Встреча с Инопланетянином! Всё о третьем сопернике клуба Дёмина в НБА

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации понемногу набирает обороты. Команды подошли к сезону в разных формах, а также с совершенно различными целями. Наше внимание, конечно, приковано к российскому игроку «Бруклин Нетс» Егору Дёмину, который не только шикарно дебютировал в лиге (14 очков, пять подборов и две передачи), но и закрепил результат во второй игре (девять очков, шесть подборов и четыре передачи). Пришла пора нового вызова.

В следующей встрече «Бруклин», потерпевший два поражения на старте сезона, сыграет с «Сан-Антонио Спёрс», который идёт со статистикой 2-0. Клуб из Техаса намерен бороться за выход в плей-офф и устал от постоянных пропусков постесезонов. Центровой Виктор Вембаньяма начал свой третий сезон в НБА и поражает своей игрой. В первом матче с «Далласом» француз набрал 40 очков и 15 подборов, а во втором с «Нью-Орлеаном» — 29 очков, 11 подборов и девять блок-шотов, чуть-чуть не дотянув до трипл-дабла. Просто умопомрачительные выступления от Инопланетянина.

При этом молодёжь «Сан-Антонио», похоже, уже заматерела и готова к следующему шагу — борьбе за плей-офф. Девин Васселл проводит свой шестой сезон в «Спёрс» и в лиге, Келдон Джонсон — седьмой, про Бисмака Бийомбо и Харрисона Барнса — вообще молчим, потому что эти парни в НБА уже очень давно и являются главными ветеранами клуба. Стефон Касл приобрёл опыт в своём дебютном сезоне и должен показать в этом, что не зря получил «Лучшего новичка» за чемпионат-2024/2025. Руководство «шпор» добавило в состав с минувшего драфта Дилана Харпера, одного из самых готовых и разносторонних игроков среди остальных новичков лиги.

Виктор Вембаньяма Фото: Chris Graythen/Getty Images

И это ещё не оправились от травмы ДеАарон Фокс и Джереми Сохан. Первый из них является звездой и одним из лучших клатчеров НБА, а второй — отличный игрок оборонительного плана, способный закрыть сразу несколько позиций. Если отдельно говорить про Инопланетянина (Вембаньяму), то в этом сезоне он — главный претендент на награду лучшему защитнику лиги с большим запасом. Виктор взял бы статуэтку и в прошлом чемпионате, однако в дело вмешался тромбоз вен, из-за которого он не играл с конца февраля.

Вот с таким соперником Егору Дёмину и «Бруклину» предстоит сыграть. В «краску» под гигантского Вембаньяму лезть мало кому захочется, поэтому, скорее всего, Жорди Фернандес сделает выбор в пользу частых трёхочковых бросков, с которыми у команды дела обстоят довольно неплохо. Правда, как сдерживать французскую звезду «Спёрс» — это большой вопрос. Майклу Портеру, Николасу Клэкстону и Кэмерону Томасу предстоит огромная работа, как и всему «Бруклину».