Вембаньяма поражает воображение! Пуляет отовсюду, как вздумается и сколько вздумается

Есть игры, которые просто ложатся в ткань сезона, и есть те, что задают ему направление. Матч Виктора Вембаньямы против «Далласа» — из второй категории. Никакой традиционной борьбы за инициативу: только наглядная разница между элитой и остальными.

Возвращение после февральской операции не оставило ни тени сомнений. С первых владений он диктовал темп и раскрывал геометрию площадки — будто пространство подстраивалось под его размах и чтение эпизодов. Без охоты за контактом, без форсажа и лишних жестов — только действия, которые невозможно предотвратить. Среди ярких моментов: накручивание Энтони Дэвиса на средней дистанции и два очка с фолом через него, реверс-данк после навеса от Стефона Касла и трёхочковый с фолом Дерека Лайвли в быстром отрыве.

«Даллас» кроил схемы, менял опеку, пытался закрывать слабую сторону — Вембаньяма каждый раз перестраивался быстрее. К середине второй четверти он уже навесил на Дэвиса четыре фола и отправил того на скамейку. Короткий, но показательный отрезок: именно тогда «Сан-Антонио» выдал рывок 13:0 и фактически снял вопрос о победителе.

Никаких показных эмоций — одна работа. После каждого владения он без пауз возвращался в защиту, не подчёркивая превосходство взглядами или жестами. Уверенность звучала не в манере, а в точности. Его 15 попаданий из 21 броска выглядели логикой, собранной из чистых движений.

Редчайший штрих: при объёме решений первой опции — ни одной потери. Для нашей статистически избалованной эпохи это исключение. При 40 очках, 15 подборах и 70% реализации он стал первым в истории НБА (с 1977 года, когда начали фиксировать потери), кто удержал безупречный баланс эффективности и контроля.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Купер Флэгг дебютировал напряжённо. Пытался ускорить ритм, однако его проходы вязли в длине рук Вембаньямы. Два блока не унижение, а наглядная разница в опыте и восприятии пространства. Даже Энтони Дэвис, проводивший достойный матч (22 очка, 13 подборов), в какой-то момент уступил инициативу и начал избегать контакта.

На этом фоне структура «Спёрс» выглядела монолитной. Второгодка Стефон Касл держал темп (22 очка, семь подборов, шесть передач), новичок Дилан Харпер добавлял скорости, Васселл закрывал дыры в обороне. Но в центре оставался Вембаньяма. Команда занимала правильные зоны, зная: любое владение может завершиться результативно.

Когда в четвёртой четверти Виктор спокойно прошёл под кольцо и забил сверху, «Даллас» уже не реагировал. Сопротивление потеряло всякий смысл. Стало очевидно: перед нами новая система координат для лиги.

И лишь после сирены цифры зафиксировали масштаб: «Сан-Антонио» разгромил «Даллас» — 125:92, у Вембаньямы — 40 очков, 15 подборов, три блока и ни одной потери за 30 минут. Его выступление не требовало эмоций и комментариев — он просто очертил, как должен выглядеть идеальный старт сезона.