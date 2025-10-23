Скидки
22:00 Мск
Насколько хорошо Егор Дёмин провёл первый матч в НБА: у россиянина 14 очков, пять подборов и две передачи — опрос и голосование

Егор Дёмин в первом матче НБА набрал 14 очков. А вам понравилась его игра?
Артемий Берстенев
Егор Дёмин в первом матче НБА набрал 14 очков
Россиянин дебютировал в главной баскетбольной лиге мира.

Сегодня, 23 октября, 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин провёл дебютный матч в НБА за «Бруклин Нетс» — клуб, выбравший его на драфте‑2025 под общим восьмым номером. Это самый высокий пик в истории для российских игроков.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1

В первой игре с «Шарлотт Хорнетс» Дёмин набрал 14 очков, сделал пять подборов и отдал две передачи. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и оценить, насколько вас впечатлил его дебют в лиге.

Всё, что нужно знать про дебют Дёмина в НБА:
