Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
21:05 Мск
Баскетбол Статьи

Дебют Егора Дёмина в НБА: где смотреть матч Шарлотт Хорнетс — Бруклин Нетс от 23 октября, во сколько начало и будет ли играть Егор

Дебют Егора Дёмина в НБА — LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Дебют Егора Дёмина в НБА — LIVE
Смотрим и болеем за российского баскетболиста!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» — единственное русскоязычное издание, ещё в мае 2024 года запустившее спецпроект «Путь Егора Дёмина в НБА». Мы начали его до старта сезона NCAA — как стало известно, что наш баскетболист будет играть в этой студенческой лиге.

Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

Наш спецпроект стал смелым шагом — ведь никто на тот момент не мог с уверенностью утверждать, что Егор Дёмин успешно пройдёт все преддрафтовые испытания и будет выбран на драфте НБА под высоким номером.

Сейчас мы с интересом следим за тем, как он проведёт свой первый официальный матч. Следите за обновлениями на этой странице, чтобы быть в курсе всех ключевых событий, сопровождающих путь спортсмена к дебюту в НБА.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
