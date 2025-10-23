Два клуба в Единой лиге без побед. Когда ждать подъёма?

Для кого-то, как, например, для УНИКСа, сезон-2025/2026 начался феноменально, для других, как для МБА-МАИ, лучше, чем ожидалось, а для «Енисея» с «Самарой» — с одних лишь поражений. К сожалению, этим двум командам до сих пор не удалось одержать ни одной победы. Давайте попробуем разобраться, в чём причины неудач и как исправить положение дел?

«Енисей»

Игроки «Енисея» Фото: Пресс-служба «Енисея»

Клуб из Красноярска провёл пять матчей на старте сезона. Причём три из них оказались с топами нашего баскетбола — «Локомотивом-Кубань», УНИКСом и ЦСКА. Это не говорит о том, что это сразу автоматически три поражения в копилку, но и назвать такие встречи лёгкими язык не повернётся. «Енисей» отлично смотрелся в двух других играх — с «Автодором» и МБА-МАИ. В обеих из них была равная концовка, из которой выходили победителями хозяева паркета. В Москве так и вовсе всё закончилось победным броском Павла Савкова с сопротивлением Сергея Дoлинина.

В общем, «Енисей» не был ужасен и мог выцарапать уже две победы, однако в концовках немного не хватило. Для игр с топами команда ещё до конца не сыгралась и не наладила взаимодействия. Например, уже по ходу сезона добавился в команду Егор Рыжов, который с ходу получил значимую роль в команде. Владислав Перевалов продолжает бороться с травмой, выйдя на паркет лишь на семь минут с УНИКСом. Ещё в свою форму не пришёл Михаил Ведищев, который в прошлом сезоне в «Локо» смотрелся очень неплохо.

Для побед нужно прибавлять всем. Особенно лидерам. Речь прежде всего о Доминике Артисе. Американский защитник берёт на себя больше всего бросков в команде, а реализует их… 39% — с двухочковой дистанции и 29% — с трёхочковой, — явно не тот результат, который ты желаешь видеть от одного из лидеров. Да, Артис немного компенсирует это своими частыми выходами на линию штрафных и отдачей в обороне, но всё равно прибавлять необходимо.

Ещё одной проблемой, на мой взгляд, является то, что российские игроки иногда боятся брать инициативу в свои руки. Артём Антипов умеет работать спиной к кольцу, однако часто не пользуется своими способностями. Рыжов может чаще взаимодействовать с мячом. Пока меньше всего вопросов в составе к Дoлинину, Мэтту Коулмэну и Данило Тасичу, которые выкладываются на обеих сторонах паркета.

Команде наконец-то нужно сыграться, Йовице Арсичу — найти нужные схемы и взаимодействия под своих лидеров, только тогда у «Енисея» пойдёт игра и придут победы!

«Самара»

Михаил Кулагин Фото: Пресс-служба «Самары»

Клуб с берегов Волги проиграл на один матч больше, чем «Енисей». Команда сносно смотрелась в играх с «Автодором» и МБА-МАИ — в точности, как команда из Красноярска, но более сильные соперники громили «Самару». Почему?

Во-первых, капитан и лидер «Самары» Михаил Кулагин получил травму в игре с «Пармой» и пропустил следующие три матча, восстанавливаясь от повреждения. Ещё в лазарете команды находится Данила Походяев, который как минимум в защите дал бы колоссальную пользу. Во-вторых, командная игра «Самары» страдает во многом из-за того, что всё ложится на плечи лидеров: Кулагина, Никиты Михайловского и Дмитрия Чебуркина. Каждый из них выполняет невероятный объём работы не только в нападении, стараясь набрать хоть какие-то очки, но ещё и в обороне. К сожалению, остальные игроки команды пока не особо помогают своим звёздам.

Есть проблески в игре «Самары», но они случаются эпизодически. Лидеры слишком много проводят времени с мячом в руках, а тех, кто бы смог взять на себя игру в их отсутствие на паркете, попросту нет. Ещё одной проблемой является ужасная реализация с дальней дистанции — всего лишь 25% попыток из-за дуги достигают цели. Внутри трёхочковой линии у «Самары» дела складываются куда лучше.

Одним из главных факторов, который необходимо поправить, являются потери. «Самара» больше всех в Единой лиге теряет мячи — 91 раз за шесть игр. К слову, у «Енисея», не одержавшего так же ни одной победы, этот показатель равен 61. Делайте выводы, как говорится. Нужно поменьше рисковать и более качественно действовать с мячом в руках. И во многом это адресовано Михайловскому, потому что Никита просто великолепно раскрылся в этом сезоне в качестве главного снайпера, набирая в среднем по 21,6 очка, 8,0 подбора и 2,8 передачи, но при этом совершает по 5,8 потери. Это даёт сопернику шанс на быстрый отрыв — лёгкие очки.

Если «Самара» станет лучше атаковать издали, прибавит в обороне, дождётся возвращения Кулагина, у команды всё должно наладиться. По крайней мере, очень хочется в это верить, потому что в этом году в клубе собрался очень неплохой состав, у которого почему-то пока вообще не идёт игра.