В НБА — громкий скандал из-за ставок. Из лиги изгнаны тренер и игрок

В ФБР выступили с заявлением. Плюс собрали всё, что известно на данный момент. А ещё упоминается Леброн Джеймс.

В четверг ФБР сообщило о задержании 34 человек по делу, которое уже окрестили крупнейшим коррупционным скандалом в истории НБА. Среди фигурантов — главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс и защитник «Майами» Терри Розир.

Следствие утверждает, что речь идёт о двух параллельных схемах: незаконных ставках на спорт и манипуляциях в подпольных покерных играх. Операция охватила 11 штатов. По словам директора ФБР Кэша Пателя, «это многолетняя преступная деятельность, в которую вовлечены четыре мафиозные семьи и обороты в миллионы долларов».

Розиру вменяют передачу инсайдерской информации участникам нелегальных букмекерских сетей — данных, полученных от игроков и тренеров и позволявших делать ставки на основе закрытых сведений о состоянии баскетболистов и тренерских планах. Как следует из материалов дела, за такие сведения полагался процент от выигрыша или фиксированное вознаграждение.

Отдельно следователи анализируют матч «Шарлотт» с «Нью‑Орлеаном» 24 марта 2023 года. За короткий отрезок времени букмекеры зафиксировали всплеск ставок на снижение индивидуальной статистики Розира: 30 пари на сумму почти $ 14 тыс. Вскоре после стартовой сирены защитник покинул площадку, сославшись на травму. ФБР предполагает, что он заранее предупредил знакомых о намерении сыграть ограниченно; совокупный объём ставок против него, по оценкам, превысил $ 200 тыс.

Адвокат Розира Джим Трасти настаивает, что его клиент к ставкам отношения не имеет: «Мы представляем Терри более года и заранее вышли на прокуратуру для открытого взаимодействия. Нам сообщили, что он не является целью расследования. Тем не менее сегодня утром агенты ФБР задержали его в отеле — жест для публичного эффекта. В этом деле обвинение опирается на сомнительные источники, а не на доказательства. Терри не игрок и намерен отстоять своё имя».

История Розира пересекается с делом бывшего центрового «Торонто» Джонтея Портера, дисквалифицированного НБА в 2024 году за участие в аналогичной схеме. Портер признал, что сознательно влиял на собственную статистику, чтобы погасить долги; по данным ФБР, он действовал под давлением кредиторов.

Параллельно ведётся расследование подпольных покерных игр с участием Биллапса и экс-ассистента «Кливленда» Дэймона Джонса. Следствие утверждает, что организаторы применяли технические средства для мошенничества: встроенные в столы рентгеновские устройства для «чтения» карт, линзы с метками и скрытые камеры. Ущерб участников оценивается в миллионы долларов.

Биллапса задержали в Орегоне. Его имя долгие годы ассоциировалось с безупречной карьерой: чемпион НБА, MVP финала-2004, с 2024 года — член Зала славы, с 2021‑го — главный тренер «Портленда». Этой весной он продлил контракт с клубом, но теперь отстранён от работы.

Дэймон Джонс — единственный, кто, по материалам дела, фигурирует сразу в обеих схемах. Как пишет The Athletic, именно он передал инсайдерскую информацию, что Леброн Джеймс пропустит февральский матч 2023 года с «Милуоки» из‑за проблем с голеностопом. Ставки на «Бакс» были сделаны ещё до официального объявления. Источники подчёркивают, что сам Джеймс о передаче данных не знал. У Джонса был частичный доступ к тренировкам «Лейкерс» и предматчевым разминкам, где он мог получить подобные сведения.

По уточнению ФБР, в эпизоде со спортивными ставками проходят шесть человек, а в истории с подпольным покером — 31. Уже задержаны бывшие игроки, букмекеры и посредники, действовавшие в Нью‑Йорке, Флориде и Орегоне.

Официальная позиция НБА:

«Мы изучаем предъявленные федеральные обвинения. Терри Розир и Чонси Биллапс немедленно отстранены от исполнения своих обязанностей. Лига окажет полное содействие правоохранительным органам. Сохранение честности и репутации игры остаётся нашим приоритетом».

Комиссионер Адам Сильвер ранее в эфире The Pat McAfee Show отметил, что лига давно сотрудничает с букмекерскими партнёрами, чтобы минимизировать риски манипуляций: «Мы добиваемся ограничения отдельных видов ставок, прежде всего на индивидуальные показатели игроков, где уязвимость выше. Система сложная, и мы продолжаем усиливать контроль».

Расследование продолжается — первые слушания пройдут в судах Орегона и Флориды. Федеральные власти не исключают новых арестов. Даже косвенное упоминание имени Леброна стало маркером масштаба истории — она показала, насколько близко нелегальные практики подошли к вершинам лиги. Речь уже не об отдельных эпизодах, а о глубине проникновения интересов, противоречащих самим принципам системы.