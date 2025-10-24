Скидки
Бавария Мюнхен — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
21:45 Мск
НБА, сезон-2025/2026, Голден Стэйт Уорриорз — Денвер Наггетс: обзор матча от 24 октября, Стефен Карри попал трёшку на равный счёт

Ему 37, а Стефен Карри — самый яркий в НБА! Он снова попадает невероятные «трёшки». Видео
Артемий Берстенев
Стефен Карри попадает невероятные «трёшки». Видео
Аудио-версия:
Это было красиво.

Иногда в баскетболе решают не скорость и не мощь, а филигранная точность. Стефен Карри давно сделал из этого искусство и по-прежнему остаётся эталоном. На старте сезона ему 37, но на паркете возраст растворяется. Его влияние на игру не угасло — напротив, стало вывереннее и экономнее. Матч с «Денвером» подтвердил: Карри всё также умеет задавать темп и определять развязку на уровне, недоступном большинству более молодых.

Расписание всех матчей НБА — завтра 12 игр!

Чемпионы 2023-го «Наггетс» приехали в Сан-Франциско со своим привычным рисунком игры через Йокича и активного Гордона, проведшего, возможно, лучший матч в карьере — 50 очков. И всё же собраннее и гибче выглядел именно «Голден Стэйт». Карри действовал с холодной расчётливостью, не подстраиваясь под чужие ритмы. Его броски были рычагами управления игрой. Когда встреча вошла в решающую фазу, он просто взял на себя роль автора сценария.

16 очков подряд в концовке — результат структуры и доверия. «Уорриорз» грамотно распределяли пространство, освобождая Карри, и он использовал каждую щёлку для атаки. Дальний трёхочковый на равный счёт за 20 секунд до конца основного времени — кульминация тщательно выстроенной последовательности. Его 42 очка при 56% реализации отражают не только личную форму, но и качество игры, выстроенной вокруг него.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Главное отличие нынешнего «Голден Стэйт» — глубина и устойчивость. Появление Джимми Батлера в прошлом сезоне и Эла Хорфорда в межсезонье принесло команде баланс опыта и функциональности. Батлер уплотнил периметр и добавил уверенности в контакте, Хорфорд обеспечил спокойствие при принятии решений и растянул оборону соперника. Благодаря этому Карри может действовать без перегруза, а команда перестала зависеть от единственного ритма.

Скамейка, ещё недавно слабое звено, превратилась в полноценное преимущество. Куминга, Хилд и Гэри Пэйтон II добавили вариативности в защите и скорости принятия решений в атаке. Теперь «Уорриорз» спокойно переживают отрезки без лидера, не теряя ни структуры, ни темпа. Это серьёзный контраст в сравнении с прошлыми сезонами, когда без Карри игра расползалась.

Против «Денвера» защитный план сработал точно. Йокич набрал будничный трипл-дабл, однако лишился привычной свободы в розыгрыше. Перекрытые линии передач и постоянное давление на дуге вынудили «Наггетс» уходить в индивидуальные попытки — их эффективность закономерно просела. Грин снова выступил главным диспетчером обороны, а связка с Батлером и Пэйтоном работала почти безошибочно.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Овертайм прошёл под хозяйским контролем: без лишних эмоций, без потерь, без случайностей. Чёткая организация владений, аккуратная защита, точное исполнение. В нужные секунды — трёхочковый Хорфорда из угла, затем — очередной точный выстрел Карри и его своевременный перехват. Просто набор правильных действий, сложившихся в решающее преимущество.

Из всего этого складывается цельный образ команды, готовой к серьёзной гонке. Меньше импульса — больше дисциплины, вариантов и контроля. Карри остаётся центром конструкции, но уже не единственным её источником энергии. Он узел, который связывает поколения, идею и ритм, подчинённые эффективности.

Победа в матче с «Денвером» в овертайме — и старт сезона с идеальными 2-0. У Карри 42 очка, семь передач и важное трёхочковое попадание на овертайм. В 37 он по-прежнему диктует ритм лиге не за счёт силы, а благодаря постоянно растущему пониманию игры.

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
137 : 131
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 42, Батлер - 18, Куминга - 14, Хорфорд - 13, Грин - 13, Подзиемски - 11, Хилд - 11, Пэйтон II - 6, Richard - 6, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер
Денвер Наггетс: Гордон - 50, Маррей - 25, Йокич - 21, Хардуэй-младший - 10, Валанчюнас - 8, Браун - 6, Джонсон - 5, Браун - 4, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Холмс, Джонс, Ннаджи, Пикетт
