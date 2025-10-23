Егор Дёмин в первом матче НБА набрал 14 очков. А вам понравилась его игра?

Сегодня, 23 октября, 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин провёл дебютный матч в НБА за «Бруклин Нетс» — клуб, выбравший его на драфте‑2025 под общим восьмым номером. Это самый высокий пик в истории для российских игроков.

В первой игре с «Шарлотт Хорнетс» Дёмин набрал 14 очков, сделал пять подборов и отдал две передачи. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и оценить, насколько вас впечатлил его дебют в лиге.

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.