаются. Как вышло, что сигнал от одного из самых узнаваемых игроков лиги потерялся для трёх специалистов, смотревших с разных точек?

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

С внедрением видеопросмотров подобные истории почти исчезли, однако система не фиксирует запрос тайм-аута автоматически: судья обязан увидеть обращение сам. Проморгали — игра идёт дальше. Уязвимость очевидна: технологии всё ещё вторичны перед человеческим восприятием.

Невольно вспоминается финал NCAA-1993: Крис Уэббер просит тайм-аут, которого нет — свисток моментальный, Северная Каролина чемпионом. Сейчас — обратная ситуация: судьи не заметили то, что обязаны были остановить.

На исход встречи решение, точнее, его отсутствие, не повлияло: «Оклахома» выиграла 125:124 во втором овертайме. Но сам факт ошибки в матче открытия — неприятный прецедент. Лига, которая называет точность и прозрачность своим стандартом, вновь упирается в то, что человеческий фактор способен перевесить регламент.

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

Судейская комиссия, скорее всего, ограничится внутренним разбором и пояснениями. Публичных санкций не будет — так поступают всегда, когда результат не изменён. Однако эпизод уже под лупой: он наглядно показывает, что даже при идеальной организации НБА остаётся зависимой от мгновенных решений людей на паркете.

Напоминаем: правила работают лишь пока их видят и применяют. И уже в первые минуты нового сезона лига получила урок, насколько хрупка система, если один-единственный жест остаётся незамеченным.

Подробнее о матче:
НБА — старт дан! Первый матч был таким жарким, что могло дойти до трёх овертаймов!
