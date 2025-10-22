Дебют Егора Дёмина в НБА — LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» — единственное русскоязычное издание, ещё в мае 2024 года запустившее спецпроект «Путь Егора Дёмина в НБА». Мы начали его до старта сезона NCAA — как стало известно, что наш баскетболист будет играть в этой студенческой лиге.

Наш спецпроект стал смелым шагом — ведь никто на тот момент не мог с уверенностью утверждать, что Егор Дёмин успешно пройдёт все преддрафтовые испытания и будет выбран на драфте НБА под высоким номером.

Сейчас мы с интересом следим за тем, как он проведёт свой первый официальный матч. Следите за обновлениями на этой странице, чтобы быть в курсе всех ключевых событий, сопровождающих путь спортсмена к дебюту в НБА.