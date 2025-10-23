Не видели дебют Дёмина в НБА? Жаль. Для России это уже событие исторического масштаба!

Иногда НБА делает странные подарки — просто возвращает на карту страну, которую почти стёрли с баскетбольного атласа. Так было в ночь на 23 октября: в матче «Бруклина» с «Шарлотт» на табло вспыхнуло имя, которое американские комментаторы произносили с паузой: Egor Dёmin. С этого момента Россия снова оказалась в лиге, где не была семь с половиной лет.

Дёмин вышел без жестов и лишних эмоций — будто это не дебют, а сотая игра за сезон. Первые очки — со штрафной линии. Затем — передача на партнёра по команде и потеря. В начале второй четверти — первый точный бросок с игры, и сразу из-за дуги. За три минуты до конца третьей — два подряд дальних попадания. Итог: 14 очков, пять подборов, две передачи и четыре из шести трёхочковых. Для НБА — уверенное начало. Для России — новый рубеж: столько в дебюте не набирал никто . Рекорд Сергея Базаревича (девять очков за «Атланту» против «Финикса» в 1994-м) продержался 31 год — пока его не переписал 19-летний москвич.

Дёмин — первый россиянин, выбранный в топ-10 драфта, и это не аванс. В его игре нет нервного дёрганья новичка и страха броска. Он выходит на площадку, словно заранее знает, где будет мяч через две секунды. Рост форварда и видение разыгрывающего ломают привычный образ российского баскетболиста-ролевика. Его 206 см дают панорамный обзор, а бросок — не дар, а результат кропотливой перенастройки, почти инженерной точности.

Эта уверенность не возникла из ниоткуда. В 15 он уехал в Испанию, в академию «Реала» — ту самую, что воспитала Луку Дончича. Затем год в университете Бригама Янга (BYU) , где он научился жить в другом ритме — под скоростью и постоянным давлением. И вот — восьмой пик драфта, высшая строчка в истории российских игроков. Не случайность, а итог продуманного, смелого маршрута, на который до него никто не решался.

Против «Шарлотт» он провёл 22 минуты. Никаких показательных трюков — всё по делу. Четыре «трёхи» в дебюте — впервые для новичка «Бруклина» за всю историю . Сухие цифры кажутся деталью, но в историческом контексте они звучат громко. Долгие годы россияне приходили в НБА с задачей не мешать. Теперь — чтобы создавать.

Видео можно посмотреть на канале Brooklyn Nets в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

История российских дебютов в НБА — будто галерея с табличками разных эпох. Сергей Базаревич, которому было 29, впервые вышел за «Атланту» и набрал девять очков, добавив к ним по паре передач и подборов — по меркам середины девяностых это выглядело сенсационно. Андрей Кириленко в 2001-м — шесть очков, пять подборов, и стойкое ощущение, что удача тогда улыбнулась скорее лиге, чем игроку. Он стал единственным российским участником Матча всех звёзд и трижды оформлял редчайшие «5x5» .

Сергей Моня и Виктор Хряпа в «Портленде» так и не получили пространства — в дебютах у них восемь и три очка соответственно. Тимофей Мозгов вышел в старте за «Нью-Йорк» и остался без очков, но затем в 2016-м стал чемпионом с «Кливлендом» — единственным россиянином с кубком (ладно, Саша Каун тоже). Алексей Швед начал в «Миннесоте» с нуля в графе очков, а позже превратился в одного из лучших скореров Европы. Ярослав Королёв, Каун, Павел Подкользин и Сергей Карасёв — без результативных дебютов.

Дёмин — из другой оперы. Он не похож на случайного гостя. Его стиль — как у европейского лидера, которому комфортно на любой позиции. Без надрыва, без необходимости что-то доказывать — просто делает своё. В этом ключевое отличие: он не подстраивается под лигу, а воспринимает её как рабочее пространство. Не ищет роль — конструирует её. Матч с «Шарлотт» вернул в российский баскетбол то, чего давно не хватало: лёгкость в исполнении сложного.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Его рекорд — больше, чем сухая цифра. Это сигнал: российская школа всё ещё способна поставлять игроков уровня глобальной лиги. Почти восьмилетняя пауза в НБА не была пустотой — это была передышка перед сменой маршрутов. Старый путь через Единую лигу ВТБ и ЦСКА исчерпался. Новый лежит через Европу и NCAA. Карьера Дёмина — наглядное подтверждение.

Пока Владислав Голдин ждёт шанса дебютировать за «Майами», символично, что они представляют разные баскетбольные миры: Дёмин — продукт европейской школы с американской огранкой, Голдин — чисто NCAA-шный центровой. Если оба закрепятся, Россия впервые с 2015–2016 годов снова получит двоих представителей одновременно. Для лиги — деталь, для российской системы — знак, что круг разомкнулся. И не забываем про Виктора Лахина в G-лиге, в фарм-клубе «Оклахомы» — нынешних чемпионов НБА.

Эта ночь — не повод для лозунгов и не предвестие сенсаций. Просто редкий момент, когда ожидания совпали с реальностью. Егор Дёмин пришёл в НБА не ради цифр и не ради флага — он пришёл, потому что готов. И это, пожалуй, лучший ответ тем, кто списывает российский баскетбол в прошлое.