Пари Нижний Новгород — Зенит. Прямая трансляция
19:00 Мск
НБА, сезон-2025/2026, Индиана Пэйсерс — Оклахома-Сити Тандер: обзор матча от 24 октября, Шей Гилджес-Александер 55 очков, рекорд

Гегемония MVP НБА без вопросов. Шей Гилджес-Александер навалил 55 очков!
Артемий Берстенев
Шей Гилджес-Александер навалил 55 очков!
Аудио-версия:
Повторение финала-2025 точно удалось.

В Индианаполисе это выглядело как послесловие к финалу — неофициальное, но по нерву и вниманию не уступавшее серии прошлого сезона. «Индиана» снова искала доказательства, что способна одолеть «Оклахому», а «Тандер» играли так, будто вернулись на площадку своей недавней коронации.

Расписание всех матчей НБА — завтра 12 игр!

Главным героем стал Шей Гилджес-Александер. Его 55 очков — личный рекорд и, пожалуй, одно из лучших подтверждений статуса MVP. Он вёл игру без суеты и позы, с первых минут задав темп и смысл каждого владения. За первые пять минут Шей выбил у соперников четыре фола, а к финалу добрался до 23 точных штрафных из 26 — в основном по делу: умелый контакт, грамотные углы, защита вынуждена реагировать на каждое движение.

Он не давил силой — выигрывал точностью и ритмом. Каждое владение превращал в просчитанную комбинацию, где оборона «Индианы» чаще спотыкалась, чем успевала адаптироваться. К концовке основного времени стало ясно: остановить его возможно только нарушением правил.

Поначалу «Оклахому» подвела дуга: восемь промахов кряду, пока новичок Крис Янгблад не открыл счёт точным дальним во второй четверти. Дальше процент немного выровнялся, но итог — 10 из 35 — остался далёк от идеала. Команда компенсировала это давлением на кольцо и надёжностью на линии штрафных.

Шей Гилджес-Александер

Шей Гилджес-Александер

Фото: Andy Lyons/Getty Images

И на фоне феерии Гилджес-Александера не потерялся Аджай Митчелл. Второгодка набрал 26 очков, отдал четыре передачи и провёл на паркете большую часть концовки и двух овертаймов. Зрелость редкая для его опыта: точное чтение эпизодов, никакой навязчивости, работа внутри системы. Его тихая эффективность стала одним из решающих штрихов победы «Тандер».

Матч вновь ушёл за пределы основного времени — второй подряд для «Оклахомы». И второй раз завершился их победой. Случай беспрецедентный: это первая команда в истории НБА, начавшая сезон двумя играми, дотянувшими до двойного овертайма. В обеих решающим стал Шей Гилджес-Александер. За эти две встречи он набрал 27 очков только в дополнительных отрезках — против трёх за весь прошлый сезон. Средняя результативность — 45 очков.

Этот матч принёс ему ещё одну строку в клубные хроники. Гилджес-Александер сравнялся с Расселом Уэстбруком по числу матчей с 50+ очками — по пять у каждого. Методы разные, результат один: тотальный контроль. Уэстбрук давил энергией, Шей — порядком и последовательностью.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отдельным сюжетом стали 70 фолов за 58 минут и 91 исполненный штрафной. В условиях плотной опеки свистки Шей использовал каждую мелочь рационально. Его контакт не выглядит надуманным: он выстраивает эпизоды так, что фол соперника — почти неизбежность.

Финальные цифры — 141:135 в пользу «Оклахомы». Счёт не передаёт всей драматургии, но фиксирует главное. Чемпион играл не без изъянов, однако победил за счёт дисциплины, стойкости и игрока, который сегодня выглядит самым надёжным в лиге. Гилджес-Александер не пытается что-то доказать — он просто делает своё лучше других и закрывает игру без лишнего шума.

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
135 : 141
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 36, Сиакам - 32, Топпин - 20, Шиппард - 15, Уокер - 13, Несмит - 5, Хафф - 5, Нембард - 4, Peter - 3, Брэдли - 2, Деннис, Уайзмен, Фёрфи, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 55, Митчелл - 26, Уиггинс - 23, Холмгрен - 15, Дорт - 7, Уильямс - 5, Хартенштайн - 5, Youngblood - 3, Barnhizer - 2, Дженг, Карлсон
