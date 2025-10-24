Мощный УНИКС или мотивированный ЦСКА? Топ-5 интриг матча недели в Единой лиге

Противостояние ЦСКА и «Зенита» в этом сезоне мы уже увидели, и оно получилось невероятно ярким — с победным броском Антона Астапковича. Теперь в гости к действующему чемпиону Единой лиги пожалует лидер нынешнего сезона УНИКС, который до сих пор не проиграл ни одного матча (шесть побед). Давайте попробуем разобрать топ-5 главных интриг предстоящей встречи недели.

УНИКС продлит победную серию?

Болельщики УНИКСа Фото: БК УНИКС

Казанцы на старте сезона выглядят очень серьёзно: шесть побед подряд при невероятной стабильности на обеих сторонах паркета. Да, в игре с «Уралмашем» были проблемы, но лидеры в ключевой отрезок встречи сделали разницу. Не стоит забывать, что УНИКС уже успел одолеть двух участников «большой четвёрки» — «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

ЦСКА же из топовых соперников встречался лишь с «Зенитом» и «Пармой». Сине-бело-голубых удалось обыграть на последних секундах, пермякам армейцы и вовсе уступили. Москвичи на данный момент не пребывают в своей лучшей форме. О чём говорит их последний матч с «Мегой» в Кубке, который клуб из Сербии выиграл со счётом 81:72.

Если говорить о шансах УНИКСа продлить победную серию, то они высоки. Однако ЦСКА в любой момент может включиться так, что остановить команду Андреаса Пистиолиса будет задачей со звёздочкой. К тому же армейцы определённо захотят исправиться перед родными болельщиками за, так скажем, конфуз с «Мегой» и порадовать родной «Мегаспорт» победой. На стороне УНИКСа шикарная форма, в пользу ЦСКА — домашний паркет и невероятная мотивация наказать оппонента.

Будет ли плотная концовка?

Мело Тримбл Фото: Единая лига ВТБ

По нашему мнению, да! Каждая из команд может провалить определённый отрезок, как ЦСКА в первой четверти с «Пармой» или УНИКС в третьей четверти — с «Локо», но всё равно вернуться в игру. Составы команд укомплектованы одними из лучших игроков лиги, поэтому любое отставание может быть отыграно буквально за считаные минуты. Пистиолис и Перасович являются невероятно грамотными специалистами, способными перевернуть игру несколькими точечными решениями. Именно поэтому здесь можно спокойно ожидать равного клатча.

ЦСКА сдержит разыгравшихся Рейнольдса и Бингэма?

Велимир Перасович и Джален Рейнольдс Фото: БК УНИКС

На старте сезона в УНИКСе сначала блистал Маркус Бингэм. Центровой разрывал на обеих сторонах паркета. Он почти не промахивался и был невероятно полезен в обороне, страхуя, блокируя и подчищая за всеми остальными. Однако спустя время Джален Рейнольдс включил такие обороты, что даже выступления его яркого партнёра отошли на второй план. В последнем матче казанцев с «Автодором» они оба смотрелись великолепно, а Перасович, похоже, нашёл баланс и понимание, как использовать каждого в угоду команде.

Эта парочка представляет реальную угрозу. Конечно же, Пистиолис и все в ЦСКА это прекрасно понимают, поэтому предпримут все меры для того, чтобы сдержать их. Но Рейнольдс и Бингэм находятся в таких кондициях, что это будет очень трудно осуществить. Тони Джекири и Ливио Жан-Шарлю предстоит колоссальная работа. Пока дуэт «больших» УНИКСа выглядит предпочтительнее по ходу сезона.

Чьи лидеры проявят себя ярче?

Дишон Пьерр и Пэрис Ли Фото: БК УНИКС

У ЦСКА отлично себя зарекомендовал в последнее время Антониус Кливленд. В первых играх сезона защитник тушевался и не мог найти себя на паркете, однако спустя время включился на максимум. В целом стиль армейцев больше про командную игру, где каждый вносит свой вклад. В определённый момент может включиться на максимум Руженцев, Ухов или Астапкович, но, конечно, основную часть бросков забирают Каспер Уэйр, Мело Тримбл и Жан-Шарль. Москвичи играют основным костяком очень давно, поэтому знают сильные стороны каждого из своих партнёров уже наизусть.

Однако лидеры УНИКСа на старте сезона просто играют в умопомрачительный баскетбол. Пэрис Ли является скульптором атак и прекрасным дальнобойным снайпером, под кольцом орудуют Бингэм и Рейнольдс, готовые затолкать любого под кольцо и там с ним разобраться, Дишон Пьерр шикарно себя чувствует в игре один на один, а также в «посте». Ещё не стоит забывать о Си Джей Брайсе, который сначала смотрелся блёкло, но с каждым матчем набирает всё сильнее. И это мы ещё не говорили об Андрее Лопатине, Дмитрии Кулагине и Михаиле Беленицком — каждый невероятно полезен и выполняет свою роль. Пока звёзды УНИКСа светятся ярче.

Ждать ли победного броска?

Каспер Уэйр Фото: Единая лига ВТБ

Как бы этого не хотелось увидеть, но, кажется, в этой игре обойдётся без победного броска. Веры намного больше в то, что какой-то из команд удастся обеспечить себе преимущество и довести дело до победы. В плотную концовку ещё можно поверить, но вот в баззер — вряд ли. На самом деле, буду рад ошибиться!