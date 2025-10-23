Скидки
22:00 Мск
Баскетбол

Ви Джей Эджкомб набрал 34 очка в дебютном матче НБА за Филадельфию: биография баскетболиста и чем известен, драфт-2025

Дебюты бывают разные, а этот — уже в истории НБА. Знакомьтесь — Ви Джей Эджкомб
Артемий Берстенев
Дебюты бывают разные, а этот — уже в истории НБА
Аудио-версия:
У «Филадельфии» мощный новичок.

Он вышел на паркет без позы и жестов, с уверенностью человека, давно готового к этой секунде. Дебют Ви Джей Эджкомба был проверкой системы на прочность — и система выдержала. Его 34 очка за «Филадельфию» в победном матче с «Бостоном» не удивляли — казались естественным продолжением того, что он строил годами.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 25, Уайт - 25, Кета - 17, Притчард - 16, Саймонс - 13, Хозер - 8, Буше - 6, Тиллман - 4, Майнотт - 2, Уолш, Гонсалес, Shulga, Гарза, Шейерман
Филадельфия Сиксерс: Макси - 40, Edgecombe - 34, Барлоу - 13, Гримс - 10, Убре - 10, Уокер - 6, Эмбиид - 4, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Broome, Гордон, Бона

Третий номер драфта-2025, один сезон в Бэйлоре с ясной производительностью: 15,0 очка, 5,6 подбора, 3,2 передачи, 2,1 перехвата. За этот год он превратился в того, кто влияет на игру на обеих сторонах площадки. Выросший на Багамах, он с детства проходил через международную конкуренцию, где дисциплина и самоорганизация значат больше, чем дар. Летняя лига обозначила диапазон его возможностей — 28 очков и 10 подборов — и выглядела как очередной этап подготовки к большой сцене, на которую он вышел без суеты.

В первом матче Эджкомб сразу расставил ориентиры. Его 34 очка — третий показатель в истории лиги для дебютантов и новый рекорд «Сиксерс», перекрывший результат Аллена Айверсона. 14 очков за стартовую четверть — уровень, к которому прежде прикасался только Леброн Джеймс. Но важнее не сумма, а композиция цифр: эффективность, темп, стабильность решений. Он не выжимал лишнего, не сочинял эпизоды ради эффектности — играл в рамках системы, сохраняя контроль над моментом.

В его баскетболе чувствуется редкий для новичка баланс скорости и расчёта. Движения экономны, решения точны, никакой гонки за «своим моментом» — только добросовестная работа, то самое мерило зрелости на элитном уровне.

И в защите он столь же целостен. Не избегает контакта и не расплачивается вниманием ради атаки: читает пространство, предугадывает линии передач, не гаснет после потерь. В Бэйлоре именно оборона принесла ему репутацию игрока с правильным подходом — и в НБА этот стержень остался при нём.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Филадельфия» получает игрока, готового к работе с первой минуты — полноценный модуль в командной архитектуре. В окружении ярких индивидуальностей Эджкомб способен войти в поток без сбоя ритма: он не перетягивает игру на себя, однако усиливает её за счёт логики решений. Для клуба, который строит результат на устойчивости, это критически важное свойство.

При этом дебют — это лишь стартовая проверка. Лига быстро снимает мерки: соперники начнут сокращать пространство, выманивать на ошибки. Реальное испытание начнётся, когда исчезнет фактор неожиданности. И именно тогда проверяется профессиональная стойкость.

На уровне тенденций Эджкомб — знак времени: новички перестают быть «сырьём». Он продукт среды, где молодёжь годами живёт в системе, а понимание игры ставится раньше репутации — плавная эволюция подготовки.

Эджкомб может стать для «Сиксерс» системообразующей фигурой — благодаря умению держать планку каждый матч. В дебюте он заявил не амбицию, а готовность. Поэтому случившееся важно не столько для сводок статистики, сколько для профессиональной оптики клуба и лиги.

