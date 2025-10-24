Что нужно знать о втором сопернике команды Дёмина в НБА?

Дебют нашего таланта Егора Дёмина за «Бруклин Нетс» получился отличным: 14 очков, пять подборов и две передачи за 22 с небольшим минуты на паркете. Добавьте к этому лучшую результативность среди россиян в первом матче в НБА, а также четыре реализованные «трёшки», когда в истории «Бруклина» никто из новичков не реализовывал и трёх — и вы получите просто шикарную игру. Но дальше — соперник другого калибра.

Завтра, 25 октября, в 2:30 мск «Бруклин» сыграет с «Кливленд Кавальерс». Подопечные Кенни Аткинсона в прошлом сезоне выиграли Восточную конференцию, а в целом в чемпионате уступили лишь «Оклахоме». В составе «кавалеристов» собраны мастера своего дела: Донован Митчелл, Дариус Гарлэнд, Джарретт Аллен, Эван Мобли и Деандре Хантер, про скамейку можно вообще ничего не говорить — там можно организовать вторую полноценную команду. К Максу Страсу, Ларри Нэнсу, Сэму Мерриллу и Дину Уэйду в межсезонье клуб добавил Томаса Брайанта и Лонзо Болла. Эта парочка определённо может принести пользу своим нахождением на паркете, а если Болла обойдут стороной травмы, в теории он может и вовсе побороться за награду лучшему шестому.

Для «Кливленда» этот сезон может стать определяющим с той точки зрения, что команде кровь из носу необходимо выходить в финал НБА. Другой результат вряд ли будет восприниматься как успех. Потому что «Бостон» ослаблен из-за травмы Джейсона Тейтума, а у «Индианы» выбыл Тайриз Халибёртон. В плей-офф дорога открыта, нужно побороться за главный трофей. На Востоке конкуренция гораздо ниже, чем на Западе, поэтому «Кливленду» необходимо доказывать свою состоятельность здесь и сейчас, когда их пока что единственным конкурентом за попадание в финал остаётся «Нью-Йорк».

Егор Дёмин, Летняя лига НБА — 2025 Фото: Ethan Miller/Getty Images

Вот против такой сильной команды «Бруклину» предстоит завтра сыграть. Это вам не «Шарлотт». К слову, «сети» проведут первый матч на домашнем паркете «Барклайс-центра». Если брать в расчёт статистику последних очных матчей между «Нетс» и «Кавальерс», то для Дёмина и компании всё плохо — «Кливленд» уступил лишь раз в 10 играх.

Команда под руководством Жорди Фернандеса делает упор на будущее и развивает новичков: Дёмина, Бена Сарафа, Нолана Траоре и других. К тому же «Бруклин» обладает самым молодым составом среди всех команд НБА, что говорит об их вере в игроков. Кэмерон Томас, Ник Клэкстон и Майкл Портер являются главными звёздами «Нетс», но каждый из них нестабилен: может провести яркую игру, а затем уйти в тень на некоторое время. На бумаге «Кливленд» — явный фаворит с огромным преимуществом, однако в этой лиге может произойти всё что угодно.

Тем не менее «Бруклину» будет очень непросто противостоять лучшему нападению прошлого сезона с невероятными исполнителями на каждой позиции. Интересно посмотреть за Дёминым: как он себя проявит в матче с такими мастеровитыми игроками. Задачи у команд совершенно разные, но тем и интересна НБА!