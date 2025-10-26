Яркая статистика Амосова — сигнал для НБА? Наш баскетболист — заметный лидер в Испании

В российском баскетболе появляется всё больше талантливой молодёжи, которая проявляет себя как на нашей родине, так и за её пределами. Наверное, вы слышали, что Егор Амосов, ранее выступавший за «Самару» в Единой лиге ВТБ, минувшим летом перебрался в мадридский «Реал». Именно 17-летний парень привлёк к себе внимание своими шикарными выступлениями на старте сезона в ACB Liga U (молодёжный чемпионат Испании по баскетболу).

В «Реале» двумя сезонами ранее выступал ещё один Егор — Дёмин, который сейчас покоряет НБА, а до этого играл в NCAA. Амосов прямо сказал, что клуб из Мадрида будет для него неким трамплином на пути в американский баскетбол. По крайней мере, такой план у него был ещё до старта нового сезона в Испании, а как оно получится дальше — увидим.

17-летний Амосов дебютировал в команде U22 просто выше всяких похвал — 21 очко, шесть подборов, четыре передачи и два блок-шота в матче с «Уникахой». Уже тогда о нём начали комплементарно говорить в испанском баскетболе. Конечно, парень буквально выделялся среди игроков, которые могли быть старше него на три-четыре года. Во второй встрече в чемпионате, с «Ховентудом», Егор сыграл неплохо: семь очков, 10 подборов и шесть передач, но реализовал лишь два броска с игры из 10.

Однако особого внимания достоин его вчерашний матч с «Валенсией», в котором Амосова прорвало: 42 очка, семь подборов две передачи и три перехвата всего лишь за 27 минут на паркете. Невероятные какие-то цифры. Егор не только отлично попадал с игры (реализовал 12 из 20 бросков), но и просто шикарно действовал со штрафной линии (реализовал 10 из 13 штрафных). Если так продолжится дальше, то наш талантливый парень может проложить себе путь в основную команду «Реала», за которую, к слову, он заявлен в чемпионате Испании и Евролиге.

Егор Амосов Фото: realmadrid.com

После второй игры Амосова в чемпионате известный баскетбольный портал Basketball Sphere посвятил целый материал нашему таланту под названием «Егор Амосов — российский «швейцарский нож» из «Реала». Вот выводы автора: «Амосов обладает таким уровнем таланта и универсальности, с которым могут сравниться лишь немногие разыгрывающие в современном европейском баскетболе. Этими качествами могла бы гордиться любая баскетбольная страна, а не только Россия. Его физические данные, баскетбольный интеллект и разносторонние навыки делают его потенциальным ключевым игроком, способным влиять на ход игры как на позиции атакующего защитника, так и на позиции разыгрывающего. Его ранние выступления за молодёжную команду «Реала» уже подтверждают это.

Чтобы полностью раскрыть свой потенциал, Амосову нужно продолжать совершенствоваться в защите без мяча, принятии решений при позиционной защите соперника и сосредоточении на командной обороне и подборе. Отработка этих навыков определит, насколько высок его потенциал.

Учитывая все обстоятельства, «Реал» Мадрид приобрёл одного из самых перспективных молодых игроков в Европе — баскетболиста, который вскоре может заявить о себе не только в молодёжном чемпионате, но и в Высшей лиге».

Егор Амосов Фото: realmadrid.com

Нельзя промолчать и об Илье Фролове, с которым Амосов играет в одном составе. Центровой тоже выделяется среди игроков «Реала», являясь одним из лидеров команды. Оба выступают на старте сезона просто великолепно и своими действиями помогли команде добыть три уверенные победы на старте нового сезона. Амосов — лучший по результативности в молодёжной лиге с средним показателем из 23,3 очка, а Фролов — седьмой с 15,3 очка. Между игроками «Реала» затесался ещё один наш баскетболист — Александр Савков, младший брат Павла Савкова выступает за «Сарагосу» и набирал за три игры в среднем 16,3 очка, оказавшись на пятой строчке в списке лучших бомбардиров.

В Испании уже многие годы выступают наши игроки, причём очень успешно. Кейс Дёмина показал, что система «Реала» позволяет баскетболистам котироваться выше других при аналогичных вводных, а также это отличное подспорье для шага вперёд — NCAA. Конечно, Амосову и другим нашим молодым талантам ещё предстоит плодотворно работать, чтобы в будущем оказаться в НБА, но на старте нового сезона все они играют шикарно. И особенно Егор!