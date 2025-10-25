Почти сотворили чудо: Егор Дёмин и «Бруклин». Главные выводы по второй игре Егора в НБА

Егору Дёмину удалось отлично проявить себя в дебютном матче, установив рекорд по количеству очков среди россиян в первых играх НБА, а также рекорд по числу трёхочковых среди дебютантов «Бруклина» за всю историю клуба! Россиянин выглядел уверенно и доказал, что вся критика его броска на драфте была сильно преувеличена.

В ночь на 25 октября прошла вторая игра Дёмина в НБА. Это была первая домашняя встреча для «Бруклина», и примечательно, что именно Егор обратился к болельщикам с приветственной речью. Да, в составе есть игроки с большим именем, но именно в россиянине «Нетс» видят того, кто может стать важной частью франшизы на годы вперёд.

«Бруклин, привет! Мы невероятно рады увидеть всех вас сегодня вечером на нашем первом домашнем матче в этом сезоне. Очень ценим вашу поддержку и с нетерпением ждём встречи. Вперёд, «Нетс!»

На «Барклейс-центре», построенной в своё время Михаилом Прохоровым, отличная акустика, но атмосфера с первых минут, несмотря на домашний дебют сезона, была скорее будничной. Это объяснимо — никаких турнирных амбиций у «Нетс» сейчас нет, команду ждёт длительная перестройка. И это вполне нормально. Подобные сезоны нужны, чтобы развивать молодёжь. Но в первой половине матча происходило то, чего опасались многие: несколько более опытных игроков «Нетс», которым, похоже, неинтересно быть частью перестройки, тянули одеяло на себя, стараясь выбить выгодный контракт или привлечь внимание сильных клубов.

Егор, как и в дебютной игре, начал матч со скамейки, но вышел в середине первой четверти и доиграл до середины второй, проведя на площадке девять минут за первую половину. Нужно учитывать, что Дёмин всё ещё восстанавливается после травмы стопы, из-за чего его игровое время пока ограничено. Игра у «Бруклина» совсем не клеилась — игроки не проявляли особого желания бороться и действовать как команда. Кэмерон Томас тянул одеяло на себя и не замечал партнёров, а Николас Клэкстон с Дэйроном Шарпом будто соревновались в количестве ошибок. На этом фоне у Егора было немного возможностей для передач и бросков, поэтому долгое время он оставался без очков. Преимущество «Кливленда» в какой-то момент выросло до 25.

В перерыве главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес, видимо, нашёл нужные слова — «Бруклин» ожил и начал сокращать разницу. Вместе с командой прибавил и Дёмин — особенно хорошо смотрелось его взаимодействие с Зайари Уильямсом: россиянин несколько раз вывел партнёра на точные трёхочковые. А в четвёртой четверти началось самое интересное! «Бруклин» устроил настоящий камбэк, и одним из главных его участников стал именно Егор. В ходе этого отрезка он попал три трёхочковых и вновь показал, что является одним из самых надёжных снайперов команды.

Кэмерон Томас и Егор Дёмин Фото: «Бруклин Нетс»

Одно из дальних попаданий пришло как раз в клатче, когда «Бруклин» уже дышал в спину «Кливленду». Причём «Кавальерс» считаются главным фаворитом Востока в этом сезоне, что лишь добавляет значимости моменту. Трибуны оживились, атмосфера на арене стала по-настоящему горячей.

Егор выглядел настолько уверенно, что ему доверили почти всю заключительную четверть. Уже сейчас чувствуется, что Дёмин становится важной частью команды. Но когда разница в счёте сократилась до одного очка, «Бруклин» посыпался. Майкл Портер и Кэмерон Томас поочерёдно пытались «зарешать» в одиночку, но безуспешно, а в защите «Нетс» снова пошли ошибки. В итоге «Кливленд» довёл матч до победы, хотя тот отрезок игры запомнится нам всем надолго.

Болельщики были настолько воодушевлены камбэком, что один фанат даже выбежал на площадку! И это хорошо показывает, насколько тепло зрители приняли Егора. В соцсетях болельщики снова осыпают его комплиментами и требуют перевести Дёмина в старт.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В итоге россиянин провёл почти 25 минут, набрал девять очков, сделал шесть подборов и четыре передачи. Его показатель «плюс-минус» составил «+4» — то есть, с Егором на площадке «Бруклин» переигрывал сам «Кливленд»! Похоже, статус игрока стартовой пятёрки — лишь вопрос времени.

Второй матч Дёмина в НБА можно считать позитивным. Но, думаю, болельщики ещё не раз будут ворчать из-за того, что Кэмерон Томас игнорирует открытого Егора. К тому же неясно, останутся ли Томас, Портер и Клэкстон в составе до конца сезона. Главное — чтобы Дёмин продолжал прогрессировать, и тогда, даже если «Бруклин» выиграет всего 10–15 матчей, этот сезон всё равно можно будет считать успешным.