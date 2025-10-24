Вот так удивили! Топовые россияне на старте сезона Единой лиги

Меньше месяца прошло со старта нового сезона в Единой лиге ВТБ, но поводов обсудить его уже предостаточно. Мы писали о тех, кто удивил на старте сезона, однако в список попали и легионеры. Теперь же хотим сосредоточиться только на россиянах и поговорить о пяти баскетболистах, за которыми стоит следить уже сейчас.

Никита Михайловский («Самара»)

Никита Михайловский Фото: БК «Самара»

25-летний защитник явно не мог записать в свой актив два последних сезона, которые провёл в ЦСКА, хоть и стал двукратным чемпионом Единой лиги. Да и в сезоне-2022/2023 в «Автодоре» его статистика сильно просела по сравнению с сезоном до этого. В составе армейцев Никита за два сезона суммарно провёл 36 матчей, получая меньше 10 минут игрового времени. В общем, звёзд с неба не хватал от слова совсем. Этим летом он перебрался в обновлённую «Самару» и с ходу стал её лидером. В первой же встрече ему пришлось выйти против бывшей команды и действующего чемпиона, но Михайловский показал себя во всей красе — 19 очков и восемь подборов.

В следующей игре с ещё одной экс-командой «Автодором» защитник отгрузил 26 очков, добавив к ним шесть подборов, четыре результативные передачи и набрав 28 баллов эффективности. Самарцы были крайне близки к победе, а вёл их к ней именно Михайловский. Неплохой матч вышел у Никиты и против «Зенита», однако окончательно и в полной мере он раскрылся против МБА-МАИ — 32 очка, 12 подборов и 37 баллов эффективности!

Прямо сейчас защитник является лидером лиги по результативности, набирая в среднем 21,6 очка. У Никиты есть всё, чтобы по-настоящему реанимировать свою карьеру в «Самаре» и показать, на что он действительно способен.

Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»)

Антон Квитковских Фото: БК «Локомотив-Кубань»

Антон уже давно выступает на самом высоком уровне, однако раньше о такой результативности, как в этом сезоне, мог только мечтать. Можно выделить два фактора прорыва Квитковских в этом чемпионате — уход Владислава Емченко и Андрея Мартюка, а также появление нового главного тренера Антона Юдина, который доверяет россиянам, а не держит их на дальней стороне скамейки. И Квитковских отплачивает за такое доверие своей игрой. В первой же встрече сезона с «Уралмашем» Антон оформил личный рекорд — 27 очков. В целом он может занести себе в актив все матчи, кроме разве что игры с МБА-МАИ. Сейчас он набирает в среднем 11,8 очка — лучший показатель в карьере.

Кирилл Попов («Пари НН»)

Кирилл Попов Фото: БК «Пари НН»

Ещё в прошлом сезоне Попов выступал в Суперлиге за «Химки» — и так удачно, что пошёл на повышение в Единую лигу. У него всё складывается наилучшим образом, и за четыре матча он зарекомендовал себя как один из незаменимых игроков ротации у Сергея Козина. В последнем матче с ЦСКА в гостях Попов вышел в стартовом составе! И начал его с мощного блок-шота на Ливио Жан-Шарле. Кирилл — прекрасный двусторонний игрок, который отрабатывает не только в атаке, но и в защите. Если он не сбавит оборотов, то может вскоре пойти на повышение уже в рамках Единой лиги. Такие игроки пригодятся почти всем тренерам. Сейчас у него 12,5 очка и 5,8 передачи в среднем за матч.

Дмитрий Чебуркин («Самара»)

Дмитрий Чебуркин Фото: БК «Самара»

Дмитрий не новое имя в российском баскетболе, но заговорили о нём только сейчас. Он родился и вырос в Самаре, однако по юношам был в системе подмосковных «Химок». В 2019 году он решил сосредоточиться на выступлениях в баскетболе 3х3: Чебуркин выступал за команды «Гагарин», «Королёв» и Bionord Pro, привлекался в сборную России. Однако в 2023 году всё же решил вновь попробовать себя в классическом баскетболе и подписал контракт с «Пармой». Он выступал за пермяков два сезона и набирал в среднем не более 3,0 очка за игру.

Однако ситуация изменилась после его перехода в «Самару»: в четырёх встречах нового сезона его показатель — 18,8 очка за матч. Он делит вторую строчку по результативности с капитаном «Локомотива-Кубань» Патриком Миллером. Если раньше Чебуркин играл в среднем 12,5 минуты, то сейчас — почти 30. В «Самаре» он раскрылся как скорер, в последней встрече со своей бывшей командой «Пармой» он обновил личный рекорд — 27 очков.

Антон Карданахишвили («Уралмаш»)

Антон Карданахишвили Фото: БК «Уралмаш»

Антон начал себя качественно проявлять ещё в прошлом сезоне — сначала в «Самаре», а затем и в «Уралмаше». В него поверил главный тренер Ростислав Вергун, и у них получился классный симбиоз. Однако в этом чемпионате Карданахишвили прибавил ещё заметнее и сейчас показывает максимальные цифры по карьере — 12,8 очка и 4,2 передачи. Прогресс произошёл как в плане дальних бросков — Антон попадает издали с шикарным процентом (53,3%), так и в том, что касается проходов. Он стал незаменимым механизмом в системе Вергуна и готов работать и на своей половине, и на стороне соперника. Карданахишвили показывает по-настоящему взрослый и даже умный баскетбол, хотя ему всего 23 года.