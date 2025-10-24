«Портленд» мог доверить клуб Бекки Хэммон. Но выбрал фигуру с мафиозным шлейфом

Бывает, промах с тренерским выбором не просто губит сезон — он обнажает дефект всей системы. С «Портлендом» за последние четыре года случилось именно это. Летом 2021-го у клуба был редкий шанс переписать правила лиги и впервые доверить команду женщине. Но вместо Бекки Хэммон руководство сделало ставку на Чонси Биллапса — уважаемого ветерана со сложным прошлым. Тогда это казалось спорным решением. Сегодня — провалом. По сообщениям, Биллапс был задержан ФБР по подозрению в участии в подпольной покерной сети, связанной с мафией. И то, что когда-то значилось как «риск из биографии», превратилось в моральный приговор франшизе.

В июне 2021-го, после ухода Терри Стоттса, «Блэйзерс» сузили круг кандидатов до двух: Бекки Хэммон из «Сан-Антонио» и Чонси Биллапса из штаба «Клипперс». Хэммон — первопроходица, первый женский ассистент в НБА, уважаемый стратег в системе «Спёрс». Её назначение выглядело естественным шагом вперёд — и спортивно, и символически. Но генменеджер Нил Олши внезапно заговорил о «личностных сомнениях», не дав пояснений. В медиа это прочитали как аккуратную формулировку гендерной предвзятости.

Биллапс, напротив, подавался как «надёжный вариант»: чемпион с «Детройтом», эталонный капитан раздевалки, образец характера. Но в досье — тяжёлый эпизод: обвинения в групповом изнасиловании в 1997 году, когда он был новичком «Торонто». Уголовное дело закрыли, гражданский иск урегулировали за $ 850 тыс. без признания вины. Для клуба это должно было стать красной чертой. Вместо этого — формальное «внутреннее расследование», пресс-конференция без конкретики и быстрый контракт. Тогда это оправдывали «опытом» и «баскетбольным интеллектом» Биллапса. Сегодня эти слова звучат как насмешка.

Четыре сезона спустя пути кандидатов разошлись диаметрально. Хэммон в январе 2022-го возглавила «Лас-Вегас Эйсес» и мгновенно превратила их в главную силу женской лиги: за три года — три титула WNBA, тренер года, лучшая плей-офф статистика десятилетия. Её команды — это железная дисциплина, тонкий баланс свободы и контроля и работа с психикой игроков на уровне, которого «Портленду» при Биллапсе хронически не хватало.

Чонси Биллапс Фото: Mathieu Lewis-Rolland/Getty Images

В НБА всё сложилось иначе. Ушёл Дэмьен Лиллард, у команды развалилась структура, а у тренера — рычаги влияния. Баланс Биллапса за этот период: 117-211, 0 попаданий в плей-офф. Игроки говорили о закрытости, отсутствии диалога и странных тактических планах. К 2025-му «Блэйзерс» из некогда надёжной системы превратились в один из слабейших проектов Запада.

А затем грянул октябрь. По сообщениям, ФБР задержало Биллапса в рамках дела о подпольных покерных играх с высокотехнологичным мошенничеством: карты с невидимыми метками, скрытые камеры под столами, сигналы через линзы и радиоканалы. Следствие связывает схему с четырьмя семьями итальянской мафии — Гамбино, Дженовезе, Луккезе и Бонанно. По версии прокуратуры, Биллапс выступал «лицом доверия», используя статус бывшей звезды НБА, чтобы привлекать состоятельных игроков. Ущерб оценивается в десятки миллионов долларов.

Адвокат назвал обвинения «недоразумением», однако в обвинительном акте фигурируют сговор, отмывание средств и участие в нелегальном азартном бизнесе. Лига оперативно отстранила Биллапса, «Портленд» временно передал команду ассистенту — им стал 40-летний Тьяго Сплиттер, который в прошлом сезоне тренировал «Париж».

Бекки Хэммон, сезон-2025 Фото: Ian Maule/Getty Images

Контраст финалистов того самого отбора теперь предельно резок. Хэммон — чемпионка, стратег, символ новой эры; к тому же россиянка по паспорту, из-за чего на Олимпиаде‑2008 представляла сборную России. Она доказала, что профессионализм не зависит от пола, а авторитет тренера измеряется результатом. Биллапс — человек, чья спортивная биография за четыре года превратилась в судебное досье.

Сравнение выглядит почти издевательским:

Аспект Бекки Хэммон Чонси Биллапс Достижения Три титула WNBA, тренер года 0 плей-офф, отрицательный баланс Репутация Уважение, лидерство, стабильность Скандалы, недоверие, арест Стиль Психология, доверие, системность Жёсткость, хаос, закрытость Влияние Символ перемен Символ ошибки

«Портленд» уже не спасёт простая отставка. История с Биллапсом — урок о том, как «прагматичный выбор» перерастает в стратегический крах. Лига, увязшая в борьбе с гэмблингом и ставками, снова упёрлась в вопрос этики — и снова с опозданием.

В 2021-м «Блэйзерс» могли переписать правила и показать, что женское лидерство работает на высшем уровне мужского баскетбола. Они выбрали осторожность — и пришли к хаосу. Хэммон за это время выстроила династию. Биллапс — по версии следствия — сеть с «мечеными» картами. И тот выбор сейчас выглядит не просто ошибкой, а диагнозом.